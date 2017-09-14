Додано: Суб 15 лис, 2025 16:23

Все должны нести бремя войны. У меня нет никаких дополнительных прав в мирное время, чтобы иметь дополнительные обязанности во время войны. У Вас все просто и бинарно - мужчины и женщины. Я не могу так делить людей. Да, я не могу убивать и вообще боюсь оружия. Никогда этого не скрывал. Но я также писал, что я прийму свою участь, если эта участь будет касаться всех. Сейчас мне пытаются "продать" то, что у меня есть какие-то долги и обязанности, а на вопросы о том почему их нет у других (у женщин в тому числе) мне предлагают закрыть рот. Вам, должны быть, легче в силу возраста - от Вас уже никто ничего не требует и в уклонистов не записывает, а мне непонятно как мы при декларируемом равноправии оказались в совершенно разных положениях.Ви мене невірно зрозуміли. Я не кажу "або, або". Я кажу, що ті, хто військового обов'язку не має, мають за це платити. Грубо кажучи, платити за безпеку. Чи погоджусь я віддавати половину свого доходу за те, що мене не примушували воювати, а мене захищав хтось, хто згоден це робити за гроші? Звичайно! Я і більше віддам. Мене дивує, що з одного боку чоловіків примушують, полюють за ними, а інші живуть нібито війни і немає. Це дратує. У нас дійсно якась дивна війна. Я хочу однакового ставленная держави до усіх громадян. Яким воно буде - окреме питання, але воно має бути однаковим.