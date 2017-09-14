ЛАД написав:euronews несколько привирает.
Украинских беженцев лишат особых привилегий и они будут получать не пособие по безработице, а обычное пособие беженца, т.е. вместо 569 евро будет 440 евро. Теряется и ещё кое-что (кажется, мед страховка). При этом Хантеру ничего не грозит - те , кто приехал до 1 апреля 2025 будут получать как и раньше.
Привет из Германии.
Ну, наши новости много чего умалчивают.
К примеру то, что согласно немецкой статистике больше 51% наших трудоспособных беженцев там уже трудоустроены (год назад было 30+%) и начинают переходить с 24го на другие Параграфы. Почему?
Да все очень просто - с 24го Параграфа нельзя перейти на ПМЖ или податься на гражданство (в Германии одно из условий получения гражданства - легальное проживание в течение 5 лет.)
В Германии, если ты отработал год, то платит тебе пособие не Джобцентр (Бюргергельд), а Агентур фюр Арбайт, выплаты там завязаны на твою бывшую зарплату и намного более высокие.
И да...по поводу мед страховки. В Германии она обязательна, поэтому никто беженцев ее лишить не сможет.