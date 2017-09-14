RSS
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 11:13

  trololo написав:
В Сирии всё же РФ с государством не воевала. Она поддерживала законный режим.

законний :mrgreen: приблизно такий же законний, як окупація криму та напад на словянськ

ти повторюєш російські наративи. вони теж вважають що наприклад влада в Україні з 2014 незаконна. А останній президент взагалі прострочений
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 11:19

sashaqbl
Вы дописали пост:
Ви ж були проти НАТО при Кучмі, правда, ЛАД?
Против не был.
Но с политикой многовекторности Кучма был прав.
На всякий случай напомню, что у РФ с НАТО с самого начала были довольно тесные отношения. С 1994 года Россия начала участвовать в программе «Партнёрство ради мира». С мая 2002 до декабря 2014 работал Совет Россия — НАТО, потом после двухлетнего перерыва состоялись три заседания Совета в 2016. До октября 2021 года Россия сохраняла постоянное представительство в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. РФ не только участвовала в совместных учениях, но и проводила совместные с НАТО миротворческие операции. С некоторыми членами НАТО у России были подписаны договоры о военно-техническом сотрудничестве и совместной разработке различных продуктов военного назначения. Это так, вкратце. Можете посмотреть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD.
Так что при Кучме, сближение с НАТО не выглядело антироссийским. В отличие от времени президентства Порошенко.
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 11:28

  Letusrock написав:
  trololo написав:
В Сирии всё же РФ с государством не воевала. Она поддерживала законный режим.

законний :mrgreen:

ти повторюєш російські наративи.
справа не в наративах. При всій довбанутості диктаторів і в сирії і в лівії і в іраку при них в їх країнах було краще ніж зараз. Вспомним нашого Кучму.. йому тож предявляли диктаторство і аж одну голову в таращанському лісі... зараз ті бунти за гонгадзе виглядають смішно.
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 11:33

  trololo написав:
В Сирии всё же РФ с государством не воевала. Она поддерживала законный режим.


законний :mrgreen: приблизно такий же законний, як окупація криму та напад на словянськ
Интересно, на каком основании такой вывод?
Баша́р Ха́фез аль-А́сад .... После смерти Хафеза Асада в 2000 году был безальтернативно избран президентом Сирии и возглавил партию «Баас»
Позже переизбирался ещё несколько раз.
Можно 100 раз обсуждать демократичность выборов, но он был законно избранным президентом. И до начала гражданской войны проводил достаточно разумную политику. Не уверен, что Запад не пожалел, что не поддержал его.
Посмотрим, что покажет нынешний законный режим.
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 12:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:предявляли диктаторство і аж одну голову в таращанському лісі.

Не зато пред'являли.
Як і зараз наш законно обраний преЗЕдент починає "майже законно" призначати/звільняти "своїх" людей на всі важливі посади. А потім сидять якісь "помічники помічника" і вирішують питання на мільярди
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 12:31

екзистенційна війна така екзистенційна

Марія Берлінська
Щоб спокійно усвідомити масштаб п...цю.
Дві фірми з України постачають в Росію через Іран деталі до Шахедів та ракет.

Ніхто їх не помічає і не закриває. Місяцями, а може й роками.
І буквально сьогодні США вводять санкції чим роблять їх відомими.
Одна фірма зареєстрована в Києві, одна в Харкові.
Так, ви все правильно прочитали - фірми з Києва і Харкова постачають компоненти, щоб бомбили Київ і Харків.
ТОВ "ГК ІМПЕРАТИВ УКРАЇНА" (Харків) та ТзОВ Екофера (Київ)
***
Апдейт від Natasha Mueller. Якщо коротко - фірми в Україні використовувались як "прокладки" щоб імпортувати/експортувати компоненти через треті країни в Іран.
США виявили, позаяк значно більше джерел даних, ніж в наших спецслужб. Детальніше:

"У період 2021–2023 років юридичні особи GK Imperativ Ukraina LLC та Ekofera LLC використовувалися іранським агентом із закупівель Бахрамом Табібі як платформи для придбання та транзиту авіаційно-космічних електронних компонентів. Згідно з оприлюдненою інформацією Міністерства фінансів США, зазначені компанії виконували функції підставних структур, зареєстрованих на території України та таких, що мали формально коректну корпоративну документацію, але демонстрували зовнішньоекономічну активність, не відповідну задекларованим видам діяльності. Через ці структури здійснювалося придбання індикаторів положення, магнітометрів та інших елементів інерціальних навігаційних систем, які міжнародно класифікуються як товари подвійного призначення.
.....подальше переміщення здійснювали посередницькі хаби для доставки компонентів до Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), підприємства, що виробляє військові літаки та безпілотні літальні апарати серії Ababil....
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 12:57

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:предявляли диктаторство і аж одну голову в таращанському лісі.

Не зато пред'являли.
Як і зараз наш законно обраний преЗЕдент починає "майже законно" призначати/звільняти "своїх" людей на всі важливі посади. А потім сидять якісь "помічники помічника" і вирішують питання на мільярди

По-моему, так происходит везде.
Трамп делает не так?
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 13:43

  BIGor написав:Ха-ха-ха, тут шамани навалюють що прийдуть буряти і будуть убивати, ну ок, прийшли пакистанці і убивають, де комент Шамана і котопса?

Зачем сравнивать ? Таких случаев даже меньше чем сметрельных ДТП, ну это абсурдно звучит, аля "зачем защищаться от нападения, если каждый день свои водители убивают". "Какая разница то ли ракетой убили, то ли расстреляли, то ли сбили в ДТП, то ли слишком патруль запресовал". Неужели нет ни тени сомнений, что разные маштабы и умысел. ТЦК точно не ставят целью убить, да перегибы случаются регулярно, но инфошума вокруг столько, что стороннему человеку может показаться, что прям там погибают чаще чем от агрессии кремля. Какой же сюр.
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 13:51

  Banderlog написав: справа не в наративах. При всій довбанутості диктаторів і в сирії і в лівії і в іраку при них в їх країнах було краще ніж зараз. Вспомним нашого Кучму.. йому тож предявляли диктаторство і аж одну голову в таращанському лісі... зараз ті бунти за гонгадзе виглядають смішно.

Було тихше. Всі авторитарні країни роблять всіх ЛАДами мовчазними, а інших тишком вбивають і садять :roll:
У одній лише тюрмі після Асада 100тис.трупів, а частина у печах дотла без опізнання. Але ж як гарно було )
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 13:58

  Banderlog написав:
  trololo написав:
В Сирии всё же РФ с государством не воевала. Она поддерживала законный режим.


законний :mrgreen: приблизно такий же законний, як окупація криму та напад на словянськ
теперішній кращий?


звідки мені знати. але якщо одна сімя керує (керувала, я про асадів) країною 40 років не будучи монархами, вбиваючи власний народ, законності тут небагато.
1
1
