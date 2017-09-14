RSS
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 12:29

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:.............
Проблема в тому, що це було неминуче. Зміна Асада ціною 500 тис. трупів була неминуча. Якби це не почалося у 11 році, почалося б пізніше.
Приклад - Іран. Вони живуть х...во. І чим далі, тим гірше. І рано чи пізно почнеться зміна режиму муллів. Теж дорогою ціною. Можливо, якби це сталося у 90-их, то ціна була б меншою...
А если бы не произошло свержение диктатора и тирана Моха́ммеда Реза́ Пехлеви́ в 1979? Цены вообще не было бы.

Не погоджуюсь. Пехлеві звісно був на порядок кращий від теперішньої влади.
Але проблема диктатури чи монархії в тому, що вони опираються на особистості а не на інститути. Якщо особистість якісна, то ця диктатура може мати навіть перевагу над демократією.
Але як правило диктатура/монархія рано чи пізно приводять до тиранії. І тоді народу доводить платити криваву ціну. Так чи інакше...
Тому я прихильник діючих інститутів. У історії з Януковичем - якби працювали інститути, якби йому не вдалося підмяти під себе парламент - то не було б кривавого 14го.
Вы сами признаёте, что "Пехлеві був на порядок кращий від теперішньої влади" и он отнюдь не был "кривавим диктатором". Как раз если бы был, то, может, и удержался бы. Асад тоже не был до начала гражданской войны особенно "кривавим".
А діючі інститути тоже опираются на силу. И совсем не гарантия, что за них не придётся "народу платити криваву ціну". Режим аятолл тоже "діючі інститути".
Арабская весна происходила в разных странах с разными действующими режимами. И я бы не сказал, что в результате всех этих революций к власти приходили прогрессивные силы. Скорее, наоборот.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 12:31

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
Так шаман же не проти припинення. І я тільки за. Тільки ж «інша сторона» відмовляється припиняти.
Скільки воювати? Поки не буде готова до перемовин.

Фактически он против.
Он не согласен на какие-то политические уступки.
В последнее время, вроде, согласился на припинення вогню по ЛБЗ и, похоже, на более-менее длительное сохранение этой линии в будущем. Вроде, соглашается на невступление в НАТО, правда, хочет при этом каких-то гарантий, не очень понятно каких.
И говорит о том, что договору с РФ доверять нельзя и война чуть позже продолжится.
На таких условиях, во-первых, сильно сомневаюсь, что удастся договориться (разве что уж очень сильно надавит Трамп и ослабится завуалированная поддержка Китая).
Во-вторых, соглашусь с ним, на таких условиях мир вряд ли будет сколько-нибудь прочным и длительным. Путин начинал и ведёт войну явно не для захвата Донбасса.
...

вже казав й ще раз повторю - не треба казати за мене, я сам сформулюю свою думку. а ви мені брехливо приписуєте свої думки, а видаєте їх за мої. ви свої думки пишіть. а то за критикою інших губиться, що своїх пропозицій у вас немає, лише критиканство.

за перемир'я по поточній лінії ви згодні? так, завжди треба бути готовим, що Раша порушить домовленності. це розвинені країни їх виконують, поки Раша вважає, що вона відмінна від інших. але домовитися так, треба - може потім в Раші й не вистачить сил їх порушити. а якщо Раша їх не приймає - то що робити? які ваші пропозиції? й не переводьте стрілки. але вірогдіність, що Раші змусять - доволі велика. сама по собі Раша нічого майже не може...

про політичні поступки. щоб казати, згоден я чи ні - ви їх спочатку сформулюйте. я ніде не писав, що проти БУДЬ-ЯКИХ поступок - це ваше чергове перекручення.

тому чекаю на ваше бачення, що ж треба робити. 8)
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 12:36

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Кстати, я недавно ставил вопрос, почему не вызывают в ТЦК повестками, а ловят на улицах.
Banderlog ответил, и ответил правильно.
Вот подтверждение.

ИМХО є 2 маленькі проблеми:
1. Повістки досі відправляють точково, а мали б вже відправляти мільйонами.
2. Найголовніша проблема - нема покарання за неявку по повістці. Взагалі я не розумію чим займається поліція. Навіть серед тих, хто в розшуку за СЗЧ, знаходять аж 5%. А за неявку по повістці ще менше.
І 1 величезна проблема:
Влада не хоче, що б ТЦК дотримувались закону і оцінюють їх не за тими КРІ.

Все наказания есть. По закону.
Но невозможно законными средствами поддерживать соблюдение закона при превышении какого-то порога количества нарушений. Никакие суды и судисполнители не справятся.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 12:40

  Banderlog написав:Те що там були і росіяни не відміняє наявність на тій стороні українців.

в будь якій війні є представники різних сторін проти "своїх", що це змінює? це обтяжуюча обставина до злочинів росіян, а не помякшуюча.

За партію регіонів до 2014 таки голосувало близько половини виборців.


їм росіяни обіцяли что "україни больше нет", а не війну із сотнями тисяч жертв і руйнування власних міст
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 12:43

  sashaqbl написав:
Тому я прихильник діючих інститутів. У історії з Януковичем - якби працювали інститути, якби йому не вдалося підмяти під себе парламент - то не було б кривавого 14го.
що ж мішало їм діяти ?) Олександр, давайте будем обєктивними і порівняєм контроль яника над парламентом і контроль зеленського.
1. Скільки депутатів було в партії регіонів і скільки в слуги народу?
2. При янику в депутатів була недоторканість.
3. При янику депутати вільно могли виїхати за кордон.
4. Тодішня влада гарантувала і фізичну недоторканісьть депутатів.

Тепер підем дальше, в кого більше контролю над медіа? Над банківською системою?
Тільки не треба про те що війна або про їх мотивацію.
Давайте по факту в кого більше влади?
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 12:47

  wild.tomcat написав:
  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:От сталинского режима мы ушли, а до Спарты не доросли.

До Спарты мы как раз в каком-то плане доросли - у нас есть огромная масса подневольного населения и есть правитель, который имеет право определять кто достоин жить, а кто - нет. Проблема в том, что мы живем в 21-ом веке, где у каждого есть право жизни и мы все равны. Как в эту новую реальность вписывается большая война - непонятно, но попытки создать институт государственных рабов были обречены на то, чтобы встретить сопротивление. В принципе, основы нашего общества давно рухнули, но свободным все нравится, так как их никто не трогает, а подневольные справедливо брыкаются и прячутся.

але якось ще зовсім ні разу не написали, хто саме мав би забезпечити комусь ( і вам в т.ч.) ті цінність і право.

А в магазине вам хлеб кто продает? Как он(а) туда без тцк попасть умудрился? 🤔
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 12:49

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:От сталинского режима мы ушли, а до Спарты не доросли.

До Спарты мы как раз в каком-то плане доросли - у нас есть огромная масса подневольного населения и есть правитель, который имеет право определять кто достоин жить, а кто - нет. Проблема в том, что мы живем в 21-ом веке, где у каждого есть право жизни и мы все равны. Как в эту новую реальность вписывается большая война - непонятно, но попытки создать институт государственных рабов были обречены на то, чтобы встретить сопротивление. В принципе, основы нашего общества давно рухнули, но свободным все нравится, так как их никто не трогает, а подневольные справедливо брыкаются и прячутся.
У вас та же песня о рабстве. Поменяйте пластинку.

Насчёт "новой реальности" спорить не буду. И то, что вам непонятно, как в эту якобы "новую реальность вписывается большая война", это исключительно ваши личные проблемы. И независимо от вашего понимания или непонимания эта большая война идёт. И воевали люди и раньше, просто далеко от вас и вас это не касалось. Можно было на тёплом диване рассуждать о "новой реальности".
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 12:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:що ж мішало їм діяти ?) Олександр, давайте будем обєктивними і порівняєм контроль яника над парламентом і контроль зеленського.
1. Скільки депутатів було в партії регіонів і скільки в слуги народу?
2. При янику в депутатів була недоторканість.
3. При янику депутати вільно могли виїхати за кордон.
4. Тодішня влада гарантувала і фізичну недоторканісьть депутатів.

Тепер підем дальше, в кого більше контролю над медіа? Над банківською системою?
Тільки не треба про те що війна або про їх мотивацію.
Давайте по факту в кого більше влади?

Попри більшу кількість депутатів і контроль над ними в Зеленського влади менше. І проштовхнути потрібні закони через парламент йому буває доволі важко.
Але я погоджуюсь, зеля теж завалюєтсья в сторону диктатури. Я був противником зеленського від моменту перших виборів. Ба навіть раніше - з моменту виходу дибільного серіальчика.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 12:54

Міндіч залишив Україну на VIP-таксі

Вартість поїздки преміум-авто Mercedes-Benz S-класу за маршрутом Київ – Варшава у листопаді становила 1300 євро.


шеф два счетчика...

нас не догонят (тату(с))
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 12:55

  Дюрі-бачі написав:Особисто мене б мене змусило піти воювати не блокування рахунків, а впевненість, що якщо я завалюсь на квартирі в себе чи в родичів - мене знайдуть і бусифікують, якщо зявлюсь на якійсь офіційній роботі - мене знайдуть і бусифікують. Та банальний прихід участкового до мами хоча б раз на день із питанням "Дюрі вдом? Бо ми шукаємо його за ухилянство" вже швидко б зламав бажання ховатись.

А коли бачиш як сусід який в СЗЧ місяцями живе за місцем реєстрації і його ніхто не шукає - то звісно можна плювати на ту повістку.

++++
Вы правы.
Hotab переоценивает блокування карток. Эта проблема решается элементарно карточкой жены.
