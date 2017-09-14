Додано: П'ят 14 лис, 2025 00:53

Hotab написав: ЛАД

Скільки воювати? Поки не буде готова до перемовин. Так шаман же не проти припинення. І я тільки за. Тільки ж «інша сторона» відмовляється припиняти.Скільки воювати? Поки не буде готова до перемовин.

он против.Он не согласен на какие-то политические уступки.В последнее время, вроде, согласился на припинення вогню по ЛБЗ и, похоже, на более-менее длительное сохранение этой линии в будущем. Вроде, соглашается на невступление в НАТО, правда, хочет при этом каких-то гарантий, не очень понятно каких.И говорит о том, что договору с РФ доверять нельзя и война чуть позже продолжится.На таких условиях, во-первых, сильно сомневаюсь, что удастся договориться (разве что уж очень сильно надавит Трамп и ослабится завуалированная поддержка Китая).Во-вторых, соглашусь с ним, на таких условиях мир вряд ли будет сколько-нибудь прочным и длительным. Путин начинал и ведёт войну явно не для захвата Донбасса.Вы тоже говорите, что "кацапи як завжди нічого не виконують і воюють далі". Тогда максимум, о чём можно договариваться, это оперемирии (причём, если не верить в прочность договора, то время тоже не определено, перемирие может прерваться в любой момент). Сомневаюсь, что Путин на это пойдёт (опять же разве что благодаря Трампу и Китаю).Временное перемирие, по-моему, для нас бессмысленно. В этом случае беженцы возвращаться не будут, в каких-то частных инвестициях в Украину сильно сомневаюсь. Если отменят ВП и запрет на выезд, то выезд может заметно усилиться. Короче минусов достаточно, а плюсов как-то не вижу. Единственный, вероятно, возможность отдохнуть тем, кто уже долго воюет. Вот только, сколько из них позже захотят/согласятся вернуться в армию?Поэтому, если соглашаться с мнением шамана, то надо продолжать войну. И продолжать до тех пор, пока РФ не развалится или там не сменится режим (причём, именно режим, а не правитель).Что будет в этом случае с Украиной, не хочу даже думать.Отхаркивать последствия войны нам уже сегодня придётся очень долго, а в случае войны до развала РФ (= до последней вербы) это будут десятилетия.Не говорю уже о демографии. Будет ли Украина украинской.