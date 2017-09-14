Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:43

prodigy написав:

ми протримаємось, до ви там тримаєте фронт (спиться у прохолоді гарно), але при +16с не дуже (завжди думаю, а як там хлопці в землянках сплять, їм же теж холодно, як там Banderlog спить у холоді, чи ні зовсім у холоді?)

холод і голод ми витримаємо (ще воду вимкнули на 6годин)

ми протримаємось, до ви там тримаєте фронт

Та поки нашу ділянку тримаєм. Но фпв дрони далеко вже за спиною. Вчора фпв вдарила по заправці в камишувасі 2 цивільних і 2 військових постраждало...там де чергую там жарко , це 18 моніторів як в спортбарі плюс різна апаратура опромінює. Літом постоянно було 39, кондиціонер мало допомагав зара 30 комфортна.) Там де працюю на 3 добу + 11, трохи зябко до кінця дня, сплю зараз в неопалюваному на вулиці 6, там десь 8. В спальнику норм. Зимою будем автономку на дизелі включати. Пліснява і порохи від зривів оце основні проблеми.Зара норм, що можно їхати митись і стіратись. Порівняно з попередніми роками зараз умови турецького готелю.того року зимою були не виїздні.І води мало. Баня раз на тиждень, лиш з грудня топилась.не завжди попадав, а я звик щодня митися, до того ж здуру тренувавсятому бутильованою, максимум шо в чайнику нагрівав горня води на півторачку холодної. Чайник не завжди мож включити бо вирубався генератор...Мився теплою змивав холодною. Часом мився одноразовим душом. Короч трохи напряжно...З сном було важко. Добу через добу. І спав теж за 5 метрів від дежурки, там крик постоянний. Світло завжди включене плюс в людей будильники на різний час... те саме що спати на вокзалі) чи на базарі в торговий час.по первах пив в відсипну добу 150 перед сном і енергетики на чергуванні.потом якось перейшов на снотворні, ібо мозг ))більшість так і зара на енергетиках і бухлі.Є такі що в відсипну добу за норму бутилку пальоної водки всасують...в мене здоровя на таке нема...плюс контузія, алкоголь не завжди стабільно діє , а з моїм вєсом в общєствє і спермотоксикозом кращє в обізяну не перетворюватись.Зара майже снотворні не пю, енергетики повністю перестав. Вітамін д, корвалтаб, бісопролол, амброксол, чай з звіробою, мясо , коли в відсипний день до цивілізації добираюсь ще б від кави відмовитись .. но поки нема сили. До війни я не хворів. Взагалі. Більше крові разів здав чим уколів отримав.А тут ходяча аптечка 2 рази під крапельницями) раз коли сильна контузія , другий- запалення легень, місяць з ним проходив...І це окп штабу бригади.На ксп батальйонних десь так, часом гірше часом трохи краще. ТКП живе як звичайні люди в селах під запоріжжям...На позиціях обігрів лиш окопна свічка, воду туди скидають дронами. Миються салфетками є люди, що по півроку так сидять тіки на сухпаях.Умови 2ї світової для них рай... обмороження бувають при +5 градусах.короч уявити ті умови не можливо лиш прочуйствувати.