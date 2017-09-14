єдиний критерій - здатність продовжувати війну.
А для цього потрібні:
1. Фінанси.
2. Люди.
3. Зброя
4. Територія.
В москалів найбільші проблеми з фінансами, в нас - з людьми.
П'ят 14 лис, 2025 20:40
П'ят 14 лис, 2025 20:41
взагалі, кілька днів не дивився - й вже почалося, що й в окупації люди живуть, та й тортури вже не такі тортури - от у німців це були тортури... зараз почнемо ці побрехеньки розбирати
П'ят 14 лис, 2025 20:44
деградації економічної ситуації ? Це шо значить? ))) але при поваленні на якийсь час гіршою? То це в нас на який час? Коли вже покращиться економічна ситуація? Щоб на доларовий депозит давали 12 неоподаткованих процентів?
П'ят 14 лис, 2025 20:45
продовжувати війну - це про Рашу... ще раз, ми захищаємось, щоб державу не знищили, в нас немає вибору.
фінанси є, зброя є. так, населення уникає мобілізації, але й влада не хоче системно цим займатися, все скидає це на ТЦК...
П'ят 14 лис, 2025 20:47
П'ят 14 лис, 2025 20:49
П'ят 14 лис, 2025 20:49
І, я, ще коли Успіх звільнявся з війська, писав, що зараз основна проблема у війську - відсутність чітких термінів служби. В результаті маємо ситуацію коли СЗЧ вже догнало темпи бусифікації.
Писав, що знайомі планували масове СЗЧ весною 2025, але воно трохи розтягнулось в часі і крайній пішов в СЗЧ вже в жовтні...
П'ят 14 лис, 2025 20:51
теж навчився в колег-демагогів? задавай конкретні питання, то буду відповідати - а в тебе якийсь незв'язний набір думок. спробую відгадати, що ти мав на увазі
в більшості диктатур економічна ситуація погіршується з часом, бо розвитку немає, а крадуть все більше. й головне, крадуть одні й ті ж, більшість розуміє, що ніколи нічого не заробить.
не плутай - після 2014 року був провал, але ми його вже нормально пережили. зараз в нас проблеми через напад агресора. що буде після війни - подивимось.
на доларовий депозит 12% - це завжди музичний стілець, в нормальній економіці це НЕМОЖЛИВО
П'ят 14 лис, 2025 20:52
шукаємо - все більше й далі. наскільки далеко ми вже вхід знайшли - на 1 500 км? більше?
П'ят 14 лис, 2025 20:55
Ще раз - коли ти в ситуації - бийся або вб'ють, то які ти бачиш виходи?.. вихід є, вибору немає...
