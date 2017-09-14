RSS
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:47

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:stm, я понимаю, что вы заочно влюблены в меня.
Приезжайте в Харьков.
С радостью приму вас и будете меня шпынять каждый день и целый день. :)


Пан Лад, дамы охотнее к вам поедут, если вы их будете приглашать в Ужгород :mrgreen:

"із Мальвінами на Мальдіви" (с)(тм) "на шашлики і шампусік" (с)(тм)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41462
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:57

  sashaqbl написав:.............
Проблема в тому, що це було неминуче. Зміна Асада ціною 500 тис. трупів була неминуча. Якби це не почалося у 11 році, почалося б пізніше.
Приклад - Іран. Вони живуть х...во. І чим далі, тим гірше. І рано чи пізно почнеться зміна режиму муллів. Теж дорогою ціною. Можливо, якби це сталося у 90-их, то ціна була б меншою...
А если бы не произошло свержение диктатора и тирана Моха́ммеда Реза́ Пехлеви́ в 1979? Цены вообще не было бы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37428
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:58

"із Мальвінами на Мальдіви

З коляскою до філіпінок (с) мух
Hotab
 
Повідомлень: 17140
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2532 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:01

  Banderlog написав:
  Shaman написав:. тому за вашої логікою всі ці мільйони жертв 2СВ були марні - треба було лише домовитися з гітлером...
ну французи ж домовились? І поляки? І фіни? І угорці? І чехи ? І румуни? І італійці? І іспанці домовились?
Бельгійці ще з голандцями і словаки домовились
як погано коли замість уроків історії- то в церкві гундяєвській підспівуєш , то контрабасний алкоголь з Молдови возиш
Країни з найбільшими втратами

СРСР: 20–27 мільйонів
Китай: 15–20 мільйонів
Німеччина: 6,9–7,4 мільйона
Польща: близько 6 мільйонів___населення 35 млн.. кожен шостий.
Японія: 2,5–3,1 мільйона
Індія: 2,2–3 мільйона
Югославія: 1–1,7 мільйона
Франція: близько 600 тисяч___населення 40 млн осіб
Італія: від 492 до 514 тисяч
Велика Британія: близько 450 тисяч
Якось слабо Польщі і Франції допомогло
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27314
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:10

фортеця Ізраїль

фортеця Ізраїль
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41462
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:11

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:. тому за вашої логікою всі ці мільйони жертв 2СВ були марні - треба було лише домовитися з гітлером...
ну французи ж домовились? І поляки? І фіни? І угорці? І чехи ? І румуни? І італійці? І іспанці домовились?
Бельгійці ще з голандцями і словаки домовились
як погано коли замість уроків історії- то в церкві гундяєвській підспівуєш , то контрабасний алкоголь з Молдови возиш
Країни з найбільшими втратами

СРСР: 20–27 мільйонів
Китай: 15–20 мільйонів
Німеччина: 6,9–7,4 мільйона
Польща: близько 6 мільйонів___населення 35 млн.. кожен шостий.
Японія: 2,5–3,1 мільйона
Індія: 2,2–3 мільйона
Югославія: 1–1,7 мільйона
Франція: близько 600 тисяч___населення 40 млн осіб
Італія: від 492 до 514 тисяч
Велика Британія: близько 450 тисяч
Якось слабо Польщі і Франції допомогло

А это цифра - с учетом Британской "помощи" флоту или без? ;) - ну и если с той же Эфиопией сравнить - вполне себе помогло...
_hunter
 
Повідомлень: 10907
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:12

prodigy
у мене немає теплового насосу, є 14 кондіціонерів, використовую тільки один
Кондиционер, способный работать на обогрев, это тоже тепловой насос воздух-воздух.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37428
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:19

  ЛАД написав:prodigy
у мене немає теплового насосу, є 14 кондіціонерів, використовую тільки один
Кондиционер, способный работать на обогрев, это тоже тепловой насос воздух-воздух.

Но это если способный - порядочная куча китайского ширпотреба умеет работать только на охлаждение...
_hunter
 
Повідомлень: 10907
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:31

  budivelnik написав:...........
Якщо в мене вимагають віддати чотири області...
То мої ПОЛІТИЧНІ вимоги мають бути такими самими.
Тому я вимагаю
віддати Крим, Кубань , Белгородську і Курську, а також Зелений Клин і частину Тюмені..
......
Когда ЗСУ оккупируют 20% территории РФ можете вимагати.

А куди поділись військові РФ в Сірії ? в десятку країн Африки?
чи це НАС ТАМ НЄТ ?
Я вам уже писал - прежде, чем демонстрировать полное непонимание и незнание, попробуйте хоть что-то почитать. РФ воевала против государства Сирия? Вроде, как нет. Воевала с непризнаным и незаконным "государством" ИГИЛ. С которым, между прочим, воевали и США, т ещё некоторые.
Присутствие военных это ещё не война с государством. В Европе тоже "присутствуют" войска США. И никто не возражает. Наоборот, пугаются, когда США только задумываются о выводе.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37428
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

порядочная куча китайского ширпотреба умеет работать только на охлаждение...


На українському ринку такий треба примудритись ще знайти..
Hotab
 
Повідомлень: 17140
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2532 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
