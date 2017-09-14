Дюрі-бачі написав:Закінчується 2025, а тут досі спорять про те, "як домовлятись з москалями"... Невже історія нічого не учить: про що б ми з москалями не домовились якщо не буде гаранта виконання договору і строгого покарання за його порушення то москалі його порушать.
Я ж казав, що ти розумник, я в тебе вірив ...
Дюрі-бачі написав: Домовлятись треба з Вашингтоном/Пекіном/...
Один з найбільших фармацевтичних дистриб'юторів України "Оптіма-Фарм, ЛТД" втратив ще один склад через російську атаку – цього разу в Дніпрі. Цю інформацію підтвердив LIGA.net підтвердив фінансовий директор компанії Артем Супрун.
"У рамках зниження можливостей ворога із завдання ракетно-бомбових ударів підрозділи Сил оборони України уразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області РФ.
Продукція цього НПЗ: бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Підприємство виготовляє в середньому 840 тисяч тонн на рік авіаційного гасу ТС-1, що використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів", - сказано в повідомленні. При цьому сказано, що зафіксовано численні вибухи та значну пожежу на території об'єкту. Відео дня
Да нет, вроде больше про развал рашки спорят. Когда именно и как ее лучше развалить. Ну Берлинская говорит лет 10-12 и точно развалится. Я с ней согласен, правда не уверен что рашка
pesikot написав:Про податкового резидента ти щось чув ? ...
Поцікався
Дякую, але ти поцікався тим, що ЗП в Україні не виплачують без утримання податків. Це, в принципі, усіх доходів стосується. Проценти з депозитів мені теж виплачуються після утримання податку та військового збору. Дивно, що на фінансовому форумі ти цього не знаєш.
>>> Про податкового резидента ти щось чув ? Ой, клоун... -- про "избежание двойного налогообложения" ти щось чув ?