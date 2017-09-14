Letusrock написав:Артистократ Портніков пояснює базу холопам: "Після війни українці будуть робити те що скаже захід. Післявоєнна Україна буде протекторатом заходу. Безкоштовно нічого не буває". Тобто Україна отримує гроші щоб в тому числі захищати Європу, і в момент "післявійни" виявиться в ролі сильно заборгувавшої. Це як рибалка червяку виставить рахунок за оренду гачка для покатушек зі щукою
Хотілось би взнати А яким ти боком до України? Міжнародні партнери БЕЗПОВОРОТНО дають кожному українцю +/- 1000 доларів в рік вже на протязі 4-х років і обіцяють що будуть давати й далі. Ти платиш ( і то не факт) 5% з мінімалки=100 доларів в рік А розсмердівся на всі сторінки....
За даними слідства, вранці 13 листопада група людей вирушила на трьох саморобних мотоблоках до селища Борова, щоб отримати пенсію та гуманітарну допомогу. Поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району в один із мотоблоків влучив російський FPV-дрон.
На місці загинули дві жінки, а чоловік помер дорогою до лікарні від отриманих травм. Ще одна людина поранена.
За даними військових, удари завдавалися дронами та ракетами різних типів, зокрема засобами дальнього ураження вітчизняного виробництва "Фламінго", "Барс" та "Лютий".
У тимчасово окупованому Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів "Морской нефтяной терминал", стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки дронів на аеродромі "Кировское", а також по радіолокаційній станції протиповітряної оборони у районі Євпаторії.
Термінал у Феодосії був повторно атакований за останні три доби силами 1 окремого Центру Сил безпілотних систем (трансформований 14 полк), повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр). Вони ж ударили й по базі зберігання дронів "Орион" у Кіровському в Криму.
На тимчасово окупованій території Запорізької області вдалося уразити нафтобазу в районі Бердянська та передові пункти управління 5 загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії російських окупантів.
Також уражалися об’єкти на території самої Росії, наразі ступінь завданих збитків уточнюється.
куди підходити за своєю тисячею безповоротної допомоги партнерів за 2025, як і ще три за 2022, 2023 і 2024?
Не вийде у ВАС відволікти увагу від Мендичів, подивимось скільки підписів зберуть за відстваку уряду, і чи є там ще нормальні депутати. Хоча відповідь ми всі занаємо. Я не за відставку, не за вибори під час війни. Але у величного вже совісті мабуть немає.
ПС. а по вашом посту, щось немає на ру новинах ніяких програм, тим паче на 700млдр. Щось планують і то з підтримкою на переселення і на мешкання.
Hotab Простите за назойливость, но действительно интересно ваше мнение.
"кацапи як завжди нічого не виконують і воюють далі". Это аргумент неубиенный. Но если руководствоваться этим, то никакие переговоры не имеют смысла. Если мы заранее уверены, что никакие договоры выполняться не буду, то зачем переговоры? И зачем подписывать хоть какой договор, даже самый идеальный? Надо продолжать воевать. Только вопрос - до какого момента? До последней вербы?
Прав шаман и надо воевать до развала РФ? Прекращение войны раньше не имеет смысла?