Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 20:30

  ЛАД написав:
Навіть згідно того плану, визнання де-юре Криму російським з боку США означає, що більше не можна використовувати зброю США для атак по Криму. Чудово? Звісно, чудово. Визнання де-факто окупованих територій російськими, то означає можливість скрізь кричати про напад з боку України при будь-якому пострілі в той бік, і вже не рашка агресор, а Україна, вже менше допомоги, і чудове виправдання будь-якиї ударів "у відповідь". Так, вони і зараз б'ють, але навіть їх головний союзник Китай не стверджує, що то "Україна напала". А як буде визнання, то хор підтримки одразу з'явиться, і зробить військову співпрацю ще складнішою. Чудовий результат? Прекрасний. Навіщо зупинятися? Треба розширювати "територію СВО" і готувати черговий план.
Интересно девки пляшут.
Предполагается, что мы заключаем мир по "плану Трампа", Трамп признаёт Крым российским, но мы будем стрелять по Крыму.
Очень оригинальная логика.
До сиз пор я предполагал, что мир означает отсутствие стрельбы.


Путин предлагает отсутствие стрельбы ? Нет ? А почему ? )

даже встреча в Будапеште провалилась, потому что Путин отказался прекратить стрелять

Но ЛАД - этот факт знает, но делает вид, что этого факта не было ...
Как любой парторг
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 20:43

Интересно девки пляшут.
Предполагается, что мы заключаем мир по "плану Трампа", Трамп признаёт Крым российским, но мы будем стрелять по Крыму.
Очень оригинальная логика.
До сиз пор я предполагал, что мир означает отсутствие стрельбы.



Абзацом вище

А якщо б раптом шляхом так званих перемовин їм вдалося посунути фронт не на 1-2 кілометри, а одразу на 100-200? Те, на що без дипломатії пішло би років 5-10? Це ж чудовий результат! Чому на цьому треба зупинятись?


Тобто визнаємо Крим, а кацапи як завжди нічого не виконують і воюють далі. Зразу чи трохи пізніше. І? По «російському» Криму бити можна чи ні?
Hotab
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 20:51

Интересно девки пляшут.
Предполагается, что мы заключаем мир по "плану Трампа", Трамп признаёт Крым российским, но мы будем стрелять по Крыму.
Очень оригинальная логика.
До сиз пор я предполагал, что мир означает отсутствие стрельбы.



Абзацом вище

А якщо б раптом шляхом так званих перемовин їм вдалося посунути фронт не на 1-2 кілометри, а одразу на 100-200? Те, на що без дипломатії пішло би років 5-10? Це ж чудовий результат! Чому на цьому треба зупинятись?


По «російському» Криму бити можна чи ні?

_hunter
  Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 21:23

M-Audio
