ИМХО є 2 маленькі проблеми: 1. Повістки досі відправляють точково, а мали б вже відправляти мільйонами. 2. Найголовніша проблема - нема покарання за неявку по повістці. Взагалі я не розумію чим займається поліція. Навіть серед тих, хто в розшуку за СЗЧ, знаходять аж 5%. А за неявку по повістці ще менше. І 1 величезна проблема: Влада не хоче, що б ТЦК дотримувались закону і оцінюють їх не за тими КРІ.
Все наказания есть. По закону. Но невозможно законными средствами поддерживать соблюдение закона при превышении какого-то порога количества нарушений.
Условно говоря, закон есть законом только тогда когда он выражает мнение большинства в обществе. Большинству не нравится когда тебя бьют кастетом в подворотне поэтому есть закон про холодное оружие и он работает. Большинству не нравится когда девочки беременнеют в 15 лет поэтому есть закон запрещающий браки до 17-ти, и он работает. Большинству не нравится когда за рулем ездят пьяные и этот закон тоже работает. Большинству не нравится когда в трамваем вдруг из сумочки пропадает телефон и т.д. и т.п. и именно по этому все эти законы и являются законами. А если вдруг на бумаге оказывается закон который противоречит мнению большинства - или даже хотябы какой-то значительной части общества - то сразу возникает вопрос "а закон ли это?". Как минимум Януковичу не помогло то что на бумаге было написано "полномочия Президента прекращаются только при смерти, самоотречения или выборов следующего Презадента", не так ли?. Так и здесь - количество СЗЧ и ухилянтов прямо кричит о том что существующие в этой сфере законы незаконны
Не совсем так. Большинство согласно, что защищать государство от внешней агрессии нужно и вследствие этого мобилизация необходима. Но при этом хочется, что конкретно его эта самая мобилизация не коснулась.
Давайте оцінювати тільки інструментарій. Юридична недоторканість депутатів це більше незалежності чи менше? Заборона виїзду за кордон яник таке робив?
Є інструментарій, та нема ймовірно яєць ним скористатися, на наше щастя. Або інструментарій кривий. Я оцінюю, зі скількох спроб голосують потрібні Зеленському законопроекти. При януковичі такого не було.
Может быть, просто потому что Януковичу не приходилось принимать такие сложные решения? Тогда было всё проще и понятнее.
але нагадаю, що за часів Яника була президентсько-парламентська модель, й повноважень в Яника були значно більше.
Було, але зараз ПреЗЕдент клав на те в кого які повноваження те, чим грав на роялі. Повноважень нема, але прямі доручення міністрам є. Він навіть на конституцію клав... на паузу, як з позбавленням громадянства "ворогів народу"
Розмова про дієвість інституцій. Не забувайте, що окрім конституційних після революції введений інститут "активістів", щоб ви сказали якби при янику депутатів порошенківців кидали в мусорники? Проблема в тім що ми відмовляємось їх міряти одною міркою. В 2013 під держбанками було 18 відсотків активі банківської системи зараз 53.) Кажете яник тримався за владу а зеленський не тримається? Добре, допустим, тепер перейдем до фактів і цифр. Законодавчо презедента вибирають на 5р. Янукович тримався за владу і керував менше 4 років. Зеленський не тримається і керує на даний момент 6,5 років. Факт? Факт. А те що він після завершення війни не буде триматись за владу це не факт це припущення.
Shaman все гарно розклали по причинам, тільки ЛАД читає ваші аргументу не зверху до низу, а поререк. Мені за 4 роки набридло бачити його відповіді, які наскрізь пронизані російською пропаганду, я наче слухаю лаврова і путіна. Може треба припинити цей водоспад пропаганди , нарешті? Га? Панове, модератори.
Вчора порівнювали кількість жертв режиму гітлера і сталіна
Жертви режиму Гітлера (Нацистська Німеччина) Загальна кількість жертв нацистського режиму оцінюється в десятки мільйонів, причому найбільш систематичним і задокументованим злочином був Голокост: Жертви Голокосту: Щонайменше 6 мільйонів євреїв були систематично вбиті в таборах смерті, гетто та в результаті масових розстрілів. Інші жертви: Мільйони інших людей також стали жертвами переслідувань і знищення, включаючи: Слов'яни (поляки, українці, білоруси, росіяни та інші). Роми та сінті. Люди з фізичними та розумовими вадами (жертви програми "Акція T4"). Радянські військовополонені (близько 3 мільйонів загиблих). Політичні опоненти, гомосексуалісти, Свідки Єгови та інші групи. Загальна кількість жертв нацистського переслідування (без урахування військових втрат): деякі оцінки сягають 17 мільйонів людей, якщо враховувати загибель цивільних осіб на окупованих територіях. Жертви режиму Сталіна (СРСР, ГУЛАГ) Кількість жертв сталінського режиму також величезна, і оцінки суттєво відрізняються. Після розпаду СРСР та відкриття архівів стали доступними офіційні дані, але багато істориків вважають їх заниженими: Загиблі в системі ГУЛАГ: За офіційними радянськими даними, кількість смертей у таборах ГУЛАГу оцінюється приблизно в 1,5-1,7 мільйона людей. Західні вчені називають цифри від 1,2 до 1,7 мільйона. Деякі джерела згадують, що до 2 мільйонів із 20 мільйонів в'язнів, які пройшли через табори, не пережили ув'язнення. Страчені за політичними звинуваченнями: Офіційні документи свідчать про близько 799 455 виконаних смертних вироків за політичними статтями у період з 1921 по 1953 рік. Загиблі під час примусових переселень та депортацій: Близько 390 000 смертей під час розкуркулення та до 400 000 смертей депортованих народів у 1940-х роках. Жертви Голодомору: До жертв сталінського режиму часто зараховують загиблих під час Голодомору 1932-1933 років в Україні та інших регіонах СРСР, кількість яких оцінюється в 5,5-6,5 мільйона осіб. Загальна кількість жертв сталінських репресій, включаючи Голодомор та інші форми масової загибелі, за різними оцінками, може сягати десятків мільйонів. Обидва режими несуть відповідальність за масові злочини проти людяності та загибель величезної кількості людей.
кількість жертв режимів Гітлера і Сталіна оцінюється в десятки мільйонів. Режим Гітлера відповідальний за смерть близько 6 мільйонів євреїв під час Голокосту та мільйонів інших людей, що загинули внаслідок расової, політичної та ідеологічної дискримінації. Режим Сталіна спричинив смерть мільйонів людей від голоду, репресій та примусової праці, а також унаслідок Другої світової війни, у якій СРСР втратив близько 27 мільйонів осіб, що включає як військових, так і цивільних.
цифри приблизно одного порядку, десь 30млн на 30млн , всі вже давно у світі оцінили масштаби злочинів двох режимів, тільки одна людина на форумі не згодна з тотожністю двох режимів, це ЛАД, тому що що? тому що путін проти такого зіставлення
От зараз яскравий приклад з американськими санкціями: ще рік тому всі їх виконували просто тому, що іноді декого США била "вторичними" санкціями. А зараз, враховуючи, що санкції відміняють, відкладають (як прям зараз Лукойлу) і дають поблажки всяким мадярам, то на виконання санкцій кладуть ... Так точно і в Україні. ИМХО не треба б садити мільйони "ухилянтів", достатньо було б хоча б місяць щодня арештовувати по тисячі методично і без можливості відкупитись за суми, які доступні 99% громадян (щоб вартість відкупу була в кілька разів вища вартості квартири) і більшість би перестала "ухилятись"
Там проблема: перестать "ухилятись" можно разными способами... Текущих 75к погранцов могло бы не хватить
В 2013 під держбанками було 18 відсотків активі банківської системи зараз 53.
Ще не забувай який відсоток коштів контролювали рашабанки. Чернівціобленерго до сих пір москалі контролюють? Можливо вже і відкатів немає? Проблема в тому, шо ми чіпляємось за єдиного президента, забуваючи шо в країні головний це нарід. При нормально організованій системі президент виступає в ролі весильного генерала, не більше. Все інше прозоре, у т.ч. фінанси, контролює народ.
И демократия далеко не единственный метод правления. Уже навяз в зубах пример Ли Куан Ю. Сложно назвать его таким уж демократом. И на основе его взглядов и политики, и на основе того, что он был премьером 31 год. Да и позже не далеко ушёл от власти. Подъём в Ю. Корее тоже начался при диктатуре, а не при демократии.
Лі Кван Ю - це виняток з правила. Так, одноосібна диктатура при якісній особистості на чолі має переваги над диктатурою. Але навіть у випадку з Лі Кван Ю є багато неприємних моментів. А в загальному диктатури програють демократіям в довгостроковій перспективі. ЗАВЖДИ. Щодо Трампа - він вже другий строк при владі. Але погоджуюся - поламав багато всього.
Из-за газа там замешаны и Катар, и Иран, и РФ, и США. Там же и противоречия между доминирующими алавитами и суннитами (3/4 населения). Но уж никак причиной не послужила "кровавость режима".
Звісно газ, а не криві руки диктатора, які призвели до бідності. Взагалі, вся арабська весна зрежисована злим Заходом. Фінансова криза 2008 і посухи, які найбільше зачепила бідних, і під внаслідок чого особливо гостро почало відчуватися вся кривизна рук керівництва країн і нерівність перед законом тут ні при чому. Зеленський теж розповідає, що будь які натяки на його криві руки - це все проіскі ФСБ.
Вы очень легко меняете тему - с "кривавої диктатури" на "криві руки диктатора". А що не буває бідності в демократичних країнах? Посуха 3 роки поспіль залежить від кривих рук? Лі Куан Ю - виключення. А про Південну Корею ви "не побачили"? А про Піночета теж не чули? Що при ньому розвиток Чілі прискорився? Хоча він був "кривавим диктатором". Скільки ще "виключень" треба згадати? При цьому з тих "виключень" зовсім не випливає, що диктатура краще за демократію. Просто не можна робити однозначні висновки, спираючись тільки на демократичність чи недемократичність політичного устрою.
P.s. І все ж таки, не бажаєте відповісти на питання:
Я правильно понимаю, что ваше предложение - продолжать воевать до развала РФ? Что в этом случае будет с Украиной по вашему мнению?
...... Проблема в тому, шо ми чіпляємось за єдиного президента, забуваючи шо в країні головний це нарід. При нормально організованій системі президент виступає в ролі весильного генерала, не більше. Все інше прозоре, у т.ч. фінанси, контролює народ.
В сильно поляризованных странах - это может быть проблемой...