|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 15 лис, 2025 15:06
ЛАД написав:
Вы очень легко меняете тему - с "кривавої диктатури" на "криві руки диктатора". А що не буває бідності в демократичних країнах?
Посуха 3 роки поспіль залежить від кривих рук?
Лі Куан Ю - виключення. А про Південну Корею ви "не побачили"?
А про Піночета теж не чули? Що при ньому розвиток Чілі прискорився? Хоча він був "кривавим диктатором". Скільки ще "виключень" треба згадати? При цьому з тих "виключень" зовсім не випливає, що диктатура краще за демократію. Просто не можна робити однозначні висновки, спираючись тільки на демократичність чи недемократичність політичного устрою.
Проблема в тому, що ці виключення рано чи пізно закінчуються. І країна котиться в бідність, криваву диктатуру і ще більш криваву революцію. Якщо не піде шляхом демократичних перетворень, так чи інакше.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2376
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 15 лис, 2025 15:08
Бетон написав:
Они их не крышуют, а служат им: водителями, охраной.
Моего знакомого недавно украли полицейские. В бусе одно место для жертвы и 5 ментов. Т.е. они на побегушках у своих хозяев
Как там твой знакомый поживает ? плачет по 25 куе ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12615
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 15 лис, 2025 15:12
Banderlog написав: sashaqbl написав:
Тому я прихильник діючих інститутів. У історії з Януковичем - якби працювали інститути, якби йому не вдалося підмяти під себе парламент - то не було б кривавого 14го.
що ж мішало їм діяти ?) Олександр, давайте будем обєктивними і порівняєм контроль яника над парламентом і контроль зеленського.
1. Скільки депутатів було в партії регіонів і скільки в слуги народу?
2. При янику в депутатів була недоторканість.
3. При янику депутати вільно могли виїхати за кордон.
4. Тодішня влада гарантувала і фізичну недоторканісьть депутатів.
Звідки у тебе, вільного буковинця така любофф до диктаторів - Янук, Лука, Асад та інші ...
До речі, 2 тижні минуло.
Як там оточення в Покровську ? Путін коли приїде зафіксувати це ?
Чи ще 2 тижні почекаємо ? ))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12615
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 15 лис, 2025 15:22
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Вы очень легко меняете тему - с "кривавої диктатури" на "криві руки диктатора". А що не буває бідності в демократичних країнах?
Посуха 3 роки поспіль залежить від кривих рук?
Лі Куан Ю - виключення. А про Південну Корею ви "не побачили"?
А про Піночета теж не чули? Що при ньому розвиток Чілі прискорився? Хоча він був "кривавим диктатором". Скільки ще "виключень" треба згадати? При цьому з тих "виключень" зовсім не випливає, що диктатура краще за демократію. Просто не можна робити однозначні висновки, спираючись тільки на демократичність чи недемократичність політичного устрою.
Проблема в тому, що ці виключення рано чи пізно закінчуються. І країна котиться в бідність, криваву диктатуру і ще більш криваву революцію. Якщо не піде шляхом демократичних перетворень, так чи інакше.
Рано чи пізно все закінчується.
Можливо, і демократія колись закінчиться.
А ще скоріше закінчується життя людини.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37455
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4873 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 15 лис, 2025 15:25
pesikot написав:
До речі, 2 тижні минуло.
Як там оточення в Покровську ? Путін коли приїде зафіксувати це ?
Чи ще 2 тижні почекаємо ? ))
а хіба я казав що там оточення?) Я казав, що не знаю що там.
Може ти розкажеш?
Тільки не надо "ситуація складна но контрольована")
Конкретніше, яку частину покровська контролює рф а яку зсу? Як там з логістикою?
Підкріплення в місто заходять, Ротації проводяться, Евакуація важкопоранених є ?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3931
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 15 лис, 2025 15:27
ЛАД написав:
і Куан Ю - виключення. А про Південну Корею ви "не побачили"?
А про Піночета теж не чули? Що при ньому розвиток Чілі прискорився?
Все залежить від критерію оцінювання. Диктатори особливо ефективні коли потрібно щось "для загального блага за рахунок індивідуального", демократії ж навпаки.
ИМХО найкраща форма влади - це демократична диктатура: коли в керівника / партії є диктаторські повноваження, але в народу є демократичні інструменти для відсторонення.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 15 лис, 2025 15:28, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5662
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 899 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 15 лис, 2025 15:28
ЛАД написав:
Насчёт "новой реальности" спорить не буду. И то, что вам непонятно, как в эту якобы "новую реальность вписывается большая война", это исключительно ваши личные проблемы. И независимо от вашего понимания или непонимания эта большая война идёт.
Понятно, что война идет, но это не отменяет того факта, что общества изменились. Многие мужчины не хотят выполнять роли, выполнение которых от них ожидалось еще сто лет назад. Изменились общества, должен измениться и подход к обороне страны. Не должно быть "особых" граждан. Раздражают не сами ограничения и обязанности, а их показательная выборочность.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 634
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 15 лис, 2025 15:28
pesikot написав: Banderlog написав: sashaqbl написав:
Тому я прихильник діючих інститутів. У історії з Януковичем - якби працювали інститути, якби йому не вдалося підмяти під себе парламент - то не було б кривавого 14го.
що ж мішало їм діяти ?) Олександр, давайте будем обєктивними і порівняєм контроль яника над парламентом і контроль зеленського.
1. Скільки депутатів було в партії регіонів і скільки в слуги народу?
2. При янику в депутатів була недоторканість.
3. При янику депутати вільно могли виїхати за кордон.
4. Тодішня влада гарантувала і фізичну недоторканісьть депутатів.
Звідки у тебе, вільного буковинця така любофф до диктаторів - Янук, Лука, Асад та інші ...
До речі, 2 тижні минуло.
Як там оточення в Покровську ? Путін коли приїде зафіксувати це ?
Чи ще 2 тижні почекаємо ? ))
Якщо хочеш подивитися, приїжджай, проведу екскурсію.
А краще - підписуй контракт. Знайду для тебе пару вакансій на вибір...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2376
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 15 лис, 2025 15:28
Banderlog написав: Water написав:
Все інше прозоре, у т.ч. фінанси, контролює народ.
а от цих узагальнень не надо) бо зара почнуться питання який саме народ контролює банківську систему?)))
Ще почніть що земля належить народові та корисні копалини...
Банківська система це не те шо контролює народ, а ось тендери, та прозорість статків можновладців. Земля та копалини так, у землі повинен бути власник, але вам це не потрібно, вам потрібен завгар, який буде все контролювать.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3551
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 15 лис, 2025 15:30
Сьогодні у нас, в деяких дворах багатоповерховок, проводилась "акція" від ТЦК ...
Накинути навіть нічого )
поліцейський+2 ТЦК, ніяких бусів.
Зупиняв перехожих поліцейський, перевіряв документи і лише потім перехожий спілкувався з представниками ТЦК.
Те що я встиг побачити - нікого не загребли, перевірили документи і перехожий пішов собі далі
Моя скромна персона не зацікавила ні поліцейського, ні ТЦК
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12615
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|153283
|
|
|1493
|349120
|
|
|6076
|1039909
|
|