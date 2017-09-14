|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:12
Banderlog написав: stm написав: Banderlog написав:
Смішна тюрма зі 100 тисячами трупів. Не Асад а режим асада під час громадянської війни, конкуренти робили те саме.
Ну і кожен кому не лінь від турції росії до сша вбивав там людей. Це тож факт.
......
За Бандерлогом взагалі жили тоді краще ніж зараз )))
Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік.
Надіюсь зараз ви не скажете що там хранили 30 тисяч трупів? В одній тюрмі? Я мав на увазі що там краще жилось до громадянської ніж зараз, після того як диктататора скинули? За торжєство справедливості заплачено дуже дорого і це ще не кінець, нова влада там теж не біла і пухнаста.
Чи варто було міняти асадів на ашшара ціною 500 тисяч трупів за громадяську? 7 млн біженців? Та і після асада вже 11 тисяч вбито...
>>> За Бандерлогом взагалі жили тоді краще ніж зараз
вы там парой страниц раньше почитайте - с чем именно сравнение идет. А так-то по 30к народу в месяц непойми куда набирают.
Нет, если вопрос мобилизации закрыт - оно можно, конечно про "невинно убиенных" рассуждать чисто теоретически. Но почему-то практикой подтверждать - теоретики не спешат...
2
Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:25
Banderlog написав:
Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік.
Надіюсь зараз ви не скажете що там хранили 30 тисяч трупів? В одній тюрмі? Я мав на увазі що там краще жилось до громадянської ніж зараз, після того як диктататора скинули? За торжєство справедливості заплачено дуже дорого і це ще не кінець, нова влада там теж не біла і пухнаста.
Чи варто було міняти асадів на ашшара ціною 500 тисяч трупів за громадяську? 7 млн біженців? Та і після асада вже 11 тисяч вбито... там 30 тисяч загалом загинуло в усіх тюрмах, не тільки через страти але і через катування. Це дані правозахисників, яким теж можно довіряти з натяжкою ... так як вони в опозиції і їм трудно бути обєктивними. Чисельність населення порівняна з населенням України. Єдине що в них почалось в 2011 в нас в 2014. В нас біженців 6 млн в європі і 1,2 млн втекло в рф, по вбитим це держ таємниці но... і війна ще не закінчилась.
Проблема в тому, що це було неминуче. Зміна Асада ціною 500 тис. трупів була неминуча. Якби це не почалося у 11 році, почалося б пізніше.
Приклад - Іран. Вони живуть х...во. І чим далі, тим гірше. І рано чи пізно почнеться зміна режиму муллів. Теж дорогою ціною. Можливо, якби це сталося у 90-их, то ціна була б меншою...
Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:26
stm написав:
А потім після того як Асада скинули, і життя стало гіршим, стояли черги на сотні тис. на кордоні на повернення. Це боротьба цінностей була, є і буде. Навіть патріархат відходить у минуле
Ну патріархат ви зря привели) і з якої це радості Ви рішили що я за патріархат?))) Потом хто сказав що новий правитель сирії більш демократичний за асада? Кажуть люди він теж бошки собствєнноручно рубав... не буду його засуджувати я не був в його шкірі, но всеж на Макрона він мало схожий)))
А цінності то да.. тільки я за матеріальні цінності, зі мною духовними розплачуватись не надо) тим більш вашими духовними
людська тушка теж має якусь цінність чи тільки свобода вибирати стать? Щодо кількості в 30 тисяч мобілізованих в місяць то не бачу причини довіряти цій цифрі...
1
1
Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:26
sashaqbl написав: Banderlog написав:
Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік.
Надіюсь зараз ви не скажете що там хранили 30 тисяч трупів? В одній тюрмі? Я мав на увазі що там краще жилось до громадянської ніж зараз, після того як диктататора скинули? За торжєство справедливості заплачено дуже дорого і це ще не кінець, нова влада там теж не біла і пухнаста.
Чи варто було міняти асадів на ашшара ціною 500 тисяч трупів за громадяську? 7 млн біженців? Та і після асада вже 11 тисяч вбито... там 30 тисяч загалом загинуло в усіх тюрмах, не тільки через страти але і через катування. Це дані правозахисників, яким теж можно довіряти з натяжкою ... так як вони в опозиції і їм трудно бути обєктивними. Чисельність населення порівняна з населенням України. Єдине що в них почалось в 2011 в нас в 2014. В нас біженців 6 млн в європі і 1,2 млн втекло в рф, по вбитим це держ таємниці но... і війна ще не закінчилась.
Проблема в тому, що це було неминуче. Зміна Асада ціною 500 тис. трупів була неминуча. Якби це не почалося у 11 році, почалося б пізніше.
Приклад - Іран. Вони живуть х...во. І чим далі, тим гірше. І рано чи пізно почнеться зміна режиму муллів. Теж дорогою ціною. Можливо, якби це сталося у 90-их, то ціна була б меншою...
знову на шаха?
1
3
Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:36
sashaqbl написав:
Проблема в тому, що це було неминуче. ..
зміна мож і неминуча... но ціна? Революціонери завжди є упирями, хоч в великій французькій, хоть в фєвральській..
І далеко не факт що за влади, яка змінить після війни зеленського тут буде більше свободи ніж при янику.
Я маю на увазі різні від свободи преси до права на акції громадської непокори та свободу піприємництва...(не забувайте що Україні борги ніхто не списував, і далеко не факт що спишуть після війни. А віддавати то можно буде лиш вигрібаючи з економіки)
1
1
