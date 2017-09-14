Навіть згідно того плану, визнання де-юре Криму російським з боку США означає, що більше не можна використовувати зброю США для атак по Криму. Чудово? Звісно, чудово. Визнання де-факто окупованих територій російськими, то означає можливість скрізь кричати про напад з боку України при будь-якому пострілі в той бік, і вже не рашка агресор, а Україна, вже менше допомоги, і чудове виправдання будь-якиї ударів "у відповідь". Так, вони і зараз б'ють, але навіть їх головний союзник Китай не стверджує, що то "Україна напала". А як буде визнання, то хор підтримки одразу з'явиться, і зробить військову співпрацю ще складнішою. Чудовий результат? Прекрасний. Навіщо зупинятися? Треба розширювати "територію СВО" і готувати черговий план.
Интересно девки пляшут. Предполагается, что мы заключаем мир по "плану Трампа", Трамп признаёт Крым российским, но мы будем стрелять по Крыму. Очень оригинальная логика. До сиз пор я предполагал, что мир означает отсутствие стрельбы.
Абзацом вище
А якщо б раптом шляхом так званих перемовин їм вдалося посунути фронт не на 1-2 кілометри, а одразу на 100-200? Те, на що без дипломатії пішло би років 5-10? Це ж чудовий результат! Чому на цьому треба зупинятись?
Тобто визнаємо Крим, а кацапи як завжди нічого не виконують і воюють далі. Зразу чи трохи пізніше. І? По «російському» Криму бити можна чи ні? Пітун он відмовився від перемовин, бо українці зайшли на курщину (ну типу кацапам в Україну можна , а українцями на курщину ні).
По «російському» Криму бити можна чи ні?
А сейчас кто-то запрещает бить куда-то в сторону Москвы? - почему с Крымом должно быть как-то иначе? 🤔
_hunter написав:А сейчас кто-то запрещает бить куда-то в сторону Москвы? - почему с Крымом должно быть как-то иначе? 🤔
Здрасьте. А вы не в курсе постоянной информационной возни на тему каким оружием можно бить по территории России, на какое расстояние можно бить по территории России, по каким объектам? Или о том, что разрешение полноценно применять оружие появляется уже к тому моменту, как оружие по факту заканчивается?
flyman написав:та ми тут зайняті запасними трансформаторами із заднього двору флер, нема часу на геопоілітичні дрібниці
воно не дивно. Флер жінка. Більшість жінок не знає чому світить лампочка накалювання. І біда не втім що не знає. І не в тім що і знати не хоче. А в тім що дозволяють собі мати мнєніє. Але при владі в нас професіонали, вони розрулять
процитую себе раннього шо там відповіла пані Флер? Смердить кацапською пропагандою? І перевели тут всю розмову шо надо защітіть завоювання фемінізму... Шо щас скаже шановна пані Флер про пані міністерку? Будем перебуватись?
prodigy написав: нагадаю, що створення НАБУ/САП -антикорупційних органів було основною вимогою для надання Україні безвізового режиму з ЄС, тому як не впирались депутати Порошенко примусив проголосувати в третьому читанні і швидко підписав закон про створення НАБУ/САП. Потім ще півроку тягнули і торгувались фракції кому буде підпорядковані ці органи (тільки президенту, чи тільки парламенту)
Ці органи не підпорядковані а підзвітні.
Ти якось писав, що ти проти корупції, маючи на увазі ту частину проявів корупції, коли крадуть з бюджета ...
Реальний кейс, коли викрили схематоз крадіжок з бюджету ... але ти знову проти цього ) Як і багато хто на цьому форумі ...
все це добре, про блема тільки в підпорядкованості набу) а точніше в тому чия костлява рука держить за яйця українських корупціонерів. Трохи тобі інформації для роздумів
У Національному антикорупційному бюро України вчора відбулася зустріч детективів із новим офіцером ФБР, який координує співпрацю у всіх розслідуваннях НАБУ, але цього разу зустріч стосувалася саме справи Тимура Міндіча — фігуранта операції "Мідас", яку спільно проводять НАБУ та САП.
Як стало відомо ZN.UA, нещодавно відбулася чергова планова ротація американського представника (такі зміни відбуваються кожні 4–6 місяців), і до Києва прибув новий офіцер Федерального бюро розслідувань США. Одна з його перших робочих зустрічей із детективами була саме по кейсу Міндича. Представник ФБР постійно працює в НАБУ у межах міжвідомчого меморандуму, підписаного ще під час створення Бюро. Він має власний кабінет у будівлі НАБУ та щоденно комунікує з детективами, перебуваючи в курсі усіх розслідувань, особливо топкорупційних справ. кажуть що звітує набу презеденту та вр час од часу, а є якийсь представник іноземної держави,який постійно в курсі даж про то про що не знає наш незмінний потужний Лідер.
«Мости через Київ мають бути зруйновані. Гребля Київська має бути зруйнована. Київ має бути затоплений. Спочатку попереджаємо, потім знищуємо» — російських пропагандистів буквально прорвало в погрозах в бік столиці та великих українських міст.
Окрім закидів щодо Києва, Соловйов заявив, що «Харків має бути знищено. Дніпро, Миколаїв, Одеса, Суми стерті з лиця землі».
І якщо для вас це просто момент з чергової словесної діареї Соловйова, то для росіян, як настільна книга та один з видів дозвілля на вечірній час перегляду ТБ.
Banderlog написав:[/i] кажуть що звітує набу презеденту та вр час од часу, а є якийсь представник іноземної держави,який постійно в курсі даж про то про що не знає наш незмінний потужний Лідер.
Є представник іноземної держави яка є донором на млрд.$ який співпрацює з українською, антикорупційною структурою - то проблема, а призначення всіх гілок влади у церкві МП особою яка є громадянином рф і підтримує вбивства, то є благо? Так і запишемо І так, без представника іноземної країни відслідкувати кеш $ було б складно, а там прям назва банку в Україні і рух коштів до московії є.
1. Кто сказал, что в результате переговоров фронт "посунеться одразу на 100-200 км"? Может ещё сразу предположим километров на 500? 2. От нас никто не требовал "визнання де-юре Криму російським". Это предлагал сделать Трамп. Он это может сделать и без нашего согласия. 3. Почему "Пітун відмовився від перемовин" я не знаю. А полностью доверять неназванным "осведомлённым лицам"... Простите, я из этого возраста давно вышел. Это могут быть и враги Украины, которые специально дают такие комментарии, чтобы обвинить Украину в срыве переговоров. 4. Но всё это мелочи. Вы не обратили внимание, что чуть ниже вашей цитаты не говорится о том, что будет, если РФ продолжит войну. Говорится, что у них будет "можливість скрізь кричати про напад з боку України при будь-якому пострілі в той бік". Т.е. предполагается, что это сделаем мы. Так нечего стрелять "в той бік". А если начнут стрелять они, то ничего не меняется по сравнению с сегодняшней ситуацией, они будут такими же агрессорами, как сегодня. 5. Мы уже давно бьём по российской территории. Да, нам не дают Томагавки и Таурусы, были ограничения на применение западного оружия по росс. территории, ну так мы бьём своими дронами и ракетами(?). И, вроде, достаточно успешно. По скольким нефтегазовым предприятиям уже были прилёты? И по некоторым уже по несколько раз. И очень далеко от наших границ. Так что ничего не меняется.
Но опять же, всё это детали. Главное у вас, на мой взгляд: "кацапи як завжди нічого не виконують і воюють далі". Это аргумент неубиенный. Но если руководствоваться этим, то никакие переговоры не имеют смысла. Если мы заранее уверены, что никакие договоры выполняться не буду, то зачем переговоры? И зачем подписывать хоть какой договор, даже самый идеальный? Надо продолжать воевать. Только вопрос - до какого момента? До последней вербы?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 13 лис, 2025 01:36, всього редагувалось 2 разів.
Hotab Расскажу вам одну историю. Как-то встретился с человеком. Ещё давно, году в 2016-17. Он уехал с Донбасса почти сразу после событий 2014. Перед этим он только что закончил ремонт своего дома и только-только закончил строить дом сыну. Он неплохо жил, дома хорошие. Сожгли "борцы за свободу" оба, несмотря на то, что соседи пытались отговорить и доказывали, что он не "бандеровец". Переехал в Харьков он практически без ничего. Здесь зарегистрировал ЧП, открыл какую-то мастерскую по металлу и начал работать. Да, тогда было легче - беженцев было сравнительно немного. Он не жаловался, просто я спрашивал, он рассказывал. Но мне интересно, кто-то думает, что в феврале-марте 2022 кто-то бежал из Харькова с грузовиками барахла? Да нет же, уезжали с сумкой, максимум с чемоданом. Брали документы, какую-то одежду, пару бутербродов в дорогу. Всё. А уезжали не тысячи, и не десятки тысяч, а, наверно, сотни. Тысяч. Когда-то описывал Харьков летом 2022. Город был пустой. Ни людей, ни машин.
Перемирие, которое кроме двух противоборствующих сторон также формально подписала Великобритания, не требовало принудительного выселения финского населения с переданных земель. Но власти Финляндии решили, что ее люди не должны оставаться под большевистским террором и сделали все возможное, чтобы обеспечить им нормальные условия для жизни в своей стране.
Понимаю, что в 2022 это сделать было невозможно. Поэтому я и пишу, что эвакуация желающих должна быть включена как пункт любого договора (если придётся соглашаться с ТОТ, а, видимо, придётся). И государство должно обеспечить этих людей конкретной поддержкой, в первую очередь, жильём. По-моему, это более конструктивный подход, чем пустые возмущения.
P.s. И гляньте последнюю ссылку. Из неё видно, что финны относились к Союзу... не очень тепло. Тем не менее 40 с лишним лет избегали выбирать антисоветские правительства. Ума хватало. Мы оказались глупее.