|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:26
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
. тому за вашої логікою всі ці мільйони жертв 2СВ були марні - треба було лише домовитися з гітлером...
ну французи ж домовились? І поляки? І фіни? І угорці? І чехи ? І румуни? І італійці? І іспанці домовились?
Бельгійці ще з голандцями і словаки домовились
чинив й чинив спротив
Так естественно: после того, как договор порушили - ничего другого и не оставалось уже.
Забавные паралели с Парижем наблюдаются, кстати...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10907
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:27
Banderlog написав:
"Ну что сынку, помогли тебе твои "наглядові ради?" - из первой версии Тараса Бульбы, сожженной Гоголем.
це твоє? чи десь скопіював?..
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10431
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:31
Shaman написав: Banderlog написав:
"Ну что сынку, помогли тебе твои "наглядові ради?" - из первой версии Тараса Бульбы, сожженной Гоголем.
це твоє? чи десь скопіював?..
Куща. То помогли наглядові ради соросят?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3924
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:32
prodigy написав:
сподіваюсь, що 5 років вистачить...більше ху*ло і патрушев не протягнуть
за ці роки Китай відіжме все від Владивостоку до Казані,
ріка Волга стане кордоном для рф як 700 років для московського князівства
поки будуть захищати Рашу від агресивного Заходу миролюбивий Китай забере своє. по Волзі - не певен, а от Східну Сибір - дуже вірогідно. там основні ресурси, а навіщо Китаю пусті території?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10431
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:34
Banderlog написав:
............
Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік.
Надіюсь зараз ви не скажете що там хранили 30 тисяч трупів? В одній тюрмі? Я мав на увазі що там краще жилось до громадянської ніж зараз, після того як диктататора скинули? За торжєство справедливості заплачено дуже дорого і це ще не кінець, нова влада там теж не біла і пухнаста.
Чи варто було міняти асадів на ашшара ціною 500 тисяч трупів за громадяську? 7 млн біженців? Та і після асада вже 11 тисяч вбито... там 30 тисяч загалом загинуло в усіх тюрмах, не тільки через страти але і через катування. Це дані правозахисників, яким теж можно довіряти з натяжкою ... так як вони в опозиції і їм трудно бути обєктивними. Чисельність населення порівняна з населенням України. Єдине що в них почалось в 2011 в нас в 2014. В нас біженців 6 млн в європі і 1,2 млн втекло в рф, по вбитим це держ таємниці но... і війна ще не закінчилась.
++++++
Для trololo
и stm
немного дополню.
Небольшая историческая справка. Для примера.
Гражданская война обошлась Испании в 450 тысяч погибших.
Проклятые коммунисты, анархисты и прочие республиканцы убили 130 тысяч националистов. Звери.
Но при этом погибло погибло 320 тысяч сторонников республики.
И ещё:
Жертвами террора сторонников республиканцев стали около 60 000 человек. Число жертв террора франкистов вдвое выше — 100—120 тысяч человек. Около 40 000 республиканцев были расстреляны во время и после гражданской войны, останки многих из них лежат в безымянных массовых захоронениях. После своей победы франкисты с 1939 по 1945 год заключили в трудовые или концентрационные лагеря более 300 000 сторонников республиканцев
Белые и пушистые.
Возвращаясь к Сирии.
Абу Мухаммад аль-Джулани образовал группировку «Джебхат ан-Нусра», которая была ответвлением ИГИЛ. Позже принёс присягу на верность непосредственно лидеру «Аль-Каиды» Айману аз-Завахири.
После победы в 2024 вернулся к настоящему имени Ахмед Хусейн аш-Шараа.
В мае 2013 года Госдепартамент США внёс аш-Шараа в список «особо опасных террористов»[67], а четыре года спустя объявил о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к его поимке[68][69]. Предложение о вознаграждении было отменено в декабре 2024 года после встречи аш-Шараа с американской делегацией.
Что в Сирии будет дальше - поживём, увидим.
Совсем белый и совсем пушистый. Именно такой, как любит stm
.
Просто удивляет, как люди плохо представляют себе войну, особенно гражданскую. Рисуют себе какие-то голубые (или розовые) картинки. Рассказывают о каких-то законах и правилах войны. В советские времена рассказывали исключительно о героизме советских воинов, теперь смотрят Солонина и говорят о воинах РККА как о диких и неграмотных зверях.
Слишком давно не было войны. Утеряна историческая память.
Правда, лучше бы она не возрождалась.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 14 лис, 2025 22:39, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37427
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:36
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
"Ну что сынку, помогли тебе твои "наглядові ради?" - из первой версии Тараса Бульбы, сожженной Гоголем.
це твоє? чи десь скопіював?..
Куща. То помогли наглядові ради соросят?
як бачиш в Укренерго такого не викрили. а в Енергоатомі якраз рада не працювала, хтось там когось блокував. от й відповідь - де є робочі ради, працюють значно ефективніше. гадаєш, чого поточна влада так хоче їх прибрати? як керують без рад, НАБУ зараз наочно показало - навіть гендир виявляється не вирішує...
а інститут "смотрящих" ще Яник полюбляв
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10431
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:37
stm
, я понимаю, что вы заочно влюблены в меня.
Приезжайте в Харьков.
С радостью приму вас и будете меня шпынять каждый день и целый день.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37427
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:38
ЛАД написав:stm
, я понимаю, что вы заочно влюблены в меня.
Приезжайте в Харьков.
С радостью приму вас и будете меня шпынять каждый день и целый день.
Пан Лад, дамы охотнее к вам поедут, если вы их будете приглашать в Ужгород
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 983
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:40
katso написав: Shaman написав: katso написав:
ага. Типа как у нас Янукович. Ото кровавый диктатор был, ух, как хорошо что сейчас его нет.
чувак, про вбивства Асада ніхто навіть не сумнівається. чи ти з тих, хто вважає, що й Голокосту не було...
Вбивства кого? Політичних опонентів? Чи як у нас тцкшниками просто людей що за хлібом вийшли? Не відчуваєте різницю?
тобто політичних опонентів вбивати можна - яка дивна логіка... скільки у нас випадків людей, які загинули в ТЦК? ви ще не знаєте, скільки людей гине на полігонах, та й взагалі просто в аваріях. бо просто не знаєте.
а в Сирії там десятки тисяч загиблих.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10431
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:43
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
"Ну что сынку, помогли тебе твои "наглядові ради?" - из первой версии Тараса Бульбы, сожженной Гоголем.
це твоє? чи десь скопіював?..
Куща. То помогли наглядові ради соросят?
кажуть, що в нормальних країнах із розвинутим ФР НР для захисту мінорітаріїв, а не годувальниця
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41462
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|152806
|
|
|1493
|348521
|
|
|6076
|1039287
|
|