|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:47
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:stm
, я понимаю, что вы заочно влюблены в меня.
Приезжайте в Харьков.
С радостью приму вас и будете меня шпынять каждый день и целый день.
Пан Лад, дамы охотнее к вам поедут, если вы их будете приглашать в Ужгород
"із Мальвінами на Мальдіви" (с)(тм) "на шашлики і шампусік" (с)(тм)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41462
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:57
sashaqbl написав:
.............
Проблема в тому, що це було неминуче. Зміна Асада ціною 500 тис. трупів була неминуча. Якби це не почалося у 11 році, почалося б пізніше.
Приклад - Іран. Вони живуть х...во. І чим далі, тим гірше. І рано чи пізно почнеться зміна режиму муллів. Теж дорогою ціною. Можливо, якби це сталося у 90-их, то ціна була б меншою...
А если бы не произошло свержение диктатора и тирана Моха́ммеда Реза́ Пехлеви́ в 1979? Цены вообще не было бы.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37428
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:58
"із Мальвінами на Мальдіви
З коляскою до філіпінок (с) мух
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17140
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2532 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:01
Banderlog написав: Shaman написав:
. тому за вашої логікою всі ці мільйони жертв 2СВ були марні - треба було лише домовитися з гітлером...
ну французи ж домовились? І поляки? І фіни? І угорці? І чехи ? І румуни? І італійці? І іспанці домовились?
Бельгійці ще з голандцями і словаки домовились
як погано коли замість уроків історії- то в церкві гундяєвській підспівуєш , то контрабасний алкоголь з Молдови возиш
Країни з найбільшими втратами
СРСР: 20–27 мільйонів
Китай: 15–20 мільйонів
Німеччина: 6,9–7,4 мільйона
Польща: близько 6 мільйонів___населення 35 млн.. кожен шостий.
Японія: 2,5–3,1 мільйона
Індія: 2,2–3 мільйона
Югославія: 1–1,7 мільйона
Франція: близько 600 тисяч___населення 40 млн осіб
Італія: від 492 до 514 тисяч
Велика Британія: близько 450 тисяч
Якось слабо Польщі і Франції допомогло
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27314
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:10
фортеця Ізраїль
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41462
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:11
budivelnik написав: Banderlog написав: Shaman написав:
. тому за вашої логікою всі ці мільйони жертв 2СВ були марні - треба було лише домовитися з гітлером...
ну французи ж домовились? І поляки? І фіни? І угорці? І чехи ? І румуни? І італійці? І іспанці домовились?
Бельгійці ще з голандцями і словаки домовились
як погано коли замість уроків історії- то в церкві гундяєвській підспівуєш , то контрабасний алкоголь з Молдови возиш
Країни з найбільшими втратами
СРСР: 20–27 мільйонів
Китай: 15–20 мільйонів
Німеччина: 6,9–7,4 мільйона
Польща: близько 6 мільйонів___населення 35 млн.. кожен шостий.
Японія: 2,5–3,1 мільйона
Індія: 2,2–3 мільйона
Югославія: 1–1,7 мільйона
Франція: близько 600 тисяч___населення 40 млн осіб
Італія: від 492 до 514 тисяч
Велика Британія: близько 450 тисяч
Якось слабо Польщі і Франції допомогло
А это цифра - с учетом Британской "помощи" флоту или без?
- ну и если с той же Эфиопией сравнить - вполне себе помогло...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10907
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:12
prodigy
у мене немає теплового насосу, є 14 кондіціонерів, використовую тільки один
Кондиционер, способный работать на обогрев, это тоже тепловой насос воздух-воздух.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37428
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:19
ЛАД написав:prodigy
у мене немає теплового насосу, є 14 кондіціонерів, використовую тільки один
Кондиционер, способный работать на обогрев, это тоже тепловой насос воздух-воздух.
Но это если способный - порядочная куча китайского ширпотреба умеет работать только на охлаждение...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10907
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:31
budivelnik написав:
...........
Якщо в мене вимагають віддати чотири області...
То мої ПОЛІТИЧНІ вимоги мають бути такими самими.
Тому я вимагаю
віддати Крим, Кубань , Белгородську і Курську, а також Зелений Клин і частину Тюмені..
......
Когда ЗСУ оккупируют 20% территории РФ можете вимагати.
А куди поділись військові РФ в Сірії ? в десятку країн Африки?
чи це НАС ТАМ НЄТ ?
Я вам уже писал - прежде, чем демонстрировать полное непонимание и незнание, попробуйте хоть что-то почитать. РФ воевала против государства Сирия? Вроде, как нет. Воевала с непризнаным и незаконным "государством" ИГИЛ. С которым, между прочим, воевали и США, т ещё некоторые.
Присутствие военных это ещё не война с государством. В Европе тоже "присутствуют" войска США. И никто не возражает. Наоборот, пугаются, когда США только задумываются о выводе.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37428
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:34
порядочная куча китайского ширпотреба умеет работать только на охлаждение...
На українському ринку такий треба примудритись ще знайти..
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17140
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2532 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|152807
|
|
|1493
|348522
|
|
|6076
|1039288
|
|