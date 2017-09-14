RSS
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 20:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:критерії є? т
єдиний критерій - здатність продовжувати війну.
А для цього потрібні:
1. Фінанси.
2. Люди.
3. Зброя
4. Територія.

В москалів найбільші проблеми з фінансами, в нас - з людьми.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 14 лис, 2025 20:43, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

взагалі, кілька днів не дивився - й вже почалося, що й в окупації люди живуть, та й тортури вже не такі тортури - от у німців це були тортури... зараз почнемо ці побрехеньки розбирати 8)
  Shaman написав:



й арабські країни невдалий приклад - там дійсно проблеми з державотворенням. всі так чи інакше диктатури, ну не можуть вони по іншому - або військові, або особисті. або релігі
деградації економічної ситуації ? Це шо значить? ))) але при поваленні на якийсь час гіршою? То це в нас на який час? Коли вже покращиться економічна ситуація? Щоб на доларовий депозит давали 12 неоподаткованих процентів? :wink:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:критерії є? т
єдиний критерій - здатність продовжувати війну.
А для цього потрібні:
1. Фінанси.
2. Люди.
3. Зброя
4. Територія.

продовжувати війну - це про Рашу... ще раз, ми захищаємось, щоб державу не знищили, в нас немає вибору.

фінанси є, зброя є. так, населення уникає мобілізації, але й влада не хоче системно цим займатися, все скидає це на ТЦК...
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:продовжувати війну - це про Рашу... ще раз, ми захищаємось, щоб державу не знищили, в нас немає вибору.

безвихідна ситуація в 99% це ситуація вихід із якої не подобається тим, хто приймає рішення.
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:продовжувати війну - це про Рашу... ще раз, ми захищаємось, щоб державу не знищили, в нас немає вибору.

безвихідна ситуація в 99% це ситуація вихід із якої не подобається тим, хто приймає рішення.

Якщо нема виходу то вихід треба шукати там де був вхід
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:населення уникає мобілізації, але й влада не хоче системно цим займатися, все скидає це на ТЦК...

І, я, ще коли Успіх звільнявся з війська, писав, що зараз основна проблема у війську - відсутність чітких термінів служби. В результаті маємо ситуацію коли СЗЧ вже догнало темпи бусифікації.
Писав, що знайомі планували масове СЗЧ весною 2025, але воно трохи розтягнулось в часі і крайній пішов в СЗЧ вже в жовтні...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 14 лис, 2025 20:52, всього редагувалось 1 раз.
  Banderlog написав:
  Shaman написав:й арабські країни невдалий приклад - там дійсно проблеми з державотворенням. всі так чи інакше диктатури, ну не можуть вони по іншому - або військові, або особисті. або релігі
деградації економічної ситуації ? Це шо значить? ))) але при поваленні на якийсь час гіршою? То це в нас на який час? Коли вже покращиться економічна ситуація? Щоб на доларовий депозит давали 12 неоподаткованих процентів? :wink:

теж навчився в колег-демагогів? задавай конкретні питання, то буду відповідати - а в тебе якийсь незв'язний набір думок. спробую відгадати, що ти мав на увазі ;)

в більшості диктатур економічна ситуація погіршується з часом, бо розвитку немає, а крадуть все більше. й головне, крадуть одні й ті ж, більшість розуміє, що ніколи нічого не заробить.

не плутай - після 2014 року був провал, але ми його вже нормально пережили. зараз в нас проблеми через напад агресора. що буде після війни - подивимось.

на доларовий депозит 12% - це завжди музичний стілець, в нормальній економіці це НЕМОЖЛИВО ;)
  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:продовжувати війну - це про Рашу... ще раз, ми захищаємось, щоб державу не знищили, в нас немає вибору.

безвихідна ситуація в 99% це ситуація вихід із якої не подобається тим, хто приймає рішення.

Якщо нема виходу то вихід треба шукати там де був вхід

шукаємо - все більше й далі. наскільки далеко ми вже вхід знайшли - на 1 500 км? більше?
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:продовжувати війну - це про Рашу... ще раз, ми захищаємось, щоб державу не знищили, в нас немає вибору.

безвихідна ситуація в 99% це ситуація вихід із якої не подобається тим, хто приймає рішення.

Ще раз - коли ти в ситуації - бийся або вб'ють, то які ти бачиш виходи?.. вихід є, вибору немає...
