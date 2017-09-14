RSS
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 11:14

  ЛАД написав:prodigy
Побороть коррупцию обещали все президенты.
Пока что не удалось ни одному.

але один зміг очолити :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 11:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Shaman написав:
  ЛАД написав:prodigy
Побороть коррупцию обещали все президенты.
Пока что не удалось ни одному.

але один зміг очолити
не один
GALeon
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 11:22

  M-Audio написав:За неявку призначити покарання можна, навіть нікого не виловлюючи. В масі це було б ефективніше за бусифікацію

Если Вам выписать штраф и заблокировать счета, Вы сразу пойдете воевать? Не верю!
А человека, у которого на счетах ничего существенного нет, а таких большинство, тем более из подвала таким образом не выковырять.

Я не сторонник нарушения законов, но корни нынешних проблем значительно глубже, и простых решений не видно.
Сибарит
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 11:25

  ЛАД написав:От сталинского режима мы ушли, а до Спарты не доросли.

До Спарты мы как раз в каком-то плане доросли - у нас есть огромная масса подневольного населения и есть правитель, который имеет право определять кто достоин жить, а кто - нет. Проблема в том, что мы живем в 21-ом веке, где у каждого есть право жизни и мы все равны. Как в эту новую реальность вписывается большая война - непонятно, но попытки создать институт государственных рабов были обречены на то, чтобы встретить сопротивление. В принципе, основы нашего общества давно рухнули, но свободным все нравится, так как их никто не трогает, а подневольные справедливо брыкаются и прячутся.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 11:38

  ЛАД написав:
  Shaman написав:............
хто перший - нацисти чи ГУЛАГ? щось й не пригадаю в кого ще були подібні масштаби.
............
А я не написал?
Простите, забыл, что у вас с историей плоховато.
Большинство историков считает, что первые концлагеря в современном понимании были созданы лордом Китченером для бурских семей в Южной Африке во время англо-бурской войны 1899—1902 гг.
Подробнее расписывать не буду. О результатах, если интересно, можете почитать сами.

перший за масштабами. дві країни, де ці масштаби набули промислового розмаху - нацистська Німеччина та сталінський срср. й не знаю, де більше було ув'язнених й більше загинуло людей.
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 11:42

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
мобілізовуватимуть всіх. але не за кількістю, а за категоріями - бо мобілізувати прям ВСІХ - просто неможливо. й нестримний енурез не є підставою для відстрочки - видадуть памперс ;)
Так зачем ВСІХ?
Не надо.
Армии нужны мотивированные бойцы. Вот и надо призвать вас с песикотом и прохожим. :)
Интересно будет послушать, что вы расскажете через год. А, скорее, раньше, если посидите в тех условиях, о которых рассказывал Banderlog.
Естественно, не на ТКП. :)

тобто на ТКП має сидіти лише Бандерлог? бо в нього погляди правильні? ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 11:42

  Сибарит написав:
  M-Audio написав:За неявку призначити покарання можна, навіть нікого не виловлюючи. В масі це було б ефективніше за бусифікацію

......, но корни нынешних проблем значительно глубже, и простых решений не видно.

Это вы намекаете на то, что "оказывается" обычный пэрэсичный гражданин без этого государства вполне спокойно может жить? 🤔
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 11:44

  M-Audio написав:
  Дюрі-бачі написав:Взагалі я не розумію чим займається поліція.
Кришують бусифікаторів і отримують свою частку. За неявку призначити покарання можна, навіть нікого не виловлюючи. В масі це було б ефективніше за бусифікацію, але менше можливостей отримати відкупні. І що вони обируть?
Влада не хоче, що б ТЦК дотримувались закону і оцінюють їх не за тими КРІ.
О!

Они их не крышуют, а служат им: водителями, охраной.
Моего знакомого недавно украли полицейские. В бусе одно место для жертвы и 5 ментов. Т.е. они на побегушках у своих хозяев
Бетон
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 11:49

  BIGor написав:
  Letusrock написав:Є відео інциденту де цей помічник з ноги відправляє велосипедиста на повній швидкості в залізну огорожу. Також є відео з зали суда.
Підозрюваний Таха Халед, вилитий "бангладешець", можливо це один з тих самих правильних нових українців (мовою він чудово володіє), які замінять неправильних/російськомовних/ухилянтів/загиблих.

Того військового-ТЦКашника "не-бурята" вже взяли під варту.

Ха-ха-ха, тут шамани навалюють що прийдуть буряти і будуть убивати, ну ок, прийшли пакистанці і убивають, де комент Шамана і котопса?

дивиться, як цікаво - знайшли ОДНЕ відео, й намагаються щось накинути по національному признаку.

Bigor, тобі ще не кажуть, "kurwa, pierdol się та їдь в Україну воювати" - бо саме час. бо коли бігунець в чужій країні намагається накидувати по національному признаку, має бути готовий, що в першу чергу накинуть йому
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 11:50

  Сибарит написав:
  M-Audio написав:За неявку призначити покарання можна, навіть нікого не виловлюючи. В масі це було б ефективніше за бусифікацію

Если Вам выписать штраф и заблокировать счета, Вы сразу пойдете воевать? Не верю!
А человека, у которого на счетах ничего существенного нет, а таких большинство, тем более из подвала таким образом не выковырять.

Я не сторонник нарушения законов, но корни нынешних проблем значительно глубже, и простых решений не видно.

Прямої залежності «отримав блок рахунку - побіг на першу лінію штурмувати щоб розблокували» дійсно не буде. Це у Летусрока все побудовано на такому примітивізмі, і цим він заперечує всі можливості.
А більш складніше це виглядає так: сидить собі умовний Флайман в підвалі, ніяких проблем по життю йому війна не створила, і завдяки фронту що з надривом, але все ж стоїть, ще років 5 не створить.
Він спокійне чекає «труп ворога на березі».
А тепер уявімо , що рахунки блокуються, зп з-за кордону на картку не впаде, замовити в підвал доставку їжі онлайн стало складніше. Та і не всі проблеми вирішуються курʼєром. Є ж і кавалірки, які можуть потрапити під стоп-лист.
Треба щось робити. Що? Ну окоп не варіант. Але оті « 20 т грн в Києві ойтішнику в ЗСУ» , з яких насміхається Бігор, вже і не виглядають так смішно. Бо це шлях розблокувати рахунки, жити легально, а може навіть і продовжувати працювати трохи на себе.
Так, це втрати для нього особисто , замість 200к грн отримувати працюючи на себе , отримувати 20 к від держави, але це його вклад в захист держави . Посильний.
І так майже для кожного є що робити в ЗСУ чи для ЗСУ.
Але якщо як зараз, що Флаймани живуть як і раніше в шоколаді, то навіщо їм вилазити з зони комфорту? Хай хтось , а він почекає на труп ворога
