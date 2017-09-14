RSS
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 16:20

  trololo написав:
  Letusrock написав:ти повторюєш російські наративи. вони теж вважають що наприклад влада в Україні з 2014 незаконна. А останній президент взагалі прострочений


добре що педофіл який майже 30 років керує після підриву домів із власними громадянами в них не прострочений




перші 13 хвилин по 17річну коханку

далі про валю-стакан (цікаво тільки людям її покоління, 75+)
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 16:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поки рашисти гатять по цивільним ...
У Києві вже шість загиблих. Рятувальники розбирають завали у багатоповерхівці - фото, відео
У Києві з-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки дістали ще одне тіло, і кількість загиблих після російського обстрілу зросла до шести


Україна гатить по нафтовій промисловості
Україна уразила другий за величиною центр експорту нафти в Росії – джерело
У ніч проти 14 листопада Сили оборони уразили у Краснодарському краї Росії порт "Новоросійськ" і позиції зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території військової частини №1537. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Службі безпеки України.

Атакований порт є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море. Унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На нафтотерміналі триває сильна пожежа.
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 16:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік.


ви сильно помиляєтесь, до 2022р русня всім західним журналістам казала, що на Донбасі йде громадянська війна (режим про донбасят), а фактично там з перших хвилин були росіяні (а місцеві клоуни тільки для відео картинки)
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 16:35

  Banderlog написав:Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік.


Рашистські літачки рознесли Аллеппо .... це про "менш ефективно" ?

А втік він, тому що рашисти зав"язли в Україні і не змогли допомогти дружньому диктатору, коли оппозиція пішла у наступ

Вони тоді міста брали одним за одним, тому асад і зробив ноги до Москви
Долю Кадафі не хотів розділити
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 16:40

  BIGor написав:Того військового-ТЦКашника "не-бурята" вже взяли під варту.


Ха-ха-ха, тут шамани навалюють що прийдуть буряти і будуть убивати, ну ок, прийшли пакистанці і убивають, де комент Шамана і котопса?


Картинка свідчить що бусифікувати вже нема кого, а план поставки зростає.

Серед моїх знайомих в Україні досі в ухилянтах ходить (точніше сидить вдома) лише один. Всі інші в якісь спосіб порішали цю проблему або бусифіковані..
СЗЧ не рахую. Ці підпільники поза грою.
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 16:41

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік.
Надіюсь зараз ви не скажете що там хранили 30 тисяч трупів? В одній тюрмі? Я мав на увазі що там краще жилось до громадянської ніж зараз, після того як диктататора скинули? За торжєство справедливості заплачено дуже дорого і це ще не кінець, нова влада там теж не біла і пухнаста.
Чи варто було міняти асадів на ашшара ціною 500 тисяч трупів за громадяську? 7 млн біженців? Та і після асада вже 11 тисяч вбито... там 30 тисяч загалом загинуло в усіх тюрмах, не тільки через страти але і через катування. Це дані правозахисників, яким теж можно довіряти з натяжкою ... так як вони в опозиції і їм трудно бути обєктивними. Чисельність населення порівняна з населенням України. Єдине що в них почалось в 2011 в нас в 2014. В нас біженців 6 млн в європі і 1,2 млн втекло в рф, по вбитим це держ таємниці но... і війна ще не закінчилась.

Проблема в тому, що це було неминуче. Зміна Асада ціною 500 тис. трупів була неминуча. Якби це не почалося у 11 році, почалося б пізніше.
Приклад - Іран. Вони живуть х...во. І чим далі, тим гірше. І рано чи пізно почнеться зміна режиму муллів. Теж дорогою ціною. Можливо, якби це сталося у 90-их, то ціна була б меншою...

Так и в этой стране - поток людей на выезд только рос все 30 лет...
Сильный аргумент - "Можливо" :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 16:42

pesikot

у нас шахед довбанув по ринку, двоє загиблих і 10 поранених (одна дитина)



з 3хв20сек
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 16:48

  BIGor написав:Того військового-ТЦКашника "не-бурята" вже взяли під варту.


Ха-ха-ха, тут шамани навалюють що прийдуть буряти і будуть убивати, ну ок, прийшли пакистанці і убивають, де комент Шамана і котопса?


З Польщі підгавкувати завжди простіше і розповідати, що буряти не існують

Далі, пакістанець вчинив злочинні дії, його взято під варту, що не подобається ?
Що його взяли під варту ?
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 16:49

  prodigy написав:
  Banderlog написав:Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік.


ви сильно помиляєтесь, до 2022р русня всім західним журналістам казала, що на Донбасі йде громадянська війна (режим про донбасят), а фактично там з перших хвилин були росіяні (а місцеві клоуни тільки для відео картинки)

Нуну місцевих і зараз хватає... сєпарів в нас на донеччині було достатньо, і мобілізацію вони теж проводили жорстку. Те що там були і росіяни не відміняє наявність на тій стороні українців. За партію регіонів до 2014 таки голосувало близько половини виборців.
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 16:50

  prodigy написав:pesikot

у нас шахед довбанув по ринку, двоє загиблих і 10 поранених (одна дитина)



з 3хв20сек


До речі, про це BIGor'и та інши, чомусь не пишуть ...

У них чудова позиція страуса - якщо не бачити, то цього не існує

От про ТЦК, тут вже крику від них багато
