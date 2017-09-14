ЛАД написав:К вопросу об образовании и о "физмках-химиках". В одній технічний військовій учебці інструктори влаштували первинний відбір. Одне з питань звучало так: Який в розетці «струм»? Змінний чи постійний і чому?
10% солдат поїхали назад в частини. Вони вважали, що в розетці постійний струм, тому що він там постійно є.
Правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления АО НАЭК "Энергоатом" Якоба Хартмута. ........Кроме того, Кабмин поручил временно исполняющему обязанности председателя правления отстранить главного консультанта президента АО НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова, которому уже сообщено о подозрении, а также работников, причастность к совершению преступлений которых сейчас проверяют правоохранительные органы, в частности:
директора по финансам и бюджетированию; директора по правовому обеспечению; руководителя обособленного подразделения "Централизованные закупки".
Якоб Хартмут народився 11 січня 1971 року в м. Пейтц (Німеччина). У 1995 році отримав диплом магістра в Університеті Джонса Гопкінса (Johns Hopkins University, США) за спеціалізацією у сфері міжнародної економіки та фінансів. Також має диплом магістра політології Вільного Університету Берліна. Працював керівником енергетичних досліджень в лондонському офісі австрійського інвестиційного банку Creditanstalt, обіймав посаду голови правління інвестиційної компанії Renaissance Capital Ukraine. У 1995-2004 роках працював у РФ, де очолював аналітичне управління ЗАТ “Ренесанс Капітал”. У 2008 році призначений на посаду члена наглядової ради “Український професійний банк”. Був головою правління ОСББ у будинку на Саксаганського 121, проте у 2016 мешканці його звільнили за розтрати і створення заборгованості перед Київенерго і Київводоканалом. На посаду віце-президента державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” Хартмута призначено в травні 2020.
бездоганна репутація обікрав ОСББ і отримав посаду віце-президента в стратегічній державній компанії, Єрмак браво
ЛАД написав:prodigy Побороть коррупцию обещали все президенты. Пока что не удалось ни одному.
если не можешь победить то возглавь (с)
фразу приписують Нікколо Мак'явеллі (фактично автор невідомий)
Наразі в українському законодавстві не передбачена процедура імпічменту президента, оскільки така норма відсутня в Конституції України. Стаття 111 Конституції України, яка передбачала імпічмент, була скасована, а у 2019 році Верховна Рада ухвалила закон, що встановлює нову, окрему процедуру усунення Президента з посади, але цей закон не набрав чинності. Процедура імпічменту в Україні Підстави: імпічмент може бути застосований лише у разі вчинення Президентом державної зради або іншого злочину. Ініціювання: процес ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради (тобто щонайменше 226 голосами). Розслідування: після ініціювання створюється тимчасова слідча комісія для проведення розслідування. Голосування: для ухвалення рішення про усунення Президента потрібна конституційна більшість у три чверті голосів депутатів (тобто щонайменше 338 голосів).