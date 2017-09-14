RSS
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

АндрейМ написав:
  Faceless написав:А ваші пропозиції значить не примус?

Якщо Ви про "роздягнути", то так, примус, але це краще, ніж когось примушувати воювати. Якщо є ті, хто згоден воювати за гроші, то ми повинні знайти ці гроші. Наразі у нас склалася ситуація, коли мільйони звільнені від служби, але й не платять за цей привілей. Ми усі - і військовозобов'язані і не військовозобов'язані - сплачуємо однакові податки, наприклад. Чому? Я також не розумію, як можна примушувати людину йти ризикувати своїм життям, але при цьому боятися примусити когось взяти до себе сім'ю, яка втратила все на окупованих територіях. Примус використовується дуже, дуже вибірково. Лише до чоловіків і лише для того, щоб воювати. Все. На все інше начхати. Якщо у нас є обов'язки, то звільнення від одного обов'язку має компенсуватись наявністю іншого обов'язку, а в Україні цього не відбувається. Є вільні люди, а є невільні люди, і все.

Чим краще, якщо це приблизно те саме - примус воювати, інакше заберуть усе/посадять.
Ви вже визначилися, що б вчинили? Чи ви вже все поховали/переписали на іншу людину, тож хай приходять забирати? А в разі чого, хай дівчина/дружина йде, правильно?
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 16:22

  ЛАД написав:Интересно, на мой вопрос так никто не решился ответить.
Я правильно понимаю, что ваше предложение - продолжать воевать до развала РФ?
Что в этом случае будет с Украиной по вашему мнению?


Ты же тоже не отвечаешь на вопрос, на какие уступки нужно пойти Украине ?

И не отвечаешь на вопрос, если Украина пойдёт на уступки, то где гарантия, что Россия не продолжит войну ?

Кстати, развал РФ - условие необходимое, но не обязательное
Достаточно, чтобы у РФ не было денег для продолжения войны.

Кстати, удары по НПЗ тоже укладываются в эту концепцию.
Нет топлива, нечем подвозить снаряды
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 16:23

  ЛАД написав:А вы думаете 100 лет назад все мужчины рвались на фронт? :mrgreen:
Вы, вроде, до сих пор больше писали не о том, что все одинаково должны воевать, а о том, что лично вы воевать не хотите. Вам это не интересно, убивать вы не хотите и не можете и пусть воюют женщины.

Все должны нести бремя войны. У меня нет никаких дополнительных прав в мирное время, чтобы иметь дополнительные обязанности во время войны. У Вас все просто и бинарно - мужчины и женщины. Я не могу так делить людей. Да, я не могу убивать и вообще боюсь оружия. Никогда этого не скрывал. Но я также писал, что я прийму свою участь, если эта участь будет касаться всех. Сейчас мне пытаются "продать" то, что у меня есть какие-то долги и обязанности, а на вопросы о том почему их нет у других (у женщин в тому числе) мне предлагают закрыть рот. Вам, должны быть, легче в силу возраста - от Вас уже никто ничего не требует и в уклонистов не записывает, а мне непонятно как мы при декларируемом равноправии оказались в совершенно разных положениях.

  Faceless написав:Чим краще, якщо це приблизно те саме - примус воювати, інакше заберуть усе/посадять.
Ви вже визначилися, що б вчинили? Чи ви вже все поховали/переписали на іншу людину, тож хай приходять забирати? А в разі чого, хай дівчина/дружина йде, правильно?

Ви мене невірно зрозуміли. Я не кажу "або, або". Я кажу, що ті, хто військового обов'язку не має, мають за це платити. Грубо кажучи, платити за безпеку. Чи погоджусь я віддавати половину свого доходу за те, що мене не примушували воювати, а мене захищав хтось, хто згоден це робити за гроші? Звичайно! Я і більше віддам. Мене дивує, що з одного боку чоловіків примушують, полюють за ними, а інші живуть нібито війни і немає. Це дратує. У нас дійсно якась дивна війна. Я хочу однакового ставленная держави до усіх громадян. Яким воно буде - окреме питання, але воно має бути однаковим.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 16:35

  АндрейМ написав:Чи погоджусь я віддавати половину свого доходу за те, що мене не примушували воювати, а мене захищав хтось, хто згоден це робити за гроші? Звичайно! Я і більше віддам.

Це демагогія, не віддашь ... банально зажмешь ...

Ти навіть не в Україні, щоб сплачувати хоча б податки
