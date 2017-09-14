Артистократ Портніков пояснює базу холопам: "Після війни українці будуть робити те що скаже захід. Післявоєнна Україна буде протекторатом заходу. Безкоштовно нічого не буває". Тобто Україна отримує гроші щоб в тому числі захищати Європу, і в момент "післявійни" виявиться в ролі сильно заборгувавшої. Це як рибалка червяку виставить рахунок за оренду гачка для покатушек зі щукою
Banderlog написав: Більшість жінок не знає чому світить лампочка накалювання. І біда не втім що не знає. І не в тім що і знати не хоче. А в тім що дозволяють собі мати мнєніє. Але при владі в нас професіонали, вони розрулять
процитую себе раннього шо там відповіла пані Флер? Смердить кацапською пропагандою? І перевели тут всю розмову шо надо защітіть завоювання фемінізму... Шо щас скаже шановна пані Флер про пані міністерку? Будем перебуватись?
Відоси не дивлюся, нема часу. Є заява, що зі світлом буде значно краще за кілька тижнів.
Banderlog написав:Хотя цель понятна - отсечь государство от управления его активами. Проще говоря - отсечь всех нас от наших активов в виде госкомпаний.
много букв, але соль в іншому: держава добровільно позбувається повноважень контролю за використанням об'єктів де вона виступає власником, в чому це виражається? президент і купка його молодих менеджерів розглядають країну як корито для себе наглядова рада Енергоатома була сформована у 2023 (після "реформи" НАЕК Енергоатом)
6 лютого 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 8067 про корпоратизацію держпідприємства НАЕК Енергоатом, який набув чинності 23 березня 2023 року.
При цьому у грудня 2023 року держпідприємство НАЕК Енергоатом було перетворене на акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.
11 листопада 2025 уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".
Президент Київської школи економіки, колишній позаштатний радник Єрмака (з 22 листопада 2020 року по вересень 2021 року), член наглядової ради "Укроборонпрому" та "Енергоатому" Тимофій Милованов повідомив, що складає свої повноваження у "Енергоатомі" після розслідування НАБУ.
Паралельно, за дорученням уряду, Державна аудиторська служба розпочала всебічний аудит "Енергоатому" у зв'язку з оприлюдненими НАБУ фактами: аудит закупівель має бути проведений у строк до 15 робочих днів, повний аудит компанії — у строк до 90 робочих днів.
Матеріали будуть передані правоохоронним та антикорупційним органам. Звіт буде представлений уряду після завершення роботи аудиторів, інформує Мінекономіки.
Нічні візити Гринчук до Галущенка Під час засідання Вищого антикорупційного суду 12 листопада прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що Світлана Гринчук начебто неодноразово ночувала у квартирі міністра юстиції Германа Галущенка.
Зокрема, як зазначалося у залі суду, це відбувалося у ніч проти 24 липня, знову вона користувалася його квартирою 28 липня, а також провела там ніч проти 13 серпня.
Обоє посадовців є розлученими (Галущенко має трьох дітей від попереднього шлюбу, Гринчук має доньку — Ред.), на той момент були на різних міністерських посадах.
Hotab написав:Але найцікавіше виходить з 18-22 які їхали без освіти на 500 євро цим літом
для пролетаріата взагалі не проблема. Знаю одного 40+, працює в Німеччині на будівництві, німецьку вчити категорично нехоче (міг піти на підвищення - монтувати СЕС, але відмовився через необхідність вчити мову). Сенс життя - мрія "коли це все скінчиться і настане 23.02.2022". АЛЕ НАВІТЬ з такими даними (нуль бажання інтегруватись та професійно рости) вдома за ці майже 4 роки вже добудувався будиночок з готовим внутрішнім ремонтом. Що тоді казати про молодих, голодних, здорових, рукастих 20+