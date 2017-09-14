Hotab написав:............ Беженцы из Украины, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать пособие. По сообщениям СМИ, такое решение приняло правительство страны. ➡️ https://l.euronews.com/sddP/quote]
Скоро Хантеру доведеться працевлаштовуватися
Але найцікавіше виходить з 18-22 які їхали без освіти на 500 євро цим літом
euronews несколько привирает. Украинских беженцев лишат особых привилегий и они будут получать не пособие по безработице, а обычное пособие беженца, т.е. вместо 569 евро будет 440 евро. Теряется и ещё кое-что (кажется, мед страховка). При этом Хантеру ничего не грозит - те , кто приехал до 1 апреля 2025 будут получать как и раньше.
Уряд Олафа Шольца в Німеччині розвалився наприкінці минулого року через питання допомоги Україні. Про це в інтерв’ю Die Zeit заявив сам колишній канцлер.
"Не слід забувати: я розпустив попередній уряд, бо не було досягнуто згоди щодо приблизно 15 мільярдів євро для фінансування додаткових заходів для України та українців у Німеччині", – заявив він, відповідаючи на одне із запитань.
Як зазначив Шольц, каменем спотикання було зняття так званого "бюджетного гальма" – законодавчого обмеження на дефіцит бюджету в Німеччині. Зрештою це "гальмо" послабили, але вже після того, як уряд Шольца розвалився.
Какая связь между "бюджетним гальмом" и Bürgergeld?
Letusrock написав:Артистократ Портніков пояснює базу холопам: "Після війни українці будуть робити те що скаже захід. Післявоєнна Україна буде протекторатом заходу. Безкоштовно нічого не буває". Тобто Україна отримує гроші щоб в тому числі захищати Європу, і в момент "післявійни" виявиться в ролі сильно заборгувавшої. Це як рибалка червяку виставить рахунок за оренду гачка для покатушек зі щукою
Хотілось би взнати А яким ти боком до України? Міжнародні партнери БЕЗПОВОРОТНО дають кожному українцю +/- 1000 доларів в рік вже на протязі 4-х років і обіцяють що будуть давати й далі. Ти платиш ( і то не факт) 5% з мінімалки=100 доларів в рік А розсмердівся на всі сторінки....
За даними слідства, вранці 13 листопада група людей вирушила на трьох саморобних мотоблоках до селища Борова, щоб отримати пенсію та гуманітарну допомогу. Поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району в один із мотоблоків влучив російський FPV-дрон.
На місці загинули дві жінки, а чоловік помер дорогою до лікарні від отриманих травм. Ще одна людина поранена.
За даними військових, удари завдавалися дронами та ракетами різних типів, зокрема засобами дальнього ураження вітчизняного виробництва "Фламінго", "Барс" та "Лютий".
У тимчасово окупованому Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів "Морской нефтяной терминал", стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки дронів на аеродромі "Кировское", а також по радіолокаційній станції протиповітряної оборони у районі Євпаторії.
Термінал у Феодосії був повторно атакований за останні три доби силами 1 окремого Центру Сил безпілотних систем (трансформований 14 полк), повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр). Вони ж ударили й по базі зберігання дронів "Орион" у Кіровському в Криму.
На тимчасово окупованій території Запорізької області вдалося уразити нафтобазу в районі Бердянська та передові пункти управління 5 загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії російських окупантів.
Також уражалися об’єкти на території самої Росії, наразі ступінь завданих збитків уточнюється.
куди підходити за своєю тисячею безповоротної допомоги партнерів за 2025, як і ще три за 2022, 2023 і 2024?
