RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15775157761577715778
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:55

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Вы тоже говорите, что "кацапи як завжди нічого не виконують і воюють далі". Тогда максимум, о чём можно договариваться, это о временном перемирии (причём, если не верить в прочность договора, то время тоже не определено, перемирие может прерваться в любой момент).

У, ви нарешті все вірно зрозуміли. З Росією у її поточному вигляді стійкого миру бути не може. Принаймні я не знаю країн, які б такого досягли.

який тоді план? Бо поки проглядається лише "Парагвай-парагвай: ще більше красти та ще більше мобілізовувати".
Буквально вчора наш президент в інтерв"ю іноземним змі натякнув що він би з радістю мобілізовував хоч і по сто тисяч на місяць, тоді баланс порушиться- грошей з тилу не буде вистачати. От якби нам дали більше грошей, тоді...
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 14 лис, 2025 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock
 
Повідомлень: 2809
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я не знаю, что вы называете стійким миром, но из всех бывших республик Союза с РФ пока что воюем только мы.

Потрібно було ще з 2013 відправляти переодітих активістів у Тбілісі, Алмати, Баку і Ташкент з плакатами "Хутін пуйло" та "НАТО прийди - порядок наведи"
Letusrock
 
Повідомлень: 2809
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15775157761577715778
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 152437
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 348052
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1038849
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.