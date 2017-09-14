|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:11
pesikot написав:
Далі, пакістанець вчинив злочинні дії, його взято під варту, що не подобається ?
Що його взяли під варту ?
От поясни - яким боком до ТЦК цей спритний пакистанець? Тітушка? Чи найманець? Але по ідеї якщо він в ЗСУ, то мав би бути не в тилу? Чого не опинилися під вартою його спільники по нападу? Чи вони "невинні"? Чого поліція імпотентна? Чого прокуратура імпотентна? Чого до суду дійшов тільки він, а спільники ні?
1
Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:14
BIGor написав: pesikot написав:
Далі, пакістанець вчинив злочинні дії, його взято під варту, що не подобається ?
Що його взяли під варту ?
От поясни - яким боком до ТЦК цей спритний пакистанець? Тітушка? Чи найманець? Але по ідеї якщо він в ЗСУ, то мав би бути не в тилу? Чого не опинилися під вартою його спільники по нападу? Чи вони "невинні"? Чого поліція імпотентна? Чого прокуратура імпотентна? Чого до суду дійшов тільки він, а спільники ні?
Це ти мені поясни, що тобі не так ...
Про спільників ... спільників чого ? Збив він один
"Чого поліція імпотентна? Чого прокуратура імпотентна?" - це про що ?
Його затримано, справу відкрито, справа дійшла до суду ... імпотенція по-іншому виглядає.
Від тебе лише вереск ... та маніпуляції
PS. і чого ти так завзято не пишешь про обстріл Києва, про те, як вгатили по ринку в Чорноморську ?
Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:18
flyman написав: budivelnik написав: Letusrock написав:
Артистократ Портніков пояснює базу холопам: "Після війни українці будуть робити те що скаже захід. Післявоєнна Україна буде протекторатом заходу. Безкоштовно нічого не буває". Тобто Україна отримує гроші щоб в тому числі захищати Європу, і в момент "післявійни" виявиться в ролі сильно заборгувавшої.
Це як рибалка червяку виставить рахунок за оренду гачка для покатушек зі щукою
Хотілось би взнати
А яким ти боком до України?
Міжнародні партнери БЕЗПОВОРОТНО дають кожному українцю +/- 1000 доларів в рік вже на протязі 4-х років і обіцяють що будуть давати й далі.
Ти платиш ( і то не факт) 5% з мінімалки=100 доларів в рік
А розсмердівся на всі сторінки....
куди підходити за своєю тисячею безповоротної допомоги партнерів за 2025, як і ще три за 2022, 2023 і 2024?
Як то куди?
За 2022, 2023, 2024 - до успіха він там сардельками котів годував
А за 2025 - можете вибрати будь-який відрізок фронту з 1000+ км... , найкраще правда роздають під Покровськом...
То коли йдеш?
Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:23
ЛАД написав:
Фактически
Hotab написав:ЛАД
Так шаман же не проти припинення. І я тільки за. Тільки ж «інша сторона» відмовляється припиняти.
Скільки воювати? Поки не буде готова до перемовин.
он против.
Он не согласен на какие-то политические уступки.
.....
Так же ж не можна..
Якщо в мене вимагають віддати чотири області...
То мої ПОЛІТИЧНІ вимоги мають бути такими самими.
Тому я вимагаю
віддати Крим, Кубань , Белгородську і Курську, а також Зелений Клин і частину Тюмені..
Також вимагаю відкрити школи з українською мовою викладання у всіх населенних пунктах де кількість україномовних більша 5% і кількість шкіл повинна бути пропорційною кількості населення
Також вимагаю рентної плати з територій Тюмені яка піднімалась українськими працівниками...
Хто хоче може ще підкинути парочку пунктів щоб ПОЛІТИЧНІ вимоги України і Росії- були рівновагомими.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:25
ЛАД написав:
Предвидел такой ответ, поэтому написал - с каким государством РФ за прошедшие 35 лет воевала?
Из всех ваших примеров подходит только Грузия. И сколько дней она воевала?
Якась брехня
А куди поділись військові РФ в Сірії ? в десятку країн Африки?
чи це НАС ТАМ НЄТ ?
Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:31
Banderlog написав:
stm написав: Banderlog написав:
справа не в наративах. При всій довбанутості диктаторів і в сирії і в лівії і в іраку при них в їх країнах було краще ніж зараз. Вспомним нашого Кучму.. йому тож предявляли диктаторство і аж одну голову в таращанському лісі... зараз ті бунти за гонгадзе виглядають смішно.
Було тихше. Всі авторитарні країни роблять всіх ЛАДами мовчазними, а інших тишком вбивають і садять
У одній лише тюрмі після Асада 100тис.трупів, а частина у печах дотла без опізнання. Але ж як гарно було )
як ви це собі уявляєте? 100 тисяч трупів
А які проблеми уявити?
Поле розміром 300 * 600 метрів,
100 траншей шириною в 2 метри, проміжок між траншеєю 1 метр, довжиною 600м(1000осібпоховати вийде)
Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:34
