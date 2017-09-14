|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:17
АндрейМ написав: Faceless написав:
А ваші пропозиції значить не примус?
Якщо Ви про "роздягнути", то так, примус, але це краще, ніж когось примушувати воювати. Якщо є ті, хто згоден воювати за гроші, то ми повинні знайти ці гроші. Наразі у нас склалася ситуація, коли мільйони звільнені від служби, але й не платять за цей привілей. Ми усі - і військовозобов'язані і не військовозобов'язані - сплачуємо однакові податки, наприклад. Чому? Я також не розумію, як можна примушувати людину йти ризикувати своїм життям, але при цьому боятися примусити когось взяти до себе сім'ю, яка втратила все на окупованих територіях. Примус використовується дуже, дуже вибірково. Лише до чоловіків і лише для того, щоб воювати. Все. На все інше начхати. Якщо у нас є обов'язки, то звільнення від одного обов'язку має компенсуватись наявністю іншого обов'язку, а в Україні цього не відбувається. Є вільні люди, а є невільні люди, і все.
Чим краще, якщо це приблизно те саме - примус воювати, інакше заберуть усе/посадять.
Ви вже визначилися, що б вчинили? Чи ви вже все поховали/переписали на іншу людину, тож хай приходять забирати? А в разі чого, хай дівчина/дружина йде, правильно?
Faceless
Модератор
Повідомлень: 36935
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8267 раз.
Профіль
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:22
ЛАД написав:
Интересно, на мой вопрос так никто не решился ответить.
Я правильно понимаю, что ваше предложение - продолжать воевать до развала РФ?
Что в этом случае будет с Украиной по вашему мнению?
Ты же тоже не отвечаешь на вопрос, на какие уступки нужно пойти Украине ?
И не отвечаешь на вопрос, если Украина пойдёт на уступки, то где гарантия, что Россия не продолжит войну ?
Кстати, развал РФ - условие необходимое, но не обязательное
Достаточно, чтобы у РФ не было денег для продолжения войны.
Кстати, удары по НПЗ тоже укладываются в эту концепцию.
Нет топлива, нечем подвозить снаряды
pesikot
Повідомлень: 12628
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:23
ЛАД написав:
А вы думаете 100 лет назад все мужчины рвались на фронт?
Вы, вроде, до сих пор больше писали не о том, что все одинаково должны воевать, а о том, что лично вы воевать не хотите. Вам это не интересно, убивать вы не хотите и не можете и пусть воюют женщины.
Все должны нести бремя войны. У меня нет никаких дополнительных прав в мирное время, чтобы иметь дополнительные обязанности во время войны. У Вас все просто и бинарно - мужчины и женщины. Я не могу так делить людей. Да, я не могу убивать и вообще боюсь оружия. Никогда этого не скрывал. Но я также писал, что я прийму свою участь, если эта участь будет касаться всех. Сейчас мне пытаются "продать" то, что у меня есть какие-то долги и обязанности, а на вопросы о том почему их нет у других (у женщин в тому числе) мне предлагают закрыть рот. Вам, должны быть, легче в силу возраста - от Вас уже никто ничего не требует и в уклонистов не записывает, а мне непонятно как мы при декларируемом равноправии оказались в совершенно разных положениях.
Faceless написав:
Чим краще, якщо це приблизно те саме - примус воювати, інакше заберуть усе/посадять.
Ви вже визначилися, що б вчинили? Чи ви вже все поховали/переписали на іншу людину, тож хай приходять забирати? А в разі чого, хай дівчина/дружина йде, правильно?
Ви мене невірно зрозуміли. Я не кажу "або, або". Я кажу, що ті, хто військового обов'язку не має, мають за це платити. Грубо кажучи, платити за безпеку. Чи погоджусь я віддавати половину свого доходу за те, що мене не примушували воювати, а мене захищав хтось, хто згоден це робити за гроші? Звичайно! Я і більше віддам. Мене дивує, що з одного боку чоловіків примушують, полюють за ними, а інші живуть нібито війни і немає. Це дратує. У нас дійсно якась дивна війна. Я хочу однакового ставленная держави до усіх громадян. Яким воно буде - окреме питання, але воно має бути однаковим.
АндрейМ
Повідомлень: 636
З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:35
АндрейМ написав:
Чи погоджусь я віддавати половину свого доходу за те, що мене не примушували воювати, а мене захищав хтось, хто згоден це робити за гроші? Звичайно! Я і більше віддам.
Це демагогія, не віддашь ... банально зажмешь ...
Ти навіть не в Україні, щоб сплачувати хоча б податки
pesikot
Повідомлень: 12628
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:43
pesikot написав:
Буде нагода, то зустрінемось )
А поки що, у мене питання до Banderlog'а ...
Якщо ти думаєш, що Бандерлог нариє тобі теплішу посаду ніж я, то ти помиляєшся.
sashaqbl
Повідомлень: 2378
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:44
pesikot написав:
Це демагогія, не віддашь ... банально зажмешь ...
Ти полюбляєш приписувати іншим свої риси.
Але ж питання не про "зажмеш". Питання про примус. Якщо якихось чоловіків можна примушувати йти воювати, то чому інших чоловіків і жінок не можна примусити віддавати свій дохід на війну? Чому їх не можна примушувати брати до себе ВПО? Чому їх не можна примушувати здавати кров? Ділитися їжею? Доглядати за пораненими? Чому примус працює лише для того, щоб хтось воював? Зеленський - Президент жінок і броньованих чоловіків? Чи дійсно ми є однією нацією, однією спільнотою, якщо левова частина суспільства просто цю війну не помічає?
pesikot написав:
Ти навіть не в Україні, щоб сплачувати хоча б податки
Я вже писав, що працюю віддалено на українську компанію. Не ФОП, а сплачую усі податки, але ти все одно не почуєш.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Суб 15 лис, 2025 16:46, всього редагувалось 1 раз.
АндрейМ
Повідомлень: 636
З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:44
ЛАД написав:
Интересно, на мой вопрос так никто не решился ответить.
Я правильно понимаю, что ваше предложение - продолжать воевать до развала РФ?
Что в этом случае будет с Украиной по вашему мнению?
Тому що питання риторичне. Є шанс, що Україна збережеться. І по моїм оцінкам, він набагато вищий, ніж у випадку, якщо ми зараз підемо на мир будь якою ціною.
sashaqbl
Повідомлень: 2378
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:49
sashaqbl написав: pesikot написав:
Буде нагода, то зустрінемось )
А поки що, у мене питання до Banderlog'а ...
Якщо ти думаєш, що Бандерлог нариє тобі теплішу посаду ніж я, то ти помиляєшся.
Я навіть впевнений, що ти мені нариєшь більш теплішу посаду, ніж Banderlog
pesikot
Повідомлень: 12628
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:51
АндрейМ написав: pesikot написав:
Ти навіть не в Україні, щоб сплачувати хоча б податки
Я вже писав, що працюю віддалено на українську компанію. Не ФОП, а сплачую усі податки, але ти все одно не почуєш.
Про податкового резидента ти щось чув ? ...
Поцікався
pesikot
Повідомлень: 12628
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:51
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Интересно, на мой вопрос так никто не решился ответить.
Я правильно понимаю, что ваше предложение - продолжать воевать до развала РФ?
Что в этом случае будет с Украиной по вашему мнению?
Тому що питання риторичне. Є шанс, що Україна збережеться. І по моїм оцінкам, він набагато вищий, ніж у випадку, якщо ми зараз підемо на мир будь якою ціною
.
Саме так
pesikot
Повідомлень: 12628
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
