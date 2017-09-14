Додано: П'ят 14 лис, 2025 18:35

Banderlog написав: Letusrock написав: trololo написав: законний законний

ти повторюєш російські наративи. ти повторюєш російські наративи. справа не в наративах. При всій довбанутості диктаторів і в сирії і в лівії і в іраку при них в їх країнах було краще ніж зараз. Вспомним нашого Кучму.. йому тож предявляли диктаторство і аж одну голову в таращанському лісі... зараз ті бунти за гонгадзе виглядають смішно. справа не в наративах. При всій довбанутості диктаторів і в сирії і в лівії і в іраку при них в їх країнах було краще ніж зараз. Вспомним нашого Кучму.. йому тож предявляли диктаторство і аж одну голову в таращанському лісі... зараз ті бунти за гонгадзе виглядають смішно.

оце класика - вже розповідаємо за те, що при диктатурах жити навіть краще. але є нюанс, про який ці агітатори забувають.по-перше, непогано жити тим, хто не потрапляє в групу "ворог народу". а хто потрапив, тому не пощастило. по-друге, в переважній більшості правління диктатора призводить до деградації економічної ситуації в країні. й що робити - так починає війни - це приклад Іраку. не напав би на Кувейт - може досі б розчиняв би політичних опонентів в кислотіСірія та Лівія - якщо так гарно жили, то чому почався спротив населення? й казки про печеньки не треба розповідати - якщо населення не хоче, то ніяких спротивів не буде - як поки що на Раші. тому не так все добре за диктатури, як розповідається...але є нюанс - після повалення диктатури на якийсь час ситуація стає ще гіршої, це так. тому - ГОЛОВНЕ не допустити встановлення диктатури, бо потім її побороти набагато важче. що власне й робили в Україні під час Майданів.й арабські країни невдалий приклад - там дійсно проблеми з державотворенням. всі так чи інакше диктатури, ну не можуть вони по іншому - або військові, або особисті. або релігійна, як в Ірані. але ми не мусульмане, ми можемо побудувати нормальну державу - хоча спадок радянщини/російщини дуже відчутний...