Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 11:13

  trololo написав:
В Сирии всё же РФ с государством не воевала. Она поддерживала законный режим.

законний :mrgreen: приблизно такий же законний, як окупація криму та напад на словянськ

ти повторюєш російські наративи. вони теж вважають що наприклад влада в Україні з 2014 незаконна. А останній президент взагалі прострочений
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 11:19

sashaqbl
Вы дописали пост:
Ви ж були проти НАТО при Кучмі, правда, ЛАД?
Против не был.
Но с политикой многовекторности Кучма был прав.
На всякий случай напомню, что у РФ с НАТО с самого начала были довольно тесные отношения. С 1994 года Россия начала участвовать в программе «Партнёрство ради мира». С мая 2002 до декабря 2014 работал Совет Россия — НАТО, потом после двухлетнего перерыва состоялись три заседания Совета в 2016. До октября 2021 года Россия сохраняла постоянное представительство в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. РФ не только участвовала в совместных учениях, но и проводила совместные с НАТО миротворческие операции. С некоторыми членами НАТО у России были подписаны договоры о военно-техническом сотрудничестве и совместной разработке различных продуктов военного назначения. Это так, вкратце. Можете посмотреть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD.
Так что при Кучме, сближение с НАТО не выглядело антироссийским. В отличие от времени президентства Порошенко.
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 11:28

  Letusrock написав:
  trololo написав:
В Сирии всё же РФ с государством не воевала. Она поддерживала законный режим.

законний :mrgreen:

ти повторюєш російські наративи.
справа не в наративах. При всій довбанутості диктаторів і в сирії і в лівії і в іраку при них в їх країнах було краще ніж зараз. Вспомним нашого Кучму.. йому тож предявляли диктаторство і аж одну голову в таращанському лісі... зараз ті бунти за гонгадзе виглядають смішно.
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 11:33

  trololo написав:
В Сирии всё же РФ с государством не воевала. Она поддерживала законный режим.


законний :mrgreen: приблизно такий же законний, як окупація криму та напад на словянськ
Интересно, на каком основании такой вывод?
Баша́р Ха́фез аль-А́сад .... После смерти Хафеза Асада в 2000 году был безальтернативно избран президентом Сирии и возглавил партию «Баас»
Позже переизбирался ещё несколько раз.
Можно 100 раз обсуждать демократичность выборов, но он был законно избранным президентом. И до начала гражданской войны проводил достаточно разумную политику. Не уверен, что Запад не пожалел, что не поддержал его.
Посмотрим, что покажет нынешний законный режим.
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 12:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:предявляли диктаторство і аж одну голову в таращанському лісі.

Не зато пред'являли.
Як і зараз наш законно обраний преЗЕдент починає "майже законно" призначати/звільняти "своїх" людей на всі важливі посади.
