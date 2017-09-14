Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:34

Banderlog написав: ............

Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік.

Надіюсь зараз ви не скажете що там хранили 30 тисяч трупів? В одній тюрмі? Я мав на увазі що там краще жилось до громадянської ніж зараз, після того як диктататора скинули? За торжєство справедливості заплачено дуже дорого і це ще не кінець, нова влада там теж не біла і пухнаста.

Чи варто було міняти асадів на ашшара ціною 500 тисяч трупів за громадяську? 7 млн біженців? Та і після асада вже 11 тисяч вбито... там 30 тисяч загалом загинуло в усіх тюрмах, не тільки через страти але і через катування. Це дані правозахисників, яким теж можно довіряти з натяжкою ... так як вони в опозиції і їм трудно бути обєктивними. Чисельність населення порівняна з населенням України. Єдине що в них почалось в 2011 в нас в 2014. В нас біженців 6 млн в європі і 1,2 млн втекло в рф, по вбитим це держ таємниці но... і війна ще не закінчилась. ............Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік.Надіюсь зараз ви не скажете що там хранили 30 тисяч трупів? В одній тюрмі? Я мав на увазі що там краще жилось до громадянської ніж зараз, після того як диктататора скинули? За торжєство справедливості заплачено дуже дорого і це ще не кінець, нова влада там теж не біла і пухнаста.Чи варто було міняти асадів на ашшара ціною 500 тисяч трупів за громадяську? 7 млн біженців? Та і після асада вже 11 тисяч вбито... там 30 тисяч загалом загинуло в усіх тюрмах, не тільки через страти але і через катування. Це дані правозахисників, яким теж можно довіряти з натяжкою ... так як вони в опозиції і їм трудно бути обєктивними. Чисельність населення порівняна з населенням України. Єдине що в них почалось в 2011 в нас в 2014. В нас біженців 6 млн в європі і 1,2 млн втекло в рф, по вбитим це держ таємниці но... і війна ще не закінчилась.

Гражданская война обошлась Испании в 450 тысяч погибших.

Жертвами террора сторонников республиканцев стали около 60 000 человек. Число жертв террора франкистов вдвое выше — 100—120 тысяч человек. Около 40 000 республиканцев были расстреляны во время и после гражданской войны, останки многих из них лежат в безымянных массовых захоронениях. После своей победы франкисты с 1939 по 1945 год заключили в трудовые или концентрационные лагеря более 300 000 сторонников республиканцев

++++++Длянемного дополню.Небольшая историческая справка. Для примера.Проклятые коммунисты, анархисты и прочие республиканцы убили 130 тысяч националистов. Звери.Но при этом погибло погибло 320 тысяч сторонников республики.И ещё:Белые и пушистые.Возвращаясь к Сирии.Абу Мухаммад аль-Джулани образовал группировку «Джебхат ан-Нусра», которая была ответвлением ИГИЛ. Позже принёс присягу на верность непосредственно лидеру «Аль-Каиды» Айману аз-Завахири.После победы в 2024 вернулся к настоящему имени Ахмед Хусейн аш-Шараа.В мае 2013 года Госдепартамент США внёс аш-Шараа в список «особо опасных террористов»[67], а четыре года спустя объявил о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к его поимке[68][69]. Предложение о вознаграждении было отменено в декабре 2024 года после встречи аш-Шараа с американской делегацией.Совсем белый и совсем пушистый. Именно такой, как любитПросто удивляет, как люди плохо представляют себе войну, особенно гражданскую. Рисуют себе какие-то голубые (или розовые) картинки. Рассказывают о каких-то законах и правилах войны. В советские времена рассказывали исключительно о героизме советских воинов, теперь смотрят Солонина и говорят о воинах РККА как о диких и неграмотных зверях.Слишком давно не было войны. Утеряна историческая память.Правда, лучше бы она не возрождалась.