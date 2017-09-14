RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 00:51

  ЛАД написав:euronews несколько привирает.
Украинских беженцев лишат особых привилегий и они будут получать не пособие по безработице, а обычное пособие беженца, т.е. вместо 569 евро будет 440 евро. Теряется и ещё кое-что (кажется, мед страховка). При этом Хантеру ничего не грозит - те , кто приехал до 1 апреля 2025 будут получать как и раньше.

Привет из Германии.
Ну, наши новости много чего умалчивают.
К примеру то, что согласно немецкой статистике больше 51% наших трудоспособных беженцев там уже трудоустроены (год назад было 30+%) и начинают переходить с 24го на другие Параграфы. Почему?
Да все очень просто - с 24го Параграфа нельзя перейти на ПМЖ или податься на гражданство (в Германии одно из условий получения гражданства - легальное проживание в течение 5 лет.)
В Германии, если ты отработал год, то платит тебе пособие не Джобцентр (Бюргергельд), а Агентур фюр Арбайт, выплаты там завязаны на твою бывшую зарплату и намного более высокие.
И да...по поводу мед страховки. В Германии она обязательна, поэтому никто беженцев ее лишить не сможет.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12330
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1701 раз.
Подякували: 3641 раз.
 
Профіль
 
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 00:53

  Hotab написав:ЛАД
Так шаман же не проти припинення. І я тільки за. Тільки ж «інша сторона» відмовляється припиняти.
Скільки воювати? Поки не буде готова до перемовин.

Фактически он против.
Он не согласен на какие-то политические уступки.
В последнее время, вроде, согласился на припинення вогню по ЛБЗ и, похоже, на более-менее длительное сохранение этой линии в будущем. Вроде, соглашается на невступление в НАТО, правда, хочет при этом каких-то гарантий, не очень понятно каких.
И говорит о том, что договору с РФ доверять нельзя и война чуть позже продолжится.
На таких условиях, во-первых, сильно сомневаюсь, что удастся договориться (разве что уж очень сильно надавит Трамп и ослабится завуалированная поддержка Китая).
Во-вторых, соглашусь с ним, на таких условиях мир вряд ли будет сколько-нибудь прочным и длительным. Путин начинал и ведёт войну явно не для захвата Донбасса.

Вы тоже говорите, что "кацапи як завжди нічого не виконують і воюють далі". Тогда максимум, о чём можно договариваться, это о временном перемирии (причём, если не верить в прочность договора, то время тоже не определено, перемирие может прерваться в любой момент). Сомневаюсь, что Путин на это пойдёт (опять же разве что благодаря Трампу и Китаю).
Временное перемирие, по-моему, для нас бессмысленно. В этом случае беженцы возвращаться не будут, в каких-то частных инвестициях в Украину сильно сомневаюсь. Если отменят ВП и запрет на выезд, то выезд может заметно усилиться. Короче минусов достаточно, а плюсов как-то не вижу. Единственный, вероятно, возможность отдохнуть тем, кто уже долго воюет. Вот только, сколько из них позже захотят/согласятся вернуться в армию?

Поэтому, если соглашаться с мнением шамана, то надо продолжать войну. И продолжать до тех пор, пока РФ не развалится или там не сменится режим (причём, именно режим, а не правитель).
Что будет в этом случае с Украиной, не хочу даже думать.
Отхаркивать последствия войны нам уже сегодня придётся очень долго, а в случае войны до развала РФ (= до последней вербы :mrgreen: ) это будут десятилетия.
Не говорю уже о демографии. Будет ли Украина украинской.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 14 лис, 2025 01:03, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37414
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 00:57

  antey1969 написав:..........
И да...по поводу мед страховки. В Германии она обязательна, поэтому никто беженцев ее лишить не сможет.

Возможно, ошибся, но где-то попадалось такое.
Может быть, не лишение, а ограничение.
В любом случае, для новых беженцев (после 01.04.2025) условия несколько более жёсткие.
А то, что наши многое умалчивают и даже искажают, это вполне понятно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37414
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 03:15

  fler написав:
Відоси не дивлюся, нема часу.
Є заява, що зі світлом буде значно краще за кілька тижнів.

А є заява що за кілька тижнів буде значно гірше. ще є заява що будуть з опаленням теж буде значно гірше від чого ще сильніше сядуть на розетку. Ідея про те що переїдуть з києва в села і будуть грітись дровами так собі. Грітись будуть крадучи електрику.
А з світлом буде краще в день і гірше в ніч :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3907
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 07:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

РФ атакувала Київ дронами та ракетами: один загиблий, мінімум 24 поранені – фото
У ніч на п'ятницю, 14 листопада, росіяни атакували Київ дронами та крилатими ракетами, повідомили в Повітряних силах ЗСУ. В Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще мінімум 24 поранені.

Уночі в столиці була оголошена повітряна тривога через наявність БпЛА. Згодом в Повітряних силах повідомили про зліт МіГ-31К і пуск крилатих ракет в бік Києва.

Мер міста Віталій Кличко повідомив про пожежі й пошкодження будинків відразу в декількох районах столиці. Він зазначив, що в місті можливі перебої електро- і водопостачання.

Також пошкоджені ділянки теплових мереж. У Деснянському районі через аварійну ситуацію на тепломагістралі тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12596
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:25

  Banderlog написав:
  fler написав:
Відоси не дивлюся, нема часу.
Є заява, що зі світлом буде значно краще за кілька тижнів.

А є заява що за кілька тижнів буде значно гірше. ще є заява що будуть з опаленням теж буде значно гірше від чого ще сильніше сядуть на розетку. Ідея про те що переїдуть з києва в села і будуть грітись дровами так собі. Грітись будуть крадучи електрику.
А з світлом буде краще в день і гірше в ніч :lol:


будемо як бджоли в вулику, дітей в середину, батьки гріють власним тілом
50 років тому у селах на півдні взагалі не було опалювання , бо степ і дров не нарубаєш.
живу 7й рік в "спартанських умовах", температура в приміщеннях взимку +12+14С,
зараз ще тепло на вулиці +11С, у домі +15,5С

вчора вимкнули енергію о 21.30 (до матчу з Францією і тим зробили мені дяку, що не витрачав марно час), написали що включать о 04.00, по факту включили о 01.25 (тобто 4 години без тепла, температура у спальні з +19,2С впала до 17,5С (спиться у прохолоді гарно), але при +16с не дуже (завжди думаю, а як там хлопці в землянках сплять, їм же теж холодно, як там Banderlog спить у холоді, чи ні зовсім у холоді?)

холод і голод ми витримаємо (ще воду вимкнули на 6годин)
ми протримаємось, до ви там тримаєте фронт
prodigy
 
Повідомлень: 12850
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3366 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы тоже говорите, что "кацапи як завжди нічого не виконують і воюють далі". Тогда максимум, о чём можно договариваться, это о временном перемирии (причём, если не верить в прочность договора, то время тоже не определено, перемирие может прерваться в любой момент). Сомневаюсь, что Путин на это пойдёт (опять же разве что благодаря Трампу и Китаю).
Временное перемирие, по-моему, для нас бессмысленно. В этом случае беженцы возвращаться не будут, в каких-то частных инвестициях в Украину сильно сомневаюсь. Если отменят ВП и запрет на выезд, то выезд может заметно усилиться. Короче минусов достаточно, а плюсов как-то не вижу. Единственный, вероятно, возможность отдохнуть тем, кто уже долго воюет. Вот только, сколько из них позже захотят/согласятся вернуться в армию?

У, ви нарешті все вірно зрозуміли. З Росією у її поточному вигляді стійкого миру бути не може. Принаймні я не знаю країн, які б такого досягли.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2366
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:43

  prodigy написав:..........
будемо як бджоли в вулику, дітей в середину, батьки гріють власним тілом
50 років тому у селах на півдні взагалі не було опалювання , бо степ і дров не нарубаєш.
живу 7й рік в "спартанських умовах", температура в приміщеннях взимку +12+14С,
зараз ще тепло на вулиці +11С, у домі +15,5С

вчора вимкнули енергію о 21.30 (до матчу з Францією і тим зробили мені дяку, що не витрачав марно час), написали що включать о 04.00, по факту включили о 01.25 (тобто 4 години без тепла, температура у спальні з +19,2С впала до 17,5С (спиться у прохолоді гарно), але при +16с не дуже (завжди думаю, а як там хлопці в землянках сплять, їм же теж холодно, як там Banderlog спить у холоді, чи ні зовсім у холоді?)

холод і голод ми витримаємо (ще воду вимкнули на 6годин)
ми протримаємось, до ви там тримаєте фронт

Как понимаю, маленьких детей в доме нет, так что як бджоли не прийдеться.
И какая всё же у вас в доме температура - +15,5С или +19,2С?
И что за дом, если за 4 часа без отопления температура упала на 1,7С?
У меня не было отопления при последнем блекауте около 1,5 суток и температура упала примерно так же (точно не скажу - нет цифрового термометра).
И вы, помню, давали советы насчёт теплового насоса, который у вас, как я тогда понял, есть. При сегодняшних температурах он работает весьма эффективно. Тогда каким образом температура в доме +15,5С?
Или вы обогреваете 1-2 комнаты, а в остальных, что получится?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37414
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Поэтому, если соглашаться с мнением шамана, то надо продолжать войну. И продолжать до тех пор, пока РФ не развалится или там не сменится режим (причём, именно режим, а не правитель).
Что будет в этом случае с Украиной, не хочу даже думать.
Отхаркивать последствия войны нам уже сегодня придётся очень долго, а в случае войны до развала РФ (= до последней вербы ) это будут десятилетия.
Не говорю уже о демографии. Будет ли Украина украинской.

Стосовно неукраїнської України та "бангладешців", як по замовленню випадок в Одесі:
В Одесі затримали помічника ТЦК, який відправив велосипедиста до лікарні
Про це повідомили в Головному управління Національної поліції в Одеській області.
Йдеться про відеозапис на якому затриманий виходить з мікроавтобуса й штовхає чоловіка на велосипеді від чого той вдаряється в огорожу головою й не може піднятись. Нападник та ще одна людина в чорному цивільному одязі, яка вийшла слідом за ним садяться назад в автобус та зникають з місця події.
Затриманий був в автобусі разом із військовими Приморського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки.
Про велосипедиста повідомили, що в результаті падіння він отримав множинні переломи ребер, лопатки, стегнової кістки, а також забій легені та пневмоторакс. Його доправили до лікарні у тяжкому стані. В Одеському обласному ТЦК та СП не коментували інцидент.

Є відео інциденту де цей помічник з ноги відправляє велосипедиста на повній швидкості в залізну огорожу. Також є відео з зали суда.
Підозрюваний Таха Халед, вилитий "бангладешець", можливо це один з тих самих правильних нових українців (мовою він чудово володіє), які замінять неправильних/російськомовних/ухилянтів/загиблих.
Letusrock
 
Повідомлень: 2809
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:47

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Вы тоже говорите, что "кацапи як завжди нічого не виконують і воюють далі". Тогда максимум, о чём можно договариваться, это о временном перемирии (причём, если не верить в прочность договора, то время тоже не определено, перемирие может прерваться в любой момент). Сомневаюсь, что Путин на это пойдёт (опять же разве что благодаря Трампу и Китаю).
Временное перемирие, по-моему, для нас бессмысленно. В этом случае беженцы возвращаться не будут, в каких-то частных инвестициях в Украину сильно сомневаюсь. Если отменят ВП и запрет на выезд, то выезд может заметно усилиться. Короче минусов достаточно, а плюсов как-то не вижу. Единственный, вероятно, возможность отдохнуть тем, кто уже долго воюет. Вот только, сколько из них позже захотят/согласятся вернуться в армию?

У, ви нарешті все вірно зрозуміли. З Росією у її поточному вигляді стійкого миру бути не може. Принаймні я не знаю країн, які б такого досягли.

Я не знаю, что вы называете стійким миром, но из всех бывших республик Союза с РФ пока что воюем только мы. Да и вообще не припоминаю, с каким государством РФ за прошедшие 35 лет воевала.
Я правильно понимаю, что ваше предложение - продолжать воевать до развала РФ?
Что в этом случае будет с Украиной по вашему мнению?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37414
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
