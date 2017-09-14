Додано: Суб 15 лис, 2025 11:50

Сибарит написав: M-Audio написав: За неявку призначити покарання можна, навіть нікого не виловлюючи. В масі це було б ефективніше за бусифікацію За неявку призначити покарання можна, навіть нікого не виловлюючи. В масі це було б ефективніше за бусифікацію

Если Вам выписать штраф и заблокировать счета, Вы сразу пойдете воевать? Не верю!

А человека, у которого на счетах ничего существенного нет, а таких большинство, тем более из подвала таким образом не выковырять.



Я не сторонник нарушения законов, но корни нынешних проблем значительно глубже, и простых решений не видно. Если Вам выписать штраф и заблокировать счета, Вы сразу пойдете воевать? Не верю!А человека, у которого на счетах ничего существенного нет, а таких большинство, тем более из подвала таким образом не выковырять.Я не сторонник нарушения законов, но корни нынешних проблем значительно глубже, и простых решений не видно.

Прямої залежності «отримав блок рахунку - побіг на першу лінію штурмувати щоб розблокували» дійсно не буде. Це у Летусрока все побудовано на такому примітивізмі, і цим він заперечує всі можливості.А більш складніше це виглядає так: сидить собі умовний Флайман в підвалі, ніяких проблем по життю йому війна не створила, і завдяки фронту що з надривом, але все ж стоїть, ще років 5 не створить.Він спокійне чекає «труп ворога на березі».А тепер уявімо , що рахунки блокуються, зп з-за кордону на картку не впаде, замовити в підвал доставку їжі онлайн стало складніше. Та і не всі проблеми вирішуються курʼєром. Є ж і кавалірки, які можуть потрапити під стоп-лист.Треба щось робити. Що? Ну окоп не варіант. Але оті « 20 т грн в Києві ойтішнику в ЗСУ» , з яких насміхається Бігор, вже і не виглядають так смішно. Бо це шлях розблокувати рахунки, жити легально, а може навіть і продовжувати працювати трохи на себе.Так, це втрати для нього особисто , замість 200к грн отримувати працюючи на себе , отримувати 20 к від держави, але це його вклад в захист держави . Посильний.І так майже для кожного є що робити в ЗСУ чи для ЗСУ.Але якщо як зараз, що Флаймани живуть як і раніше в шоколаді, то навіщо їм вилазити з зони комфорту? Хай хтось , а він почекає на труп ворога