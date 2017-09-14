RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 17:18

  Дюрі-бачі написав:Закінчується 2025, а тут досі спорять про те, "як домовлятись з москалями"...
Невже історія нічого не учить: про що б ми з москалями не домовились якщо не буде гаранта виконання договору і строгого покарання за його порушення то москалі його порушать.

Я ж казав, що ти розумник, я в тебе вірив ...
  Дюрі-бачі написав: Домовлятись треба з Вашингтоном/Пекіном/...

А ось тут вже значно гірше
pesikot
Повідомлень: 12628
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поки рашисти б"ють по цивільній інфраструктурі, щоб не було ліків ...

Російські дрони знищили у Дніпрі ще один склад одного з найбільших постачальників ліків
Один з найбільших фармацевтичних дистриб'юторів України "Оптіма-Фарм, ЛТД" втратив ще один склад через російську атаку – цього разу в Дніпрі. Цю інформацію підтвердив LIGA.net підтвердив фінансовий директор компанії Артем Супрун.


Україна б"є по НПЗ рашистів ...

"Вибухи і велика пожежа": Генштаб підтвердив ураження НПЗ в РФ, який виготовляв авіапаливо
"У рамках зниження можливостей ворога із завдання ракетно-бомбових ударів підрозділи Сил оборони України уразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області РФ.

Продукція цього НПЗ: бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Підприємство виготовляє в середньому 840 тисяч тонн на рік авіаційного гасу ТС-1, що використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів", - сказано в повідомленні. При цьому сказано, що зафіксовано численні вибухи та значну пожежу на території об'єкту.
pesikot
Повідомлень: 12628
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 17:30

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:
То руські згодні, так ? То чому ж не відбулась зустріч в Будапешті, якщо вони були згодні ?

Вже давно пишуть, що зустріч не відбулась через позицію русських не йти на будь-які поступки

А у тебе методичка протухла ))

До чого тут Будапешт? мова про квітневі події.
Ти хоть статтю почитай за посиланням, перед тим як бовкнути щось нерозумне.

Все значно гірше, у тебе на календарі квітень ...
Будапешт мав відбутись вже після квітня, зараз вже листопад

Мое питання таке ж саме, якщо у квітні руські на все були згодні, як ти писав, то чому зустріч у Будапешті не відбулась ?
Вони ж були згодні

А зустрічі не було, якось дивно

Статтю прочитай - хоча б заголовок, включи мозок і не задавай тупих питань.
Ukraine rejects Trump's seven-point peace plan
Schmit
 
Повідомлень: 5240
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А ось тут вже значно гірше

А мене надихнула Аргентина, якій Трамп заплатив 20 млрд. $ тільки за те, щоб не вони не домовлялись з Китаєм.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5667
З нами з: 29.07.22
Подякував: 899 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 17:32

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:---=== pesikot ===---
То руські згодні, так ? То чому ж не відбулась зустріч в Будапешті, якщо вони були згодні ?

Вже давно пишуть, що зустріч не відбулась через позицію русських не йти на будь-які поступки

А у тебе методичка протухла ))
---=== ===---
До чого тут Будапешт? мова про квітневі події.
Ти хоть статтю почитай за посиланням, перед тим як бовкнути щось нерозумне.

Все значно гірше, у тебе на календарі квітень ...
Будапешт мав відбутись вже після квітня, зараз вже листопад

Мое питання таке ж саме, якщо у квітні руські на все були згодні, як ти писав, то чому зустріч у Будапешті не відбулась ?
Вони ж були згодні

А зустрічі не було, якось дивно

Статтю прочитай - хоча б заголовок, включи мозок і не задавай тупих питань.
Ukraine rejects Trump's seven-point peace plan

Ти настільки тупий, що не можешь відповісти на прості питання ?
Це і зафіксуємо )

PS. На календарі - листопад
pesikot
Повідомлень: 12628
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 17:38

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:А ось тут вже значно гірше

А мене надихнула Аргентина, якій Трамп заплатив 20 млрд. $ тільки за те, щоб не вони не домовлялись з Китаєм.


Я вже написав, що я гарної про тебе думки ...

Але ти вперто намагаєшься мою думку змінити на протилежну )

Ніт, Трамп заплатив 20 ярдів не Аргентині, а Мілєю, і не тому що Китай, а тому що популіст популіста намагається підтримати
pesikot
Повідомлень: 12628
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:а тому що популіст популіста завжди підтримує

чому ж він нам чи Орбану не платить?
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5667
З нами з: 29.07.22
Подякував: 899 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 17:53

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:а тому що популіст популіста завжди підтримує

чому ж він нам чи Орбану не платить?


Орбану він санкції на рік відтермінував щодо російської нафти ... Ти не знав ?
pesikot
Повідомлень: 12628
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 17:58

  Дюрі-бачі написав:Закінчується 2025, а тут досі спорять про те, "як домовлятись з москалями"...
Невже історія нічого не учить: про що б ми з москалями не домовились якщо не буде гаранта виконання договору і строгого покарання за його порушення то москалі його порушать. Домовлятись треба з Вашингтоном/Пекіном/...


Да нет, вроде больше про развал рашки спорят. Когда именно и как ее лучше развалить.
Ну Берлинская говорит лет 10-12 и точно развалится. Я с ней согласен, правда не уверен что рашка :mrgreen:
Господар Вельзевула
Повідомлень: 988
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 18:01

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Про податкового резидента ти щось чув ? ...

Поцікався

Дякую, але ти поцікався тим, що ЗП в Україні не виплачують без утримання податків. Це, в принципі, усіх доходів стосується. Проценти з депозитів мені теж виплачуються після утримання податку та військового збору. Дивно, що на фінансовому форумі ти цього не знаєш.

>>> Про податкового резидента ти щось чув ?
Ой, клоун... -- про "избежание двойного налогообложения" ти щось чув ? :lol:
Повідомлень: 10917
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
