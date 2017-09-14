Banderlog написав:Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік.
ви сильно помиляєтесь, до 2022р русня всім західним журналістам казала, що на Донбасі йде громадянська війна (режим про донбасят), а фактично там з перших хвилин були росіяні (а місцеві клоуни тільки для відео картинки)
Нуну місцевих і зараз хватає... сєпарів в нас на донеччині було достатньо, і мобілізацію вони теж проводили жорстку. Те що там були і росіяни не відміняє наявність на тій стороні українців. За партію регіонів до 2014 таки голосувало близько половини виборців.
Славко пригадав цікаве визначення львівянами русинів: старокацапи.
Та то ти ще транжириш, електрика чому все по єдиному тарифу? Де опалення? Освітлення загальних місць це шо саме? Воду тиж використовуєш правильно- прийняв душ, воду не злив, а зібрав на змив унітазу? Пралка є? Теж воду збирай, бо вона чистою полоще. Якщо річка недалеко, в кравчучкє привозь каністру.
У жовтні за вересень нема за опалення. Спойлер: у листопаді за жовтень трохи вища за 2000 грн., троха грів кавалірко
Електрикою? Чому не багатотарифний лічильник? Вночі все грієш, печеш. Ще можна накопичувач заряжать вночі, вдень від нього електрика. Холодильник який, яке споживання електрики?
UA написав:Підкажіть будь ласка... Каракас за трі дня, це законно? Норми міжнародного права дозволяють? Чи це буде не війна? Песікот просвіти.
це буде звільнення країни від влади наркокартелю, який вже повністю замінив собою законну владу. нагадаю, там вже здається програли другі вибори опозиції. й головне, там не буде референдумів - бо гадаю, що більшість залюбки приєдналася до США...