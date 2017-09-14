|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:34
ЛАД написав:
попробуйте хоть что-то почитать. РФ воевала против государства Сирия?
Так на хвилинку
Педерація СЬОГОДНІ і з Україною не воює..
Тому по Харкову бомби пуляють якісь невідомі збройні сили..
Я правильно прочитав?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27314
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:39
Shaman написав: UA написав:
Підкажіть будь ласка... Каракас за трі дня, це законно?
Норми міжнародного права дозволяють?
Чи це буде не війна?
Песікот просвіти.
це буде звільнення країни від влади наркокартелю, який вже повністю замінив собою законну владу. нагадаю, там вже здається програли другі вибори опозиції. й головне, там не буде референдумів - бо гадаю, що більшість залюбки приєдналася до США...
Коли здається, треба хреститися.
Чтобы не выдавать свои видЕния за истину.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37435
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:53
Shaman написав:
............
хто перший - нацисти чи ГУЛАГ? щось й не пригадаю в кого ще були подібні масштаби.
............
А я не написал?
Простите, забыл, что у вас с историей плоховато.
Большинство историков считает, что первые концлагеря в современном понимании были созданы лордом Китченером для бурских семей в Южной Африке во время англо-бурской войны 1899—1902 гг.
Подробнее расписывать не буду. О результатах, если интересно, можете почитать сами.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 15 лис, 2025 00:31, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37435
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 15 лис, 2025 00:08
Shaman написав: alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
К началу 1986 года завод поставлял тракторы в 36 стран мира
За ХТЗ реально обидно, по комбайнам тяжело тягаться с джондирами, а обычные пахотные тракторы были более чем конкуретные
. До 22 года и РБшные тракторы стабильно покупались, а могли быть украинские.
так питання в тому, що трактор має бути не лише пахотним. й сучасні технології вимагають 300 кс та більше. а РБ трактори якраз навпаки, до 100 кс - таких українських й немає...
Специально для трактора Т-150К был разработан дизельный двигатель СМД-60. .... Эксплуатационная мощность — 165 л. с.
........После прекращения производства двигателя СМД-60 на трактор устанавливается безнаддувный шестицилиндровый V-образный, жидкостного охлаждения двигатель ЯМЗ-236Д3 эксплуатационной мощностью 180 л. с.
Летом 2002 года ХТЗ освоил выпуск новой модели сельскохозяйственного трактора с автомобильным двигателем КамАЗ-740
Максимальная мощность этого двигателя 210−440 л. с., при 2500 об/мин.
И да, я не знаток с/х и с/х техники, но подскажите, пожалуйста, зачем не
пахотному трактору "300 кс та більше"?
Да, о результатах испытаний Т-150 на международном испытательном полигоне университета штата Небраска в 1979 г. я точно писал. Вы "не заметили"?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37435
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 15 лис, 2025 00:18
Shaman написав:
........
мобілізовуватимуть всіх. але не за кількістю, а за категоріями - бо мобілізувати прям ВСІХ - просто неможливо. й нестримний енурез не є підставою для відстрочки - видадуть памперс
Так зачем ВСІХ?
Не надо.
Армии нужны мотивированные
бойцы. Вот и надо призвать вас с песикотом и прохожим.
Интересно будет послушать, что вы расскажете через год. А, скорее, раньше, если посидите в тех условиях, о которых рассказывал Banderlog
.
Естественно, не на ТКП.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 15 лис, 2025 00:32, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37435
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 15 лис, 2025 00:28
_hunter написав: ЛАД написав:prodigy
у мене немає теплового насосу, є 14 кондіціонерів, використовую тільки один
Кондиционер, способный работать на обогрев, это тоже тепловой насос воздух-воздух.
Но это если способный - порядочная куча китайского ширпотреба умеет работать только на охлаждение...
Вы пропустили, prodigy использует
для обогрева.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37435
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 15 лис, 2025 00:30
budivelnik написав: ЛАД написав:
попробуйте хоть что-то почитать. РФ воевала против государства Сирия?
Так на хвилинку
Педерація СЬОГОДНІ і з Україною не воює..
Тому по Харкову бомби пуляють якісь невідомі збройні сили..
Я правильно прочитав?
Неправильно.
Вы, оказывается, ещё и читать не умеете.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37435
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 15 лис, 2025 00:57
Shaman
Вы врёте почти в каждом посте.
О ваших "предложениях" по мирному договору я, по-моему, достаточно подробно написал в посте Hotab
"у. Он не захотел подробно отвечать - его право.
Посмотрим, ответит ли sashaqbl
на вопрос:
Я правильно понимаю, что ваше предложение - продолжать воевать до развала РФ?
Что в этом случае будет с Украиной по вашему мнению?
Думаю, что ничего. Но ладно, он нечасто появляется, может и не увидеть. Хотя сегодня он был и отвечал на тот самый мой пост, и даже процитировал этот вопрос.
Так они хоть не рассказывают, что что-то предлагали.
Шансы на реализацию ваших
предложений, конечно, есть. И я писал при каких условиях. Но эти шансы весьма близки к 0.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37435
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 15 лис, 2025 01:02
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:stm
, я понимаю, что вы заочно влюблены в меня.
Приезжайте в Харьков.
С радостью приму вас и будете меня шпынять каждый день и целый день.
Пан Лад, дамы охотнее к вам поедут, если вы их будете приглашать в Ужгород
Вы не понимаете.stm
патриотка и с большей радостью поедет в Харьков.
Правда, может отпугнуть большое количество русскоязычных.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37435
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 15 лис, 2025 01:13
Польща: близько 6 мільйонів___населення 35 млн.. кожен шостий.
Якось слабо Польщі і Франції допомогло
Гитлер ставил задачу расчистить восток Европы от не совсем полноценных славян и освободить пространство для истинных арийцев.
Путин такой задачи не ставит. Ему как раз нужны люди
. Но настроенные благожелательно. И он верит, что запугиванием и террором этого можно добиться.
А Франции не допомогло так же, как или США. Французы, как и англичане с американцами тоже воевали. Меньше, чем мы, ну так и потери меньше.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37435
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|152866
|
|
|1493
|348586
|
|
|6076
|1039335
|
|