|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:57
ЛАД написав: trololo написав: UA написав:
Він за вічну війну в якій він особисто не приймає участі.
ну якщо ви взялись за мене говорити, то розкривайте думку. чому і як я "за вічну війну"? я хочу щоб вона як мінімум зупинилась, і люди перестали вмирати. до вас питання - чому ви всі постійно забуваєте, що саме той, хто почав війну - ... нацист і психопат пуйло, не збирається її зупиняти?
На каких условиях вы согласны?
На які поступки згодні?
ні ЛАД, вам вже відповідали - ваша черга озвучити ваші поступки. а поки не спромоглися - не треба запитувати
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10429
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:59
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
.........
судячи з того, яку муйню пише, то у випадку окупації активно вказував би на тих, хто з Кракену, хто з Азову, хто просто проукраїнський... але не буде цього - якраз завдяки й цим хлопцям з Азову та Кракену, які й захищають його та рідних. совок такий совок.
Вы жаловались на "переход на личности".
При том, что я ни разу не рассказывал, что бы вы делали в случае прихода оккупантов. И как быстро "перекрашивались".
У вас, похоже, не только методичка инструктора райкома по идеологии, но и подходы НКВД: "Был бы человек хороший, а обвинение мы придумаем".
Вы уже почти слились в экстазе с песикотом. Поздравляю с успехами.
Я вам ответил конкретно по вашему посту. Вы не нашли ничего лучшего кроме элементарного высера.
...... тому за вашої логікою всі ці мільйони жертв 2СВ були марні - треба було лише домовитися з гітлером...
Так договорились же. Фиг его знает, что потом у тех двух йокодзун пошло не так...
Востаннє редагувалось _hunter
в П'ят 14 лис, 2025 22:00, всього редагувалось 1 раз.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10906
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:00
andrijk777 написав: trololo написав:
не було такого варіанту (хотів його зеленський чи ні) в квітні 2025, ні в квітні 2022. ці балачки завжди поширювались ..., які брешуть та іпсошать постійно, просто тому, що дипломатію використовують як зброю, і замилюють свої злочини.
Цей варіант був. Ось докази:viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Ти просто на чорне кажеш біле і брешеш, ось і все.
так й хто відмовився від цього варіанту? руські й відмовились...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10429
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:03
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
на доларовий депозит 12% - це завжди музичний стілець, в нормальній економіці це НЕМОЖЛИВО
НЕМОЖЛИВО серйозно? А я кажу - МОЖЛИВО!
і я жив в тій економіці.
Може іще дешева електрика і газ це неможливо в нормальній економіці? То мож ну її нафіг ту нормальну економіку?
по яких показниках зараз ситуація краще ніж при янику? Свободи більше?
так, НЕМОЖЛИВО. спочатку в нас бакс па вісім з 12%, а потім девал 2014. по-іншому не буде. на деякий час можна викривати окремі показники економіки - але рано чи пізно вона все збалансує, й результат цього шоку ЗАВЖДИ буде гірший, ніж якби цього не робили.
зараз ми воюємо - будь-які порівняння з мирним часом не мають сенсу...
нє девал вже став після гідності
рано чи п***? Ну то скажи коли ліпше буде?
Бо то шо гірше не буде ми вже чули. А воно оказується стало. То коли буде ліпше ніж в 2013? Кажеш зараз воюєм тому гірше?
Так прєкращайте це бєзобразіє. Я вже хочу шоб краще.
та і пора б вже шоб збалансувало на краще. давай неоподаткований доларовий депозит по 13?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3924
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:05
trololo написав:
що тут смішного? ассад массового вбивав людей, це факт.
ага. Типа как у нас Янукович. Ото кровавый диктатор был, ух, как хорошо что сейчас его нет.
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1448
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:07
ЛАД
ЛАД написав:
...
А так да, я сьогодні за зовнішнє керування.
Але тоді вже не тільки в НАБУ.
Правда, в цьому є великі ризики. Зовнішнє керування буває різне. Буває як США в Японії, а буває як, наприклад, Велика Британія в Індії чи ще якійсь колонії.
, прогрес.
але ми вже в 21 сторіччі, не в 19. тому як США в Німеччині, Японії чи Кореї.
а як там російська імперія з чукчами? я так розумію чукчи прям розквітли, навіть анекдоти про них складають...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10429
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:08
Shaman написав:
. тому за вашої логікою всі ці мільйони жертв 2СВ були марні - треба було лише домовитися з гітлером...
ну французи ж домовились? І поляки? І фіни? І угорці? І чехи ? І румуни? І італійці? І іспанці домовились?
Бельгійці ще з голандцями і словаки домовились
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3924
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:10
katso написав: trololo написав:
що тут смішного? ассад массового вбивав людей, це факт.
ага. Типа как у нас Янукович. Ото кровавый диктатор был, ух, как хорошо что сейчас его нет.
чувак, про вбивства Асада ніхто навіть не сумнівається. чи ти з тих, хто вважає, що й Голокосту не було...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10429
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:11
Banderlog написав: Shaman написав:
. тому за вашої логікою всі ці мільйони жертв 2СВ були марні - треба було лише домовитися з гітлером...
ну французи ж домовились? І поляки? І фіни? І угорці? І чехи ? І румуни? І італійці? І іспанці домовились?
Бельгійці ще з голандцями і словаки домовились
бачиш, домовились - а от сталін чинив й чинив спротив, скільки населення загинуло...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10429
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:16
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
. тому за вашої логікою всі ці мільйони жертв 2СВ були марні - треба було лише домовитися з гітлером...
ну французи ж домовились? І поляки? І фіни? І угорці? І чехи ? І румуни? І італійці? І іспанці домовились?
Бельгійці ще з голандцями і словаки домовились
бачиш, домовились - а от сталін чинив й чинив спротив, скільки населення загинуло...
то ти сталініст?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3924
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog
, Shaman
, ЛАД
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|152760
|
|
|1493
|348453
|
|
|6076
|1039231
|
|