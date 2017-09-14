RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 12:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы сами признаёте, что "Пехлеві був на порядок кращий від теперішньої влади" и он отнюдь не был "кривавим диктатором". Как раз если бы был, то, может, и удержался бы. Асад тоже не был до начала гражданской войны особенно "кривавим".
А діючі інститути тоже опираются на силу. И совсем не гарантия, что за них не придётся "народу платити криваву ціну". Режим аятолл тоже "діючі інститути".

Ви перекручуєте. Режим аятол - це не діючі інститути, а диктатура, коли все вирішує персоналія. Діючі інститути - це західні демократії, Південна Корея, Японія - коли при приході до влади опосиції не відбувається розворот країни на 180 градусів від того, що керівнику почесалася пятки.
Прикладом діючих інститутів є США, коли Трамп при всій своїй харизмі, поляризації суспільства і спробах все поламати - до кінця не може.
  ЛАД написав: Асад тоже не был до начала гражданской войны особенно "кривавим".

Чому почалася громадянська війна в Сирії?
sashaqbl
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 13:04

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:що ж мішало їм діяти ?) Олександр, давайте будем обєктивними і порівняєм контроль яника над парламентом і контроль зеленського.
1. Скільки депутатів було в партії регіонів і скільки в слуги народу?
2. При янику в депутатів була недоторканість.
3. При янику депутати вільно могли виїхати за кордон.
4. Тодішня влада гарантувала і фізичну недоторканісьть депутатів.

Тепер підем дальше, в кого більше контролю над медіа? Над банківською системою?
Тільки не треба про те що війна або про їх мотивацію.
Давайте по факту в кого більше влади?

Попри більшу кількість депутатів і контроль над ними в Зеленського влади менше. І проштовхнути потрібні закони через парламент йому буває доволі важко.
Але я погоджуюсь, зеля теж завалюєтсья в сторону диктатури. Я був противником зеленського від моменту перших виборів. Ба навіть раніше - з моменту виходу дибільного серіальчика.


якби Зе притримувався своїх лозунгів(чи своєї ролі Голобородька)-закон для всіх однаковий
(а не так, що Закон для лохів, а решті(і це не тільки друзі Зе), а також всі силовики, блатні і інші)він як дишло
під час війни можна було погодитись навіть на деякі обмеження свобод за ради цілі
але ковід яскраво показав сутність президента, як він ставиться до народу
здається, що він вважає себе розумним, а інших не дуже (пригадую стиль розмови з Бутусовим), тобто Зеля по менталітету типовий ватник (совок), він звик, що Коломойський з ним розмовляв зверхньо і не тільки Коломойський, а всі інші перед якими він "танцював", а тому Зеля дуже швидко зазвездився (вийди звідси бандит, я щас Баканову подзвоню)
prodigy
 
