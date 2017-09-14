RSS
  #<1 ... 15782157831578415785>
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 19:24

Підкажіть будь ласка... Каракас за трі дня, це законно?
Норми міжнародного права дозволяють?
Чи це буде не війна?
Песікот просвіти.
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 19:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А тобі така проста думка в голову не приходила, а чи така товста Росія ?

4-й(по суті, 12-й) рік, навіть всю Донецьку область не захопили ...

як мінімум товстіша ніж я очікував. Я думав, що проблеми, які в них зараз починаються, мали бути ще в 2024 році...
Дюрі-бачі
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

От Україні слід реально таки копіювати підхід москалів до мобілізації, бо є дуже яскрава статистика, яка показує, що фронт скоро може посипатись:Зображення
Дюрі-бачі
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 19:49

  UA написав:Підкажіть будь ласка... Каракас за трі дня, це законно?
Норми міжнародного права дозволяють?
Чи це буде не війна?
Песікот просвіти.


Що, сезон закінчився ?
Харчуєшься об"їдками

Ну то звикай, це ж тобі не Україна ))
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 19:57

а в кінці про русинів

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
  Banderlog написав:Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік.


ви сильно помиляєтесь, до 2022р русня всім західним журналістам казала, що на Донбасі йде громадянська війна (режим про донбасят), а фактично там з перших хвилин були росіяні (а місцеві клоуни тільки для відео картинки)

Нуну місцевих і зараз хватає... сєпарів в нас на донеччині було достатньо, і мобілізацію вони теж проводили жорстку. Те що там були і росіяни не відміняє наявність на тій стороні українців. За партію регіонів до 2014 таки голосувало близько половини виборців.

Славко пригадав цікаве визначення львівянами русинів: старокацапи.
flyman
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 19:59

  flyman написав:Вітаю в клубі

Та то ти ще транжириш, електрика чому все по єдиному тарифу?
Де опалення?
Освітлення загальних місць це шо саме?
Воду тиж використовуєш правильно- прийняв душ, воду не злив, а зібрав на змив унітазу? Пралка є? Теж воду збирай, бо вона чистою полоще.
Якщо річка недалеко, в кравчучкє привозь каністру.
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 20:09

  Water написав:
  flyman написав:Вітаю в клубі

Та то ти ще транжириш, електрика чому все по єдиному тарифу?
Де опалення?
Освітлення загальних місць це шо саме?
Воду тиж використовуєш правильно- прийняв душ, воду не злив, а зібрав на змив унітазу? Пралка є? Теж воду збирай, бо вона чистою полоще.
Якщо річка недалеко, в кравчучкє привозь каністру.

У жовтні за вересень нема за опалення.
Спойлер: у листопаді за жовтень трохи вища за 2000 грн., троха грів кавалірко
flyman
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 20:13

  flyman написав:
  Water написав:
  flyman написав:Вітаю в клубі

Та то ти ще транжириш, електрика чому все по єдиному тарифу?
Де опалення?
Освітлення загальних місць це шо саме?
Воду тиж використовуєш правильно- прийняв душ, воду не злив, а зібрав на змив унітазу? Пралка є? Теж воду збирай, бо вона чистою полоще.
Якщо річка недалеко, в кравчучкє привозь каністру.

У жовтні за вересень нема за опалення.
Спойлер: у листопаді за жовтень трохи вища за 2000 грн., троха грів кавалірко

Електрикою? Чому не багатотарифний лічильник? Вночі все грієш, печеш. Ще можна накопичувач заряжать вночі, вдень від нього електрика. Холодильник який, яке споживання електрики?
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 20:36

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:послабшення позицій Раші є,

Звісно, але в нас погіршення йде швидше.
Поки товстий схудне...

критерії є? тому це лише показує, хто за що вболіває...

принципова різниця - Раша може це припинити, ми ні. тому вони свідомо нищать свою країну, а ми лише захищаємося, щоб вижити...
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 20:40

  UA написав:Підкажіть будь ласка... Каракас за трі дня, це законно?
Норми міжнародного права дозволяють?
Чи це буде не війна?
Песікот просвіти.

це буде звільнення країни від влади наркокартелю, який вже повністю замінив собою законну владу. нагадаю, там вже здається програли другі вибори опозиції. й головне, там не буде референдумів - бо гадаю, що більшість залюбки приєдналася до США...
Shaman
1
4
5
  #<1 ... 15782157831578415785>
