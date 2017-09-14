Додано: Суб 15 лис, 2025 12:11

ЛАД написав: Shaman

Скучный вы...

Но прогресс наблюдается.

Вы уже согласны на "залишаємо окуповані території окупанти". Правда, тут же приплетаете, что Сталин якобы в 1941 "домовився по Волзі". Почему же война в 41 не закончилась? Неужели Гитлер отказался от таких условий?

Ещё недавно вы требовали каких-то границ.

А как же наши люди, которые остались на ТОТ? Ещё недавно вы и некоторые другие обвиняли меня в том, что я хочу их бросить на съедение бурятам.

Я бы, например, настаивал на предоставлении права на свободный выезд всем желающим на территорию, контролируемую Украиной. Только при этом надо им гарантировать хоть какой то минимум - хотя бы жильё не в бараках или временных лагерях до их полного разрушения.



Сегодня вы уже согласны на "добре без НАТО" и "мова та церква - можна обговорити". Правда, тут же очередной бред о "ми теж можемо запитати про наші права".

А нельзя было согласиться на всё это ещё 10 лет назад? Может быть, удалось бы обойтись без войны и потери больших территорий.

На что вы, возможно, согласитесь ещё через полгода-год?



У финнов не было просоветского правительства, но не было и антисоветского. И у них тоже "владу обирали". И у финнов тоже не было тёплых чувств к СССР, тем не менее, хватало ума не голосовать за антисоветчиков.



Но кончаются ваши "уступки" тем, что "ресурси вичерпаються в 2026 році та й Трамп вже непогано так руські фаберже затискає". Так к чему вы говорите об "уступках", если вы рассчитываете на это? Т.е. по-прежнему продолжать войну до победы.

...

, ти оцей зверхній тон залишай - бо з таким тоном ніяких Ви не передбаченовсе одно за цим ховається відсутність в тебе пропозицій, лише критикуєш інших.я про перемовини вже скільки кажу? не один раз пропонував умови з нашого боку. хтось так казав, нереальні, але саме схожі умови пропонують зараз й США з Європою - бо якраз вони реальні. про кордони - ваша брехня, я такого не казав. визнаєте? чи знову буде дурника вмикати?про ситуація населення на ТОТ - це трагедія. ми залишаємо людей в нелюдських умовах на роки чи десятиліття. так, треба виїзджати, але тих .хто не виїхав з різних причин - теж розумію. окрім ждунів. цих покарання ще чекає. дітей треба вивозити - перспектив там немає. окрема проблема для татар - в них немає іншої Батьківщини, їм нема куди їхати.приклад про сталіна та гітлера - щось сталін не пропонував такі умови, хоча в 1941 його ситуація була набагато гірша, ніж в Україні зараз, й в цьому ЛАД його бузумовно підтримує - ніяких перемовин...й щось я не зрозумів - чого це права російської мови - це нормально, а права української мови на Раші - це брєд?.. чи ви щиро вважаєте, що розмова має йти лише про російську мову?. чому ми маємо визнавати руську церкву, а вони українську - ні? так, проблема, що за канонами на одній території не може бути двох православних церков. але це церковні канони, не юридичніна що треба було погодитися 10 років тому? я й зараз вважаю, що кожен громадянин України має знати українську мову. а спілкується він на якій хоче. що не так з цим баченням? а війна, як засіб вирішення мовного питання - це неприкрита агресія. прибалтам теж дозволити руським й далі не вчити мову? 30 років пройшло, ніяк не можуть вивчити - тут вже дійсно підозра на зайву хромосому...а ви ЛАД за весь цей час так й не спромоглися сформулювати свої умови. хтось вам підказав про фінський варіант - вперше це прозвучало в якомусь відео, й тепер ЛАД з цією торбою носиться. сформулювати більш детально - не може. в нас зовсім різні ситуації з фінами. головне, там ніхто не заперечував їх національну ідентичність. та й срср не був такою відверто націоналістичною країною, якою зараз є Раша (цього ЛАД теж просто не хоче визнавати). тому сформулюйте свої умови - а там проговоримо, що прийнятно, а що ні...