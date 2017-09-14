|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 14 лис, 2025 14:00
Letusrock написав:
ти повторюєш російські наративи. вони теж вважають що наприклад влада в Україні з 2014 незаконна. А останній президент взагалі прострочений
добре що педофіл який майже 30 років керує після підриву домів із власними громадянами в них не прострочений
Додано: П'ят 14 лис, 2025 14:02
Banderlog написав:
При всій довбанутості диктаторів і в сирії і в лівії і в іраку при них в їх країнах було краще ніж зараз.
тим, кого вони вбили за час диктатури - не краще
Додано: П'ят 14 лис, 2025 14:08
stm написав: Banderlog написав:
справа не в наративах. При всій довбанутості диктаторів і в сирії і в лівії і в іраку при них в їх країнах було краще ніж зараз. Вспомним нашого Кучму.. йому тож предявляли диктаторство і аж одну голову в таращанському лісі... зараз ті бунти за гонгадзе виглядають смішно.
Було тихше. Всі авторитарні країни роблять всіх ЛАДами мовчазними, а інших тишком вбивають і садять
У одній лише тюрмі після Асада 100тис.трупів, а частина у печах дотла без опізнання. Але ж як гарно було )
як ви це собі уявляєте? 100 тисяч трупів
Додано: П'ят 14 лис, 2025 14:11
alex_dvornichenko написав: BIGor написав:
Ха-ха-ха, тут шамани навалюють що прийдуть буряти і будуть убивати, ну ок, прийшли пакистанці і убивають, де комент Шамана і котопса?
Зачем сравнивать ? Таких случаев даже меньше чем сметрельных ДТП, ну это абсурдно звучит, аля "зачем защищаться от нападения, если каждый день свои водители убивают". "Какая разница то ли ракетой убили, то ли расстреляли, то ли сбили в ДТП, то ли слишком патруль запресовал". Неужели нет ни тени сомнений, что разные маштабы и умысел. ТЦК точно не ставят целью убить, да перегибы случаются регулярно, но инфошума вокруг столько, что стороннему человеку может показаться, что прям там погибают чаще чем от агрессии кремля. Какой же сюр.
Щось накидуєте зелену пропаганду, до нас доходить (в мас медіа чи на камери зовнішнього спостереження) маленька доля випадків. Ми бачимо вершину айсберга, а насправді думаю багато ресурсу вже прикопано в землі або затоплені в Тисі і ніхто це не буде розслідувати, бо поліція імпотентна.
Сюр - це Ваше виправдання вбивць - оце сюр. Чи думаєте є пагані вбивці росіяни, а наші українські вбивці (в даному випадку пакістанець-тітушка) - це хороші вбивці?
Banderlog написав:
stm написав: Banderlog написав:
справа не в наративах. При всій довбанутості диктаторів і в сирії і в лівії і в іраку при них в їх країнах було краще ніж зараз. Вспомним нашого Кучму.. йому тож предявляли диктаторство і аж одну голову в таращанському лісі... зараз ті бунти за гонгадзе виглядають смішно.
Було тихше. Всі авторитарні країни роблять всіх ЛАДами мовчазними, а інших тишком вбивають і садять
У одній лише тюрмі після Асада 100тис.трупів, а частина у печах дотла без опізнання. Але ж як гарно було )
як ви це собі уявляєте? 100 тисяч трупів
що тут смішного? ассад массового вбивав людей, це факт.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 14:20
trololo написав:
що тут смішного? ассад массового вбивав людей, це факт.
Смішна тюрма зі 100 тисячами трупів. Не Асад а режим асада під час громадянської війни, конкуренти робили те саме.
Ну і кожен кому не лінь від турції росії до сша вбивав там людей. Це тож факт.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 14:32
Banderlog написав: trololo написав:
що тут смішного? ассад массового вбивав людей, це факт.
Смішна тюрма зі 100 тисячами трупів. Не Асад а режим асада під час громадянської війни, конкуренти робили те саме.
Ну і кожен кому не лінь від турції росії до сша вбивав там людей. Це тож факт.
30тис офіційно страчених людей за 2011-2018роки, одна в'язниця Сідная, це тих кого опізнали. Гаразд, мабуть 100тис це взагалі цифра ув'язнених за 2011-2018 лише у Сіднаї. Але режим пав лише у 2025. Гарно жили не всі, за ЛАДом тих кого катували і страчували не варти уваги, війни ж не було, всі якось жили )
За Бандерлогом взагалі жили тоді краще ніж зараз )))
Додано: П'ят 14 лис, 2025 14:56
stm написав: Banderlog написав: trololo написав:
що тут смішного? ассад массового вбивав людей, це факт.
Смішна тюрма зі 100 тисячами трупів. Не Асад а режим асада під час громадянської війни, конкуренти робили те саме.
Ну і кожен кому не лінь від турції росії до сша вбивав там людей. Це тож факт.
30тис офіційно страчених людей за 2011-2018роки, одна в'язниця Сідная, це тих кого опізнали. Гаразд, мабуть 100тис це взагалі цифра ув'язнених за 2011-2018 лише у Сіднаї. Але режим пав лише у 2025. Гарно жили не всі, за ЛАДом тих кого катували і страчували не варти уваги, війни ж не було, всі якось жили )
За Бандерлогом взагалі жили тоді краще ніж зараз )))
Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік.
Надіюсь зараз ви не скажете що там хранили 30 тисяч трупів? В одній тюрмі? Я мав на увазі що там краще жилось до громадянської ніж зараз, після того як диктататора скинули? За торжєство справедливості заплачено дуже дорого і це ще не кінець, нова влада там теж не біла і пухнаста.
Чи варто було міняти асадів на ашшара ціною 500 тисяч трупів за громадяську? 7 млн біженців? Та і після асада вже 11 тисяч вбито... там 30 тисяч загалом загинуло в усіх тюрмах, не тільки через страти але і через катування. Це дані правозахисників, яким теж можно довіряти з натяжкою ... так як вони в опозиції і їм трудно бути обєктивними. Чисельність населення порівняна з населенням України. Єдине що в них почалось в 2011 в нас в 2014. В нас біженців 6 млн в європі і 1,2 млн втекло в рф, по вбитим це держ таємниці но... і війна ще не закінчилась.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 14:59
BIGor написав:
Сюр - це Ваше виправдання вбивць - оце сюр. Чи думаєте є пагані вбивці росіяни, а наші українські вбивці (в даному випадку пакістанець-тітушка) - це хороші вбивці?
Именно так - убийство по неосторожности и умышленное убийство разные статьи и разные наказания. Только без ваших кривляний "хороший убийца". И как видим пакистанец ваш на скамье подсудимых, а российские убийцы нет, продолжают убивать.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:02
Banderlog написав:
Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік.
Надіюсь зараз ви не скажете що там хранили 30 тисяч трупів? В одній тюрмі? Я мав на увазі що там краще жилось до громадянської ніж зараз, після того як диктататора скинули? За торжєство справедливості заплачено дуже дорого і це ще не кінець, нова влада там теж не біла і пухнаста.
Чи варто було міняти асадів на ашшара ціною 500 тисяч трупів за громадяську? 7 млн біженців? Та і після асада вже 11 тисяч вбито...
А потім після того як Асада скинули, і життя стало гіршим, стояли черги на сотні тис. на кордоні на повернення. Це боротьба цінностей була, є і буде. Навіть патріархат відходить у минуле, поступово, навіть у мусульманських країнах, якби вам не хотілося його зберегти це минуле )
