Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:09

  ЛАД написав:
  Hotab написав:_hunter
«С пленными русские нармальна абращались»?

ЛАД казав «нема концтаборів як у німців у 2СВ».
Чим вам не вони?

https://www.facebook.com/share/r/1By5F2 ... tid=wwXIfr

Концлагеря бывали в очень многих странах.
По разным причинам и для разных категорий.
Нацистские концлагеря в период "расцвета" отличались от других тем, что использовался принудительный труд заключённых с последующим их уничтожением. Во всяком случае, во многих лагерях.
Принудительный труд использовали и в советских концлагерях, но задача уничтожения не ставилась...

але умови в ГУЛАГу були такі, що там й не треба було знищувати - самі помирали. Сибір - це не Європа.

а тепер проговоримо про масштаби. так, концтабори були в різних країнах - навіть в США є Гуантанамо. але питання кого, й головне яку кількість людей, туди посадили. й тут ще треба подивитися, хто перший - нацисти чи ГУЛАГ? щось й не пригадаю в кого ще були подібні масштаби.

а в нашому випадку це ще чиста національна ознака - українець? гарантовано будуть тортури. виживеш ти після них чи ні - руським все одно, таке враження, що це вони більше для задоволення...
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:14

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:К началу 1986 года завод поставлял тракторы в 36 стран мира

За ХТЗ реально обидно, по комбайнам тяжело тягаться с джондирами, а обычные пахотные тракторы были более чем конкуретные. До 22 года и РБшные тракторы стабильно покупались, а могли быть украинские.

так питання в тому, що трактор має бути не лише пахотним. й сучасні технології вимагають 300 кс та більше. а РБ трактори якраз навпаки, до 100 кс - таких українських й немає...
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:Ще раз - коли ти в ситуації - бийся або вб'ють, то які ти бачиш виходи?.. вихід є, вибору немає...

чому переможники прикидуються завжди дурниками і зводять все лише до 2-х варіантів? коли їх насправді набагато більше. Хоча звісно з позиції "понад усе" у пересічних вибору дійно нема, рано чи пізно вбють або одні буряти або інші
  Shaman написав:в нас немає вибору.
це в кого у "нас"?
Саме тому розкрадаються мільярди і київські фірми продають Ірану комплектуючі до шахедів, бо "у нас нема вибору" :mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:16

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:продовжувати війну - це про Рашу... ще раз, ми захищаємось, щоб державу не знищили, в нас немає вибору.

безвихідна ситуація в 99% це ситуація вихід із якої не подобається тим, хто приймає рішення.

Ще раз - коли ти в ситуації ......

А смысл такие фантастические ситуации придумывать? :roll:
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:16

  Letusrock написав:
  Shaman написав:Ще раз - коли ти в ситуації - бийся або вб'ють, то які ти бачиш виходи?.. вихід є, вибору немає...

чому переможники прикидуються завжди дурниками і зводять все лише до 2-х варіантів? коли їх насправді набагато більше. Хоча звісно з позиції "понад усе" у пересічних вибору дійно нема, рано чи пізно вбють або одні буряти або інші
...

так назви хоч один, я вже більше року прошу назвати варіанти - лише белькотіння про інші варіанти - які???
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:18

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:безвихідна ситуація в 99% це ситуація вихід із якої не подобається тим, хто приймає рішення.

Ще раз - коли ти в ситуації ......

А смысл такие фантастические ситуации придумывать? :roll:

зрозуміло, що для тебе це фантастична ситуація - ти відразу на 4 кості стаєш, а там ззаду чи спереду - тобі байдуже :lol: хіба ще твій варіант "не бей, лучше обоссы"...
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:20

  Shaman написав:
на доларовий депозит 12% - це завжди музичний стілець, в нормальній економіці це НЕМОЖЛИВО ;)
НЕМОЖЛИВО серйозно? А я кажу - МОЖЛИВО!
і я жив в тій економіці.
Може іще дешева електрика і газ це неможливо в нормальній економіці? То мож ну її нафіг ту нормальну економіку?
по яких показниках зараз ситуація краще ніж при янику? Свободи більше?
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сегодня знакомая с НАЗК сказала, что они пишут обьяснительные по энергоатому - разворовыванию бабла.
Я ответил, что разогнать бы назк и ликвидировать, как бесполезное. Два ярда денег налогоплательщиков уходят в никуда. Лучше уже пусть воруют без назк, потому что оказывается, главная их задача это упреждение коррупции.
Горе - упредители пхахаха
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:фінанси є, зброя є. так, населення уникає мобілізації, але й влада не хоче системно цим займатися
ти не населення? Очевидно ж що найлегше поповнити військо - мобілізувавши всіх патріотів, борцунів з одвічним ворогом та прочих незламників, перед тим скасувавши відстрочки та броні, які їм 4-й рік заважають мобілізуватись
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:26

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:Ще раз - коли ти в ситуації - бийся або вб'ють, то які ти бачиш виходи?.. вихід є, вибору немає...

чому переможники прикидуються завжди дурниками і зводять все лише до 2-х варіантів? коли їх насправді набагато більше. Хоча звісно з позиції "понад усе" у пересічних вибору дійно нема, рано чи пізно вбють або одні буряти або інші
...

так назви хоч один, я вже більше року прошу назвати варіанти - лише белькотіння про інші варіанти - які???

нагадай, грузини вже 17-й рік бються, чи їх вже повбивали буряти давно?
або ще є екстравагантний варіант з ультиматумом соплєжуям та наступним відкриттям кордонів для цивільних, військових чи взагалі пакт молотова-рібентропа 2. Пора закінчувати з роллю червяка на гачку
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

