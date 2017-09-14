|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:55
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Вы тоже говорите, что "кацапи як завжди нічого не виконують і воюють далі". Тогда максимум, о чём можно договариваться, это о временном перемирии (причём, если не верить в прочность договора, то время тоже не определено, перемирие может прерваться в любой момент).
У, ви нарешті все вірно зрозуміли. З Росією у її поточному вигляді стійкого миру бути не може. Принаймні я не знаю країн, які б такого досягли.
який тоді план? Бо поки проглядається лише "Парагвай-парагвай: ще більше красти та ще більше мобілізовувати".
Буквально вчора наш президент в інтерв"ю іноземним змі натякнув що він би з радістю мобілізовував хоч і по сто тисяч на місяць, тоді баланс порушиться- грошей з тилу не буде вистачати. От якби нам дали більше грошей, тоді...
Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:02
ЛАД написав:
Я не знаю, что вы называете стійким миром, но из всех бывших республик Союза с РФ пока что воюем только мы.
Потрібно було ще з 2013 відправляти переодітих активістів у Тбілісі, Алмати, Баку і Ташкент з плакатами "Хутін пуйло" та "НАТО прийди - порядок наведи"
Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:14
ЛАД написав:
Я не знаю, что вы называете стійким миром, но из всех бывших республик Союза с РФ пока что воюем только мы. Да и вообще не припоминаю, с каким государством РФ за прошедшие 35 лет воевала.
Я правильно понимаю, что ваше предложение - продолжать воевать до развала РФ?
Что в этом случае будет с Украиной по вашему мнению?
Чечня програла війну. Білорусь лягла під РФ. Грузія програла війну і лягла під РФ. Казахстану пощастило - балансує між РФ і Китаєм. Країни Балтії вчасно втекли в НАТО, ми не встигли, в тому числі й через таких як ви.
Якщо за межами совка - то ще Сирія, в Африці Вагнер.
P.S. До речі, дивився недавно інтервю з Кучмою, його питали, чи не жаліє він за свою політику позаблоковості. Він відповів, що на той момент це була єдина можливість утримувати баланс всередині країни. Ви ж були проти НАТО при Кучмі, правда, ЛАД
?
Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:36
Letusrock написав: ЛАД написав:
Поэтому, если соглашаться с мнением шамана, то надо продолжать войну. И продолжать до тех пор, пока РФ не развалится или там не сменится режим (причём, именно режим, а не правитель).
Что будет в этом случае с Украиной, не хочу даже думать.
Отхаркивать последствия войны нам уже сегодня придётся очень долго, а в случае войны до развала РФ (= до последней вербы ) это будут десятилетия.
Не говорю уже о демографии. Будет ли Украина украинской.
Стосовно неукраїнської України та "бангладешців", як по замовленню випадок в Одесі:
В Одесі затримали помічника ТЦК, який відправив велосипедиста до лікарні
Про це повідомили в Головному управління Національної поліції в Одеській області.
Йдеться про відеозапис на якому затриманий виходить з мікроавтобуса й штовхає чоловіка на велосипеді від чого той вдаряється в огорожу головою й не може піднятись. Нападник та ще одна людина в чорному цивільному одязі, яка вийшла слідом за ним садяться назад в автобус та зникають з місця події.
Затриманий був в автобусі разом із військовими Приморського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки.
Про велосипедиста повідомили, що в результаті падіння він отримав множинні переломи ребер, лопатки, стегнової кістки, а також забій легені та пневмоторакс. Його доправили до лікарні у тяжкому стані. В Одеському обласному ТЦК та СП не коментували інцидент.
Є відео інциденту де цей помічник з ноги відправляє велосипедиста на повній швидкості в залізну огорожу. Також є відео з зали суда.
Підозрюваний Таха Халед, вилитий "бангладешець", можливо це один з тих самих правильних нових українців (мовою він чудово володіє), які замінять неправильних/російськомовних/ухилянтів/загиблих.
Того військового-ТЦКашника "не-бурята" вже взяли під варту.
Ха-ха-ха, тут шамани навалюють що прийдуть буряти і будуть убивати, ну ок, прийшли пакистанці і убивають, де комент Шамана і котопса?
1
Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:43
prodigy написав:
(спиться у прохолоді гарно), але при +16с не дуже (завжди думаю, а як там хлопці в землянках сплять, їм же теж холодно, як там Banderlog
спить у холоді, чи ні зовсім у холоді?)
холод і голод ми витримаємо (ще воду вимкнули на 6годин)
ми протримаємось, до ви там тримаєте фронт
Та поки нашу ділянку тримаєм. Но фпв дрони далеко вже за спиною. Вчора фпв вдарила по заправці в камишувасі 2 цивільних і 2 військових постраждало...
там де чергую там жарко , це 18 моніторів як в спортбарі плюс різна апаратура опромінює. Літом постоянно було 39, кондиціонер мало допомагав зара 30 комфортна.) Там де працюю на 3 добу + 11, трохи зябко до кінця дня, сплю зараз в неопалюваному на вулиці 6, там десь 8. В спальнику норм. Зимою будем автономку на дизелі включати. Пліснява і порохи від зривів оце основні проблеми.
Зара норм, що можно їхати митись і стіратись. Порівняно з попередніми роками зараз умови турецького готелю.
того року зимою були не виїздні.
І води мало. Баня раз на тиждень, лиш з грудня топилась.
не завжди попадав, а я звик щодня митися
, до того ж здуру тренувавсятому бутильованою, максимум шо в чайнику нагрівав горня води на півторачку холодної. Чайник не завжди мож включити бо вирубався генератор...
Мився теплою змивав холодною. Часом мився одноразовим душом. Короч трохи напряжно...
З сном було важко. Добу через добу. І спав теж за 5 метрів від дежурки, там крик постоянний. Світло завжди включене плюс в людей будильники на різний час... те саме що спати на вокзалі) чи на базарі в торговий час.
по первах пив в відсипну добу 150 перед сном і енергетики на чергуванні.
потом якось перейшов на снотворні, ібо мозг ))
більшість так і зара на енергетиках і бухлі.
Є такі що в відсипну добу за норму бутилку пальоної водки всасують...
в мене здоровя на таке нема...
плюс контузія, алкоголь не завжди стабільно діє , а з моїм вєсом в общєствє і спермотоксикозом кращє в обізяну не перетворюватись.
Зара майже снотворні не пю, енергетики повністю перестав. Вітамін д, корвалтаб, бісопролол, амброксол, чай з звіробою, мясо , коли в відсипний день до цивілізації добираюсь ще б від кави відмовитись .. но поки нема сили. До війни я не хворів. Взагалі. Більше крові разів здав чим уколів отримав.
А тут ходяча аптечка 2 рази під крапельницями) раз коли сильна контузія , другий- запалення легень, місяць з ним проходив...
І це окп штабу бригади.
На ксп батальйонних десь так, часом гірше часом трохи краще. ТКП живе як звичайні люди в селах під запоріжжям...
На позиціях обігрів лиш окопна свічка, воду туди скидають дронами. Миються салфетками є люди, що по півроку так сидять тіки на сухпаях.
Умови 2ї світової для них рай... обмороження бувають при +5 градусах.
короч уявити ті умови не можливо лиш прочуйствувати.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:50
sashaqbl написав:
P.S. До речі, дивився недавно інтервю з Кучмою, його питали, чи не жаліє він за свою політику позаблоковості. Він відповів, що на той момент це була єдина можливість утримувати баланс всередині країни. Ви ж були проти НАТО при Кучмі, правда, ЛАД
?
Кучма був правий.
Багатовекторність це основа нашої незалежності. Україна на зламі тектонічних цивілізаційних плит, ми можем бути або мостом або фортецею інших моделей нашої державності нема.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:52
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Я не знаю, что вы называете стійким миром, но из всех бывших республик Союза с РФ пока что воюем только мы. Да и вообще не припоминаю, с каким государством РФ за прошедшие 35 лет воевала.Я правильно понимаю, что ваше предложение - продолжать воевать до развала РФ?
Что в этом случае будет с Украиной по вашему мнению?
Чечня програла війну. Білорусь лягла під РФ. Грузія програла війну і лягла під РФ. Казахстану пощастило - балансує між РФ і Китаєм. Країни Балтії вчасно втекли в НАТО, ми не встигли, в тому числі й через таких як ви.
Якщо за межами совка - то ще Сирія, в Африці Вагнер.
Предвидел такой ответ, поэтому написал - с каким государством
РФ за прошедшие 35 лет воевала?
Из всех ваших примеров подходит только Грузия. И сколько дней
она воевала? Если не ошибаюсь, аж 5 дней. "Легли" под РФ Беларусь и Грузия. Легли, но не воюют. И уву-то совсем не уверен, что народы этих стран жалеют об этом и хотят воевать.
В Сирии всё же РФ с государством не воевала. Она поддерживала законный режим. Уж какой он там был, хороший или плохой, то другой вопрос. Его противники, в частности, ИГИЛ, были не лучше. Какими будут сегодняшние победители, посмотрим. И в той же Сирии воевали и США. Не буду напоминать, где ещё за эти 35 лет воевали США.
Вагнер в Африке это всё же не война и не война государства
РФ. По крайней мере, формально.
"через таких як ви" это уже ваши домыслы. Я как раз был за НАТО. То, что запись об этом в Конституции, сделанная Порошенко, было глупостью, это другой вопрос.
Но бог с ней, с РФ.
Главный вопрос был у меня в конце, сейчас выделил. Это важнее.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:56
flyman написав: budivelnik написав:
Хотілось би взнати
А яким ти боком до України?
Міжнародні партнери БЕЗПОВОРОТНО дають кожному українцю +/- 1000 доларів в рік вже на протязі 4-х років і обіцяють що будуть давати й далі.
Ти платиш ( і то не факт) 5% з мінімалки=100 доларів в рік
А розсмердівся на всі сторінки....
куди підходити за своєю тисячею безповоротної допомоги партнерів за 2025, як і ще три за 2022, 2023 і 2024?
м.Львів, вул. Фантазій будівельника, корпус Х.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:56
В Сирии всё же РФ с государством не воевала. Она поддерживала законный режим.
законний
приблизно такий же законний, як окупація криму та напад на словянськ
Додано: П'ят 14 лис, 2025 11:04
trololo написав:
В Сирии всё же РФ с государством не воевала. Она поддерживала законный режим.
законний
приблизно такий же законний, як окупація криму та напад на словянськ
теперішній кращий?
