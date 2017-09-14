RSS
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 15:09

К вопросу об образовании и о "физмках-химиках".
В одній технічний військовій учебці інструктори влаштували первинний відбір.
Одне з питань звучало так: Який в розетці «струм»? Змінний чи постійний і чому?

10% солдат поїхали назад в частини. Вони вважали, що в розетці постійний струм, тому що він там постійно є.

До питання: Що важче кілограм пуху чи свинцю, вони не дійшли (
https://t.me/s/serhii_flash/6503
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 15:30

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:prodigy
Побороть коррупцию обещали все президенты.
Пока что не удалось ни одному.

оно-то да, но холить ее и лилеять - как при этом (да ещё и в такое время) - это как-то не по людски...

"холить и лелеять" это ваша субъективная оценка.
А "не по людски"... В жизни много чего не по-людски. Ваш побег/отъезд многие тоже так воспринимают.

Согласен - можно и в абсолютных уиырах: на сотни миллионов денег больше, чем при Порошенко.
Опять же - миллионы людей без света мой отъезд вряд ли оставил ;)
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 15:31

Нещодавно спілкувався з другом з військкомату однієї області.

Каже, що бомжів бригади категорично не хочуть брати, тож ми придумали їх мити, стригти, потім одягаємо з секонд-хенду, і покупці забирають з першого разу.

Далі це вже головняк бригади. Повернути назад в 14 денний термін бомжа назад не можливо 🙂

А з розмови, як відомо, бомжі будь-яких доцентів «зроблять».
https://t.me/s/serhii_flash/6540
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 16:00

  ЛАД написав:К вопросу об образовании и о "физмках-химиках".
В одній технічний військовій учебці інструктори влаштували первинний відбір.
Одне з питань звучало так: Який в розетці «струм»? Змінний чи постійний і чому?

10% солдат поїхали назад в частини. Вони вважали, що в розетці постійний струм, тому що він там постійно є.

До питання: Що важче кілограм пуху чи свинцю, вони не дійшли (
https://t.me/s/serhii_flash/6503

звичайно що свинцю, бо на нього менше діє сила Архімеда, а опитуючі недобрали 10% найрозумніших
flyman
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 16:00

Все більше помічаю демотивацію в суспільстві. Одні крадуть мільярдами, а іншим пропонується безкоштовно допомагати армії і країні.

Моє рішення: робити, як підказує мені совість і обов'язок. Хоча те, що відбувається, не приховую, дуже на мене морально тисне(
https://t.me/s/serhii_flash/6553
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 16:02

  flyman написав:
  ЛАД написав:К вопросу об образовании и о "физмках-химиках".
В одній технічний військовій учебці інструктори влаштували первинний відбір.
Одне з питань звучало так: Який в розетці «струм»? Змінний чи постійний і чому?

10% солдат поїхали назад в частини. Вони вважали, що в розетці постійний струм, тому що він там постійно є.

До питання: Що важче кілограм пуху чи свинцю, вони не дійшли (
https://t.me/s/serhii_flash/6503

звичайно що свинцю, бо на нього менше діє сила Архімеда, а опитуючі недобрали 10% найрозумніших
Сумеете заметить разницу на обычных весах? :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 16:05

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:К вопросу об образовании и о "физмках-химиках".
В одній технічний військовій учебці інструктори влаштували первинний відбір.
Одне з питань звучало так: Який в розетці «струм»? Змінний чи постійний і чому?

10% солдат поїхали назад в частини. Вони вважали, що в розетці постійний струм, тому що він там постійно є.

До питання: Що важче кілограм пуху чи свинцю, вони не дійшли (https://t.me/s/serhii_flash/6503

звичайно що свинцю, бо на нього менше діє сила Архімеда, а опитуючі недобрали 10% найрозумніших
Сумеете заметить разницу на обычных весах? :)

зрозуміло, ще мокра печатка на підписі прапора будівельника, що зважування дійсні, без неї ніяк

резетку теж привозили провіряти тестером на струм?
flyman
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 16:05

  ЛАД написав:
Правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления АО НАЭК "Энергоатом" Якоба Хартмута.
........Кроме того, Кабмин поручил временно исполняющему обязанности председателя правления отстранить главного консультанта президента АО НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова, которому уже сообщено о подозрении, а также работников, причастность к совершению преступлений которых сейчас проверяют правоохранительные органы, в частности:

директора по финансам и бюджетированию;
директора по правовому обеспечению;
руководителя обособленного подразделения "Централизованные закупки".
https://www.unian.net/economics/energetics/yakob-hartmut-ot-raboty-srochno-otstranen-vice-prezident-energoatoma-13194450.html


Якоб Хартмут народився 11 січня 1971 року в м. Пейтц (Німеччина). У 1995 році отримав диплом магістра в Університеті Джонса Гопкінса (Johns Hopkins University, США) за спеціалізацією у сфері міжнародної економіки та фінансів. Також має диплом магістра політології Вільного Університету Берліна. Працював керівником енергетичних досліджень в лондонському офісі австрійського інвестиційного банку Creditanstalt, обіймав посаду голови правління інвестиційної компанії Renaissance Capital Ukraine. У 1995-2004 роках працював у РФ, де очолював аналітичне управління ЗАТ “Ренесанс Капітал”. У 2008 році призначений на посаду члена наглядової ради “Український професійний банк”. Був головою правління ОСББ у будинку на Саксаганського 121, проте у 2016 мешканці його звільнили за розтрати і створення заборгованості перед Київенерго і Київводоканалом. На посаду віце-президента державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” Хартмута призначено в травні 2020.

бездоганна репутація :mrgreen: обікрав ОСББ і отримав посаду віце-президента в стратегічній державній компанії, Єрмак браво
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 16:12

  ЛАД написав:prodigy
Побороть коррупцию обещали все президенты.
Пока что не удалось ни одному.


если не можешь победить то возглавь (с)

фразу приписують Нікколо Мак'явеллі
(фактично автор невідомий)

Наразі в українському законодавстві не передбачена процедура імпічменту президента, оскільки така норма відсутня в Конституції України. Стаття 111 Конституції України, яка передбачала імпічмент, була скасована, а у 2019 році Верховна Рада ухвалила закон, що встановлює нову, окрему процедуру усунення Президента з посади, але цей закон не набрав чинності.
Процедура імпічменту в Україні
Підстави: імпічмент може бути застосований лише у разі вчинення Президентом державної зради або іншого злочину.
Ініціювання: процес ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради (тобто щонайменше 226 голосами).
Розслідування: після ініціювання створюється тимчасова слідча комісія для проведення розслідування.
Голосування: для ухвалення рішення про усунення Президента потрібна конституційна більшість у три чверті голосів депутатів (тобто щонайменше 338 голосів).
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 16:22

prodigy
Перечитайте https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5907225#p5907225
ЛАД
