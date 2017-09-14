ти повторюєш російські наративи. вони теж вважають що наприклад влада в Україні з 2014 незаконна. А останній президент взагалі прострочений
Додано: П'ят 14 лис, 2025 11:13
ти повторюєш російські наративи. вони теж вважають що наприклад влада в Україні з 2014 незаконна. А останній президент взагалі прострочений
Додано: П'ят 14 лис, 2025 11:19
sashaqbl
Вы дописали пост:
Против не был.
Но с политикой многовекторности Кучма был прав.
На всякий случай напомню, что у РФ с НАТО с самого начала были довольно тесные отношения. С 1994 года Россия начала участвовать в программе «Партнёрство ради мира». С мая 2002 до декабря 2014 работал Совет Россия — НАТО, потом после двухлетнего перерыва состоялись три заседания Совета в 2016. До октября 2021 года Россия сохраняла постоянное представительство в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. РФ не только участвовала в совместных учениях, но и проводила совместные с НАТО миротворческие операции. С некоторыми членами НАТО у России были подписаны договоры о военно-техническом сотрудничестве и совместной разработке различных продуктов военного назначения. Это так, вкратце. Можете посмотреть
Так что при Кучме, сближение с НАТО не выглядело антироссийским. В отличие от времени президентства Порошенко.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 11:28
справа не в наративах. При всій довбанутості диктаторів і в сирії і в лівії і в іраку при них в їх країнах було краще ніж зараз. Вспомним нашого Кучму.. йому тож предявляли диктаторство і аж одну голову в таращанському лісі... зараз ті бунти за гонгадзе виглядають смішно.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 11:33
Интересно, на каком основании такой вывод?
Позже переизбирался ещё несколько раз.
Можно 100 раз обсуждать демократичность выборов, но он был законно избранным президентом. И до начала гражданской войны проводил достаточно разумную политику. Не уверен, что Запад не пожалел, что не поддержал его.
Посмотрим, что покажет нынешний законный режим.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 12:07
