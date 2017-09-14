Очень культурная немецкая нация хорошо показала миру, что от "культуры нации" не так много зависит. И можно любить Бетховена и быть садистом. Многие старые евреи не эвакуировались, вспоминая о "культурной немецкой нации" и поведении немцев в 1МВ. За что жестоко поплатились.
Попытки объяснить что-то "всього 155 роками цивілізаційного періоду" (точнее, наверно, не "цивілізаційного", а "цивілізованого") и "більшовиками" ни к чему не приводят.
ЛАД написав:Если бы "Втратив все", то не интересовался банковскими ветками и авто.
Разумеется, неблагодарная тварь, сбежавшая от надвигающегося счастья в виде русского мира, не имеет права интересоваться ничем, кроме как где достать краюшку хлеба, чтобы дожить до завтра, и под каким мостом устроиться сегодня на ночлег. Иначе не по-скрепному как-то.
Надеялся, что вы хоть немного умнее. Не забывайте, вы не единственный и, наверное, не самый пострадавший от войны.
от ЛАД'а классическое - "я твой пример не хочу видеть, поэтому его нет"
И приём пропаганды, аппеляция к уму - "ты что-то тупое пишешь" Фактаж тут не важен, главное, навесить ярлык, что пишущий не очень умный человек.
А потом ЛАД становится в третью позицию и пишет - тут все тупые, один я в белом, стою умный ) ))
Китайський міст Хунці обвалився через кілька місяців після відкриття — ось що сталося насправді Новозбудований міст у китайській провінції Сичуань обвалився у річку лише через кілька місяців після відкриття руху. Влада повідомила, що перед тим, як споруда вступила дорогу, в області були попереджувальні знаки, включаючи видимі тріщини та На щастя, постраждалих не повідомлено, оскільки міст був закритий лише на день раніше після того, як інженери помітили пошкодження. Інцидент викликав гарячі дискусії в Інтернеті щодо якості будівництва та норм безпеки під час масштабного інфраструктурного буму Китаю. 🚧 #China #fblifestyle (через New York Post)
США в середу оголосили про санкції проти 32 фізичних та юридичних осіб, які допомагають Ірану в розвитку виробництва ракет і дронів. Під санкції потрапили компанії з Ірану, Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Китаю, Індії, Німеччини та України, "які керують численними мережами закупівель, що підтримують виробництво балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів в Ірані" Одна з викритих мереж, серед іншого, з 2023 року координувала закупівлю Іраном компонентів для балістичних ракет кислоту з Китаю. Інша мережа допомагала іранській державній компанії з закупівлями компонентів для БпЛА, використовуючи підставні компанії в Україні – ТОВ "ГК Імператив Україна" та ТОВ "Екофера" https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/12/8007033/
Навіть згідно того плану, визнання де-юре Криму російським з боку США означає, що більше не можна використовувати зброю США для атак по Криму. Чудово? Звісно, чудово. Визнання де-факто окупованих територій російськими, то означає можливість скрізь кричати про напад з боку України при будь-якому пострілі в той бік, і вже не рашка агресор, а Україна, вже менше допомоги, і чудове виправдання будь-якиї ударів "у відповідь". Так, вони і зараз б'ють, але навіть їх головний союзник Китай не стверджує, що то "Україна напала". А як буде визнання, то хор підтримки одразу з'явиться, і зробить військову співпрацю ще складнішою. Чудовий результат? Прекрасний. Навіщо зупинятися? Треба розширювати "територію СВО" і готувати черговий план.
Интересно девки пляшут. Предполагается, что мы заключаем мир по "плану Трампа", Трамп признаёт Крым российским, но мы будем стрелять по Крыму. Очень оригинальная логика. До сиз пор я предполагал, что мир означает отсутствие стрельбы.