Кстати, я недавно ставил вопрос, почему не вызывают в ТЦК повестками, а ловят на улицах. Banderlog ответил, и ответил правильно. Вот подтверждение.
Система вручения повесток фактически не работает, поскольку большинство мужчин игнорирует вызовы в военкомат, рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью "Главкому". По его словам, повестка является лишь сообщением о необходимости явиться в ТЦК, а не гарантией того, что человек выполнит этот долг.
"Видимо, уже пора признать, что сама "раздача" повесток - неэффективна. Мужчины получают повестку и не приходят. ........Истомин отметил, что проблема заключается не только в отношении граждан, но и в недостаточной работе местных органов власти. ........он признал, что этот механизм не всегда эффективен: многие граждане просто не реагируют на письма, независимо от способа их вручения. ........ В то же время в армии сейчас большой дефицит людей - и на боевых, и на тыловых должностях. Нехватка людей касается фактически всех направлений, в том числе пехоты. Как отметил военный, когда россияне применяют тактику инфильтрации и заходят в тыл ВСУ, это в том числе следствие недостатка личного состава.
Shaman написав:тобто політичних опонентів вбивати можна - яка дивна логіка... скільки у нас випадків людей, які загинули в ТЦК? ви ще не знаєте, скільки людей гине на полігонах, та й взагалі просто в аваріях.
Вбивати не можна нікого - у церкві на стіні написано "Не Убий" - але в КК будь якої країни за вбивство дають "від й до", тобто якось їх розділяють
і ще. Це ми тільки про Сирію. Але крім Cірії є ще - Лівія, Ірак й т.п. - і всюди там після приходу так званої демократії звичайним людям стало жити ГІРШЕ, всюди. Он зараз Венесуела на черзі, можна наблюдати покращення в прямому ефірі (чи етері як там правильно по новому уставу)