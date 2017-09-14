|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:34
ЛАД написав:
попробуйте хоть что-то почитать. РФ воевала против государства Сирия?
Так на хвилинку
Педерація СЬОГОДНІ і з Україною не воює..
Тому по Харкову бомби пуляють якісь невідомі збройні сили..
Я правильно прочитав?
budivelnik
Повідомлень: 27314
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
1
1
Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:39
Shaman написав: UA написав:
Підкажіть будь ласка... Каракас за трі дня, це законно?
Норми міжнародного права дозволяють?
Чи це буде не війна?
Песікот просвіти.
це буде звільнення країни від влади наркокартелю, який вже повністю замінив собою законну владу. нагадаю, там вже здається програли другі вибори опозиції. й головне, там не буде референдумів - бо гадаю, що більшість залюбки приєдналася до США...
Коли здається, треба хреститися.
Чтобы не выдавать свои видЕния за истину.
ЛАД
Повідомлень: 37428
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4872 раз.
6
Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:53
Shaman написав:
............
хто перший - нацисти чи ГУЛАГ? щось й не пригадаю в кого ще були подібні масштаби.
............
А я не написал?
Простите, забыл, что вас с историей плоховато.
Большинство историков считает, что первые концлагеря в современном понимании были созданы лордом Китченером для бурских семей в Южной Африке во время англо-бурской войны 1899—1902 гг.
Подробнее расписывать не буду. О результатах, если интересно, можете почитать сами.
ЛАД
Повідомлень: 37428
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4872 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 00:08
Shaman написав: alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
К началу 1986 года завод поставлял тракторы в 36 стран мира
За ХТЗ реально обидно, по комбайнам тяжело тягаться с джондирами, а обычные пахотные тракторы были более чем конкуретные
. До 22 года и РБшные тракторы стабильно покупались, а могли быть украинские.
так питання в тому, що трактор має бути не лише пахотним. й сучасні технології вимагають 300 кс та більше. а РБ трактори якраз навпаки, до 100 кс - таких українських й немає...
Специально для трактора Т-150К был разработан дизельный двигатель СМД-60. .... Эксплуатационная мощность — 165 л. с.
........После прекращения производства двигателя СМД-60 на трактор устанавливается безнаддувный шестицилиндровый V-образный, жидкостного охлаждения двигатель ЯМЗ-236Д3 эксплуатационной мощностью 180 л. с.
Летом 2002 года ХТЗ освоил выпуск новой модели сельскохозяйственного трактора с автомобильным двигателем КамАЗ-740
Максимальная мощность этого двигателя 210−440 л. с., при 2500 об/мин.
И да, я не знаток с/х и с/х техники, но подскажите, пожалуйста, зачем не
пахотному трактору "300 кс та більше"?
Да, о результатах испытаний Т-150 на международном испытательном полигоне университета штата Небраска в 1979 г. я точно писал. Вы "не заметили"?
ЛАД
Повідомлень: 37428
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4872 раз.
