Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:18

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  Letusrock написав:Артистократ Портніков пояснює базу холопам: "Після війни українці будуть робити те що скаже захід. Післявоєнна Україна буде протекторатом заходу. Безкоштовно нічого не буває". Тобто Україна отримує гроші щоб в тому числі захищати Європу, і в момент "післявійни" виявиться в ролі сильно заборгувавшої.
Це як рибалка червяку виставить рахунок за оренду гачка для покатушек зі щукою
Хотілось би взнати
А яким ти боком до України?
Міжнародні партнери БЕЗПОВОРОТНО дають кожному українцю +/- 1000 доларів в рік вже на протязі 4-х років і обіцяють що будуть давати й далі.
Ти платиш ( і то не факт) 5% з мінімалки=100 доларів в рік
А розсмердівся на всі сторінки....

куди підходити за своєю тисячею безповоротної допомоги партнерів за 2025, як і ще три за 2022, 2023 і 2024?
Як то куди?
За 2022, 2023, 2024 - до успіха він там сардельками котів годував
А за 2025 - можете вибрати будь-який відрізок фронту з 1000+ км... , найкраще правда роздають під Покровськом...
То коли йдеш?
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:23

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
Так шаман же не проти припинення. І я тільки за. Тільки ж «інша сторона» відмовляється припиняти.
Скільки воювати? Поки не буде готова до перемовин.

Фактически он против.
Он не согласен на какие-то политические уступки.
.....
Так же ж не можна..
Якщо в мене вимагають віддати чотири області...
То мої ПОЛІТИЧНІ вимоги мають бути такими самими.
Тому я вимагаю
віддати Крим, Кубань , Белгородську і Курську, а також Зелений Клин і частину Тюмені..
Також вимагаю відкрити школи з українською мовою викладання у всіх населенних пунктах де кількість україномовних більша 5% і кількість шкіл повинна бути пропорційною кількості населення
Також вимагаю рентної плати з територій Тюмені яка піднімалась українськими працівниками...
Хто хоче може ще підкинути парочку пунктів щоб ПОЛІТИЧНІ вимоги України і Росії- були рівновагомими.
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Предвидел такой ответ, поэтому написал - с каким государством РФ за прошедшие 35 лет воевала?
Из всех ваших примеров подходит только Грузия. И сколько дней она воевала?
Якась брехня
А куди поділись військові РФ в Сірії ? в десятку країн Африки?
чи це НАС ТАМ НЄТ ?
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:31

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Banderlog написав: справа не в наративах. При всій довбанутості диктаторів і в сирії і в лівії і в іраку при них в їх країнах було краще ніж зараз. Вспомним нашого Кучму.. йому тож предявляли диктаторство і аж одну голову в таращанському лісі... зараз ті бунти за гонгадзе виглядають смішно.

Було тихше. Всі авторитарні країни роблять всіх ЛАДами мовчазними, а інших тишком вбивають і садять :roll:
У одній лише тюрмі після Асада 100тис.трупів, а частина у печах дотла без опізнання. Але ж як гарно було )
:lol: як ви це собі уявляєте? 100 тисяч трупів
А які проблеми уявити?
Поле розміром 300 * 600 метрів,
100 траншей шириною в 2 метри, проміжок між траншеєю 1 метр, довжиною 600м(1000осібпоховати вийде)
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:58

  Banderlog написав:
  M-Audio написав:Але й дорога на виїзд для тих, хто опинився в Бердянську, відкрита лише в тому разі, якщо вдасться довести, що ти не такий вже українець, а скоріше свій росіянин, хоч і неправильний. Кому не вдасться -- то цілком ймовірно взагалі більше нікуди не виїхати.

від того чи підпишете ви здачу бердянська чи не підпишете доля тих хто в окупації не зміниться. Вже і влада не вважає предметом переговорів повернення до кордонів 91. Окрім того чим довше іде війна тим більше попадає в окупацію. Покращень переговорних позицій нема вже 2 роки.

а послабшення позицій Раші є, як це не хочуть визнавати прихильники Раші... єдине, що їх керманич схоже готовий загнати країну до стану КНДР, але подивимось, чи вийде це в нього...
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 18:12

Флайман, поясни як спеціаліст , ..

https://www.facebook.com/share/v/1AFWoE ... tid=wwXIfr


https://www.facebook.com/share/r/1BerAw ... tid=wwXIfr
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 18:23

  whois2010 написав:Я щось трохи не мав часу на читання форуму. А де поділися Детройт, Бетон, пан Долярек, Фокс?
Чергових бачу, унікальниє і блаженні також на місці. Де поділи "лучшіх людєй города"?

довбень довбня не може побачити? :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 18:35

  Banderlog написав:
  Letusrock написав:
  trololo написав:законний :mrgreen:

ти повторюєш російські наративи.
справа не в наративах. При всій довбанутості диктаторів і в сирії і в лівії і в іраку при них в їх країнах було краще ніж зараз. Вспомним нашого Кучму.. йому тож предявляли диктаторство і аж одну голову в таращанському лісі... зараз ті бунти за гонгадзе виглядають смішно.

оце класика - вже розповідаємо за те, що при диктатурах жити навіть краще. але є нюанс, про який ці агітатори забувають.

по-перше, непогано жити тим, хто не потрапляє в групу "ворог народу". а хто потрапив, тому не пощастило. по-друге, в переважній більшості правління диктатора призводить до деградації економічної ситуації в країні. й що робити - так починає війни - це приклад Іраку. не напав би на Кувейт - може досі б розчиняв би політичних опонентів в кислоті ;)

Сірія та Лівія - якщо так гарно жили, то чому почався спротив населення? й казки про печеньки не треба розповідати - якщо населення не хоче, то ніяких спротивів не буде - як поки що на Раші. тому не так все добре за диктатури, як розповідається...

але є нюанс - після повалення диктатури на якийсь час ситуація стає ще гіршої, це так. тому - ГОЛОВНЕ не допустити встановлення диктатури, бо потім її побороти набагато важче. що власне й робили в Україні під час Майданів.

й арабські країни невдалий приклад - там дійсно проблеми з державотворенням. всі так чи інакше диктатури, ну не можуть вони по іншому - або військові, або особисті. або релігійна, як в Ірані. але ми не мусульмане, ми можемо побудувати нормальну державу - хоча спадок радянщини/російщини дуже відчутний...
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 18:36

  Banderlog написав:
  trololo написав:
В Сирии всё же РФ с государством не воевала. Она поддерживала законный режим.

законний :mrgreen: приблизно такий же законний, як окупація криму та напад на словянськ
теперішній кращий?

подивимося - ще незрозуміло. але попередній все, дістав всіх...
