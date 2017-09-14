Banderlog написав:що ж мішало їм діяти ?) Олександр, давайте будем обєктивними і порівняєм контроль яника над парламентом і контроль зеленського. 1. Скільки депутатів було в партії регіонів і скільки в слуги народу? 2. При янику в депутатів була недоторканість. 3. При янику депутати вільно могли виїхати за кордон. 4. Тодішня влада гарантувала і фізичну недоторканісьть депутатів.
Звідки у тебе, вільного буковинця така любофф до диктаторів - Янук, Лука, Асад та інші ... До речі, 2 тижні минуло. Як там оточення в Покровську ? Путін коли приїде зафіксувати це ? Чи ще 2 тижні почекаємо ? ))
Якщо хочеш подивитися, приїжджай, проведу екскурсію. А краще - підписуй контракт. Знайду для тебе пару вакансій на вибір...
Буде нагода, то зустрінемось ) А поки що, у мене питання до Banderlog'а ...
Шаман, на ваши посты отвечать, уже писал, надоело. Находить ваши цитаты, чтобы доказать, что ваши мысли это, действительно, ваши, тоже надоело. С методами и аргументами инструктора райкома по идеологии бороться бесполезно. Вместо того, чтобы почитать о концлагерях времён англо-бурской войны, вы начинаете рассказывать непонятно что. Гуглом вы, видимо, пользоваться не хотите, поэтому придётся привести для вас длинную цитату.
Эти лагеря назывались «Refugee» (место спасения). Целью создания концентрационных лагерей, по официальным заявлениям британского правительства, являлось «обеспечение безопасности мирного населения бурских республик». В описаниях событий той войны бурский генерал Христиан Девет упоминает о концентрационных лагерях: «женщины держали повозки наготове, чтобы в случае приближения врага успеть скрыться и не попасть в так называемые концентрационные лагеря, только что устроенные тогда англичанами за фортификационной линией почти во всех сёлах с приставленными к ним сильными гарнизонами». Мужчин же британцы отправляли как можно дальше от родных земель — в концлагеря на территории Индии, Цейлона и других британских колоний. Всего в концентрационных лагерях британцы содержали 200 тысяч человек, что составляло примерно половину белого населения бурских республик. Из них по меньшей мере 26 тысяч человек погибло от голода и болезней[3].
К весне 1901 года британские концентрационные лагеря существовали практически на всей оккупированной территории бурских республик — в Барбертоне, Хейдельберге, Йоханнесбурге, Клерксдорпе, Мидделбурге, Почефструме, Стандертоне, Феринихинге, Фолксрюсе, Мафекинге, Айрине и других местах[3].
В течение только одного года — с января 1901 по январь 1902 года — в концлагерях от голода и болезней умерли около 17 тысяч человек: 2484 взрослых и 14284 ребёнка. Например, в лагере Мафекинг осенью 1901 года погибло около 500 человек, а в лагере в Йоханнесбурге умерли почти 70 % детей в возрасте до восьми лет. При этом, англичане не постеснялись опубликовать официальное извещение о смерти сына бурского команданта Д. Херцога, гласившее: «В Порт-Элизабет умер военнопленный Д. Херцог в возрасте восьми лет»[3][4].
Water написав: Все інше прозоре, у т.ч. фінанси, контролює народ.
а от цих узагальнень не надо) бо зара почнуться питання який саме народ контролює банківську систему?))) Ще почніть що земля належить народові та корисні копалини...
Банківська система це не те шо контролює народ, а ось тендери, та прозорість статків можновладців. Земля та копалини так, у землі повинен бути власник, але вам це не потрібно, вам потрібен завгар, який буде все контролювать.
де я таке казав? Я лиш казав що комік контролює БІЛЬШЕ ніж контролював завгар. Як банківській сфері, так і парламент і медіа.
Hotab написав:Але якщо як зараз, що Флаймани живуть як і раніше в шоколаді, то навіщо їм вилазити з зони комфорту? Хай хтось , а він почекає на труп ворога
Так, це роблять мільйони громадян України. Мільйони громадян України не лише чекають на труп ворога, а подорожують, відпочивають, щось там святкують, тобто, живуть найкраще життя, і очікують, що хтось їм це буде забезпечувати. Так побудована система, і до цієї системи є питання. Ця війна взагалі не є справою всього українського народу, навіть фінансово. Замість блокування рахунків влада могла б повністю роздягнути усіх вільних і необтяжених боргами і запропонувати ті гроші тим, хто має бажання воювати за ці гроші. У Вас же чомусь усе побудовано на примусі.
ЛАД написав:і Куан Ю - виключення. А про Південну Корею ви "не побачили"? А про Піночета теж не чули? Що при ньому розвиток Чілі прискорився?
Все залежить від критерію оцінювання. Диктатори особливо ефективні коли потрібно щось "для загального блага за рахунок індивідуального", демократії ж навпаки. ИМХО найкраща форма влади - це демократична диктатура: коли в керівника / партії є диктаторські повноваження, але в народу є демократичні інструменти для відсторонення.
А примеры такого можно? А что будет, если "керівник/партія з диктаторськими повноваженнями" наплюёт на эти самые "демократичні інструменти"? По-моему, это похоже на "наполовину беременный".
Дюрі-бачі написав:Особисто мене б мене змусило піти воювати не блокування рахунків, а впевненість, що якщо я завалюсь на квартирі в себе чи в родичів - мене знайдуть і бусифікують, якщо зявлюсь на якійсь офіційній роботі - мене знайдуть і бусифікують. Та банальний прихід участкового до мами хоча б раз на день із питанням "Дюрі вдом? Бо ми шукаємо його за ухилянство" вже швидко б зламав бажання ховатись.
А коли бачиш як сусід який в СЗЧ місяцями живе за місцем реєстрації і його ніхто не шукає - то звісно можна плювати на ту повістку.
++++ Вы правы. Hotab переоценивает блокування карток. Эта проблема решается элементарно карточкой жены.
На картку дружини вашу зарплату не будуть зараховувати:)