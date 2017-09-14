|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:35
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав:
Закінчується 2025, а тут досі спорять про те, "як домовлятись з москалями"...
Невже історія нічого не учить: про що б ми з москалями не домовились якщо не буде гаранта виконання договору і строгого покарання за його порушення то москалі його порушать.
Не учит.
Не учит ?
И ты же предлагаешь - надо договариваться, надо предлагать москалям
Ты хотя бы весь текст читал или так не понял о чём речь ? )
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 15 лис, 2025 18:39, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:36
ЛАД написав:
Я спрашиваю о том, что будет с Украиной после окончания войны, если она продлится ещё 2-3 года.
Даже если война не продлится ещё 2-3 года, уже понятно что будет. Украина отброшена на десятилетия в развитии. Коррупционные скандалы показывают, что даже война не может заставить власть имущих прекратить воровать и прекратить рассматривать страну как кормушку. К сожалению, тут я вынужден согласиться с Шаманом, что не от нас зависит когда и на каким условиях заканчивать войну. Вернее, мы либо даём рф всё, что они хотят, либо продолжаем сопротивляться, но именно здесь и нужно спросить у людей на что они готовы, так как Вы абсолютно верно заметили, что сам Шаман не спешит идти воевать. Вы пишите так, как будто на столе есть предложение, устраивающее нас (например, отдать Донбас, а остальная часть живёт как хочет). Такого предложения нет.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Суб 15 лис, 2025 18:39, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:38
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Я спрашиваю о том, что будет с Украиной после окончания войны, если она продлится ещё 2-3 года.
Даже если война не продлится ещё 2-3 года, уже понятно что будет. Украина отброшена на десятилетия в развитии. Коррупционные скандалы показывают, что даже война не может заставить власть имущих прекратить воровать и прекратить рассматривать страну как кормушку. К сожалению, тут я вынужден согласиться с Шаманом, что не от нас зависит когда и на каким условиях заканчивать войну. Вернее, мы либо даём рф всё, что они хотят
Оставь свои влажные фантазии при себе ....
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:39
ЛАД написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
Вы очень легко меняете тему - с "кривавої диктатури" на "криві руки диктатора". А що не буває бідності в демократичних країнах?
Посуха 3 роки поспіль залежить від кривих рук?
Лі Куан Ю - виключення. А про Південну Корею ви "не побачили"?
А про Піночета теж не чули? Що при ньому розвиток Чілі прискорився? Хоча він був "кривавим диктатором". Скільки ще "виключень" треба згадати? При цьому з тих "виключень" зовсім не випливає, що диктатура краще за демократію. Просто не можна робити однозначні висновки, спираючись тільки на демократичність чи недемократичність політичного устрою.
Проблема в тому, що ці виключення рано чи пізно закінчуються. І країна котиться в бідність, криваву диктатуру і ще більш криваву революцію. Якщо не піде шляхом демократичних перетворень, так чи інакше.
Рано чи пізно все закінчується.
Можливо, і демократія колись закінчиться.
А ще скоріше закінчується життя людини.
дурника не корчить. я вже вам розповідав, тепер sashaqbl
розжував - а ви все не бачите. ви кажете на білий лист паперу чорне, й щасливе обличчя...
що сталося з диктатурами, ми всі бачили самі - починаючи з срср й закінчуючи Сирією. Румунія, Ірак, Лівія - й багато інших. диктатури рано чи пізно стають поперек горла народові, й починається двіж. в когось успішний, в когось не дуже. Сирія приклад невдалого варіанту, диктатор ще багато років чіплявся за владу, зануривши країну в громадянську війни.
приклади існуючих диктатур - КНДР, Іран, Куба, Венесуела. що для вас зразок, на що рівняємось? легкі приклади - та ж Угорщина - Орбан скільки про владі - економіка в дупі. схильність до популізму зараз взагалі тренд. тому як результат Трамп, й спроби Ердогана теж продовжити свою владу. Китай повністю змінив свою систему виборів, й Сі тепер черговий пожиттєвий імператор. подивимось, чим закінчиться.
назву вам дві диктатури, які поки розвиваються успішно - ви навіть це не називаєте. Азербайджан та Узбекистан. я бачу два варіанти розвитку - або диктатори потроху відпустять владу, й буде як Чілі чи Корея. або чіплятимуся за неї - й буде... хоча там де є енергоносії можна собі трохи дозволити диктатури - забув про нафтові монархії Близького Сходу.
тому диктатури ще можуть бути зовнішньо успішними, але якщо є енергоносії - й все одно слабшими порівняно з демократичними країнами. або праві диктатури - Чілі та Корея. лівацькі диктатури - це просто треш - Венесуела як приклад - найбільші запаси нафти, бензин по талонах й туалетний папір дефіцит...
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:40
Hotab написав:
Ви не розглядаєте такий варіант, що після закінчення (чи в процесі перемовин) кацапи будуть просити захід про зняття санкцій і обмежень, які після припинення БД не будуть давати їм відбудовуватись .
Не кацапи, а конкретно путін. Кацапи вже б давно відчепились від нас. Є маньяк, і від нього усе залежить. Доки воно не здохне, кацапи ні про що не будуть просити, на жаль.
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:41
АндрейМ написав: Hotab написав:
Ви не розглядаєте такий варіант, що після закінчення (чи в процесі перемовин) кацапи будуть просити захід про зняття санкцій і обмежень, які після припинення БД не будуть давати їм відбудовуватись .
Не кацапи, а конкретно путін. Кацапи вже б давно відчепились від нас.
Ніт, саме кацапи не хочуть відчепитись від нас, а путін тільки показав їм цю дорогу, що так можна - вбивати, калічити, гвалтувати, грабувати
І вони це роблять
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:42
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Кстати, я недавно ставил вопрос, почему не вызывают в ТЦК повестками, а ловят на улицах.
Banderlog ответил, и ответил правильно.
Вот подтверждение.
ИМХО є 2 маленькі проблеми:
1. Повістки досі відправляють точково, а мали б вже відправляти мільйонами.
2. Найголовніша проблема - нема покарання за неявку по повістці. Взагалі я не розумію чим займається поліція. Навіть серед тих, хто в розшуку за СЗЧ, знаходять аж 5%. А за неявку по повістці ще менше.
І 1 величезна проблема:
Влада не хоче, що б ТЦК дотримувались закону і оцінюють їх не за тими КРІ.
Все наказания есть. По закону.
Но невозможно законными средствами
поддерживать соблюдение закона при превышении какого-то порога количества нарушений
. Никакие суды и судисполнители не справятся.
А не стимулювати з-під палки (методами "клятого совка"), а заохочувати плюшками (але ж "грошей нема, зовсім-зовсім") релігія не дозволяє?
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:48
pesikot написав:
Ніт, саме кацапи не хочуть відчепитись від нас, а путін тільки показав їм цю дорогу, що так можна - вбивати, калічити, гвалтувати, грабувати
Я не думаю, що кацапам є якийсь сенс йти вбивати українців. Без пропаганди, без промивання мозків - ні. Здається, Хотаб мав на увазі адекватних кацапів, які розуміють наскільки руйнівною є війна для них самих. Якщо я не помиляюсь, то навіть кінь лавров був проти анексії АРК і порушення міжнародного права. Війна - примха одного покидька. Так, ти правий, що, на жаль, на росії є забагато інших покидьків, які готові йти вбивати інших, але без путіна не було б війни. Просто, не було б. І я впевнений, що на росії є багато тих, хто чекає коли воно здохне. І АРК повернуть, і з Донбасу підуть. Вони усе зроблять, щоб повернутися у цивілізований світ. Проблема в тому, що не від нас це залежить. У нас немає важелів тиску. Ці важелі є у США та ЄС. Перші майже не хочуть цей тиск використовувати, а другі самі не знають чого хочуть.
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:50
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
++++
Вы правы.
Hotab переоценивает блокування карток. Эта проблема решается элементарно карточкой жены.
Ви недооцінюєте цей фактор: є ціла категорія людей якій це б дуже суттєво спаскудило життя: які працюють офіційно. Інше питання в тому, що величезна категорія б перейшла в тінь
хіба тяжко побачити в цьому наративи завалити банківську систему і економіку України
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:54
АндрейМ написав: pesikot написав:
Ніт, саме кацапи не хочуть відчепитись від нас, а путін тільки показав їм цю дорогу, що так можна - вбивати, калічити, гвалтувати, грабувати
Я не думаю, що кацапам є якийсь сенс йти вбивати українців. Без пропаганди, без промивання мозків - ні. Здається
Сенсу немає, а вбивають ... яка дивина ...
Вони вбивають без всякого сенсу, вони просто вбивають
А ти їх виправдовуєшь, за їхні вбивства
