Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:28

  Letusrock написав:
  Shaman написав:фінанси є, зброя є. так, населення уникає мобілізації, але й влада не хоче системно цим займатися
ти не населення? Очевидно ж що найлегше поповнити військо - мобілізувавши всіх патріотів, борцунів з одвічним ворогом та прочих незламників, перед тим скасувавши відстрочки та броні, які їм 4-й рік заважають мобілізуватись

а всілякі сцикуни-трутні будуть ховатися далі? зручна позиція, але ніт - мобілізовуватимуть всіх. але не за кількістю, а за категоріями - бо мобілізувати прям ВСІХ - просто неможливо. й нестримний енурез не є підставою для відстрочки - видадуть памперс ;)
Shaman
Аватар користувача
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:29

  Letusrock написав:
  Shaman написав:фінанси є, зброя є. так, населення уникає мобілізації, але й влада не хоче системно цим займатися
ти не населення? Очевидно ж що найлегше поповнити військо - мобілізувавши всіх патріотів, борцунів з одвічним ворогом та прочих незламників, перед тим скасувавши відстрочки та броні, які їм 4-й рік заважають мобілізуватись

А кто тогда Тыл трымать будет? -- он же ж посыплется без такой потужной пидтрымкы :oops:
_hunter
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:32

А якщо б раптом шляхом так званих перемовин їм вдалося посунути фронт не на 1-2 кілометри, а одразу на 100-200?


Значить плохие переговорщики. Нужны такие где по результатам переговоров фронт наоборот назад откатится на 100-200км. А мы им за это памятник Ленина восстановим. Или еще какую то подобную бессмысленную символическую фигню. Только бы результат был, а не вот это вот бла-бла-бла.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:32

  Banderlog написав:
  Shaman написав:на доларовий депозит 12% - це завжди музичний стілець, в нормальній економіці це НЕМОЖЛИВО ;)
НЕМОЖЛИВО серйозно? А я кажу - МОЖЛИВО!
і я жив в тій економіці.
Може іще дешева електрика і газ це неможливо в нормальній економіці? То мож ну її нафіг ту нормальну економіку?
по яких показниках зараз ситуація краще ніж при янику? Свободи більше?

так, НЕМОЖЛИВО. спочатку в нас бакс па вісім з 12%, а потім девал 2014. по-іншому не буде. на деякий час можна викривати окремі показники економіки - але рано чи пізно вона все збалансує, й результат цього шоку ЗАВЖДИ буде гірший, ніж якби цього не робили.

зараз ми воюємо - будь-які порівняння з мирним часом не мають сенсу...
Shaman
Аватар користувача
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:32

  Letusrock написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:чому переможники прикидуються завжди дурниками і зводять все лише до 2-х варіантів? коли їх насправді набагато більше. Хоча звісно з позиції "понад усе" у пересічних вибору дійно нема, рано чи пізно вбють або одні буряти або інші
...

так назви хоч один, я вже більше року прошу назвати варіанти - лише белькотіння про інші варіанти - які???

нагадай, грузини вже 17-й рік бються, чи їх вже повбивали буряти давно?
або ще є екстравагантний варіант з ультиматумом соплєжуям та наступним відкриттям кордонів для цивільних, військових чи взагалі пакт молотова-рібентропа 2. Пора закінчувати з роллю червяка на гачку

"Расстреляли меня, внучек..." (с)
_hunter
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:37

  _hunter написав:"Расстреляли меня, внучек..." (с)

я в цьому ніколи не сумнівався :lol:

слухай, ху_нтер, який в тебе норматив на скаргу? 5хв? 3хв? 1хв? :roll:
Shaman
Аватар користувача
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:39

_hunter

1хв - молодець. хоч щось вмієш :mrgreen:
Shaman
Аватар користувача
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:43

Schmit
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:53

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
судячи з того, яку муйню пише, то у випадку окупації активно вказував би на тих, хто з Кракену, хто з Азову, хто просто проукраїнський... але не буде цього - якраз завдяки й цим хлопцям з Азову та Кракену, які й захищають його та рідних. совок такий совок.
Вы жаловались на "переход на личности".
При том, что я ни разу не рассказывал, что бы вы делали в случае прихода оккупантов. И как быстро "перекрашивались".
У вас, похоже, не только методичка инструктора райкома по идеологии, но и подходы НКВД: "Был бы человек хороший, а обвинение мы придумаем".
Вы уже почти слились в экстазе с песикотом. Поздравляю с успехами.
Я вам ответил конкретно по вашему посту. Вы не нашли ничего лучшего кроме элементарного высера.

коли я бачу оце - в окупації теж можна жити, хіба це в руських концтабори - я не розумію, як адекватна людина може таке писати.

тоді ще раз нагадаю - при німцях теж можна було жити. а якщо ще знаєш німецьку мову... тому за вашої логікою всі ці мільйони жертв 2СВ були марні - треба було лише домовитися з гітлером...
Shaman
Аватар користувача
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:54

  ЛАД написав:Чем больше читаю форум, тем больше сомнений в человеческом разуме.

ви пропускайте свої повідомлення та інших зрадофілів, й сумніви зникнуть ;)
Shaman
Аватар користувача
 
1
4
5
