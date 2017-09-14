|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 15 лис, 2025 19:04
pesikot написав:
А ти їх виправдовуєшь, за їхні вбивства
Ти не лише фінансово безграмотний. Ти навіть читати не вмієш. Мабуть, лише кацапьскою розумієш. Де я когось виправдовую за вбивства?
P.S. Тобі вже неодноразово писали, що в українській після "ш" м'який знак не ставлять. Лише на мові твоїх кураторів його ставлять.
Додано: Суб 15 лис, 2025 19:07
ЛАД написав:
Священное право частной собственности более священно, чем человеческая жизнь.
про це Славко БТС в останньому відео каже, що японці у 2СВ полоненим американцям не забороняли користуватися власними коштами у банках на окупованих територіях
Додано: Суб 15 лис, 2025 19:08
flyman написав:
А не стимулювати з-під палки (методами "клятого совка"), а заохочувати плюшками (але ж "грошей нема, зовсім-зовсім") релігія не дозволяє?
Нужно было бы хотя бы попробовать. Но положа руку на сердце- для вас есть плюшка или сумма для согласия? Учитывая что это чистой воды филантропия, деньгами будет пользоваться семья, вам на ноле и тратить некуда будет, алкоголь и стафф-это недорого.
Додано: Суб 15 лис, 2025 19:08
ЛАД написав:
Шаман, на ваши посты отвечать, уже писал, надоело.
Находить ваши цитаты, чтобы доказать, что ваши мысли это, действительно, ваши, тоже надоело.
С методами и аргументами инструктора райкома по идеологии бороться бесполезно. Вместо того, чтобы почитать о концлагерях времён англо-бурской войны, вы начинаете рассказывать непонятно что.
...
а навіщо мені концтабори десь там в ПАР? мене цікавлять ті, в які саджали НАШИХ громадян. й масштаби - сотні тисяч? за весь час? Єжов з Ягодою просто регочуть - вони за два роки мільйон просто розстріляли, а скільки посадили...
я так розумію, ви не читали ні "Один день...", ні Шаламова, ні інших. а якщо читали, то не розумію, які висновки зробили. в "Один день.." є один персонаж, який теж намагається вижити будь за що...
Додано: Суб 15 лис, 2025 19:09
flyman написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
++++
Вы правы.
Hotab переоценивает блокування карток. Эта проблема решается элементарно карточкой жены.
Ви недооцінюєте цей фактор: є ціла категорія людей якій це б дуже суттєво спаскудило життя: які працюють офіційно. Інше питання в тому, що величезна категорія б перейшла в тінь
хіба тяжко побачити в цьому наративи завалити банківську систему і економіку України
Тобто за алкоголь сотні тисяч можна штрафувати і блокувати рахунки в разі несплати, а за військовий облік не можна. «Економіка рухне разом з БС» (с) Флайман
За даними Нацполіції, у 2024 році було складено приблизно 131–133 тисячі протоколів за ст. 130 КУпАП.
(Різні джерела МВС наводять цифри у межах цієї різниці.)
Для розуміння масштабу
• 2023 рік: ≈ 123 тис.
• 2022 рік: ≈ 110 тис.
• 2021 рік: ≈ 137 тис.
Тобто 2024 рік — один із найвищих показників за останні роки.
Сума штрафів сплачених
по цій статті щороку близько 1 млрд гривень.
В 2024 році - 1.5 млрд
Давайте відмінимо штрафи за 130 , синіх за кермом буде мільйон
Додано: Суб 15 лис, 2025 19:12
АндрейМ написав: pesikot написав:
А ти їх виправдовуєшь, за їхні вбивства
Ти не лише фінансово безграмотний. Ти навіть читати не вмієш. Мабуть, лише кацапьскою розумієш. Де я когось виправдовую за вбивства?
P.S. Тобі вже неодноразово писали, що в українській після "ш" м'який знак не ставлять. Лише на мові твоїх кураторів його ставлять
А ти це звідкі знаеш ? )
Ти виправдовуєш вбивства росіянами, кажучі, вони не хочуть вбивати
Можеш пояснити, чому так відбувається ...
Додано: Суб 15 лис, 2025 19:13
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Це утопія, на самому ділі Ви описали систему яка самознищується:
1. Дефіцитний ресурс перестає бути платником податків (робітники) і переходить в частину суспільства на яку платяться податки (вязні).
2. Цей самий ресурс уникає мобілізації (вязні).
Переважна більшість патріотів вже в ЗСУ. Залишились звичайні люди які щодня роблять вибір:
1. Йти воювати
2. Далі жити звичним життям.
3. Покинути країну
4. ...
От в 2025 перший варіант має дуже багато негативних наслідків і жодного позитивного.
Покращувати його наче хотіли (удосконаленими контрактами), але поки нічого не ясно.
Другий варіант має мінімум негативних наслідків.
Не треба садити всіх, достатньо посадити десятки тисяч, щоб створити ефект "невідворотності покарання" і сотні тисяч прийняли перший варіант
Лі Куан Ю: «Почніть з того, что посадіть трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що, і вони знають за що».
Додано: Суб 15 лис, 2025 19:14
Shaman написав: ЛАД написав:
Шаман, на ваши посты отвечать, уже писал, надоело.
Находить ваши цитаты, чтобы доказать, что ваши мысли это, действительно, ваши, тоже надоело.
С методами и аргументами инструктора райкома по идеологии бороться бесполезно. Вместо того, чтобы почитать о концлагерях времён англо-бурской войны, вы начинаете рассказывать непонятно что.
...
а навіщо мені концтабори десь там в ПАР? мене цікавлять ті, в які саджали НАШИХ громадян. й масштаби - сотні тисяч? за весь час? Єжов з Ягодою просто регочуть - вони за два роки мільйон просто розстріляли, а скільки посадили...
я так розумію, ви не читали ні "Один день...", ні Шаламова, ні інших
. а якщо читали, то не розумію, які висновки зробили. в "Один день.." є один персонаж, який теж намагається вижити будь за що...
Можу сказати, що ЛАД все це читав і він все це ... підтримує ...
Додано: Суб 15 лис, 2025 19:15
Бетон написав:
Вместо того, чтобы нанимать наёмников на войну, они принимают закон об трудовой миграции без гражданства. Вместо того, чтобы стимулировать экономику, они мечтают блокировать счета
декомунізація клятого совка
Додано: Суб 15 лис, 2025 19:15
ЛАД написав: sashaqbl написав:
Тому що питання риторичне. Є шанс, що Україна збережеться. І по моїм оцінкам, він набагато вищий, ніж у випадку, якщо ми зараз підемо на мир будь якою ціною.
Питання не риторичне.
В том, что "Україна збережеться" я почти уверен. Конечно, всякое может быть, но, думаю, худший вариант всё же не случится.
Я спрашиваю о том, что будет с Украиной после окончания войны, если она продлится ещё 2-3 года.
В каком она будет состоянии. С разрушенной энергетикой и предприятиями. С кучей заминированных территорий. С большим количеством инвалидов и просто людей с разрушенным здоровьем. С сильно сократившимся населением, особенно молодёжи (и в силу выезда, и в силу резко упавшей рождаемости). Будут, скорее всего, и ещё некоторые демографические проблемы. С большим количеством людей, оставшихся без жилья.
На восстановление нам понадобятся, возможно, не меньшие средства, чем сейчас на войну.
У меня нет уверенности, что после окончания войны Запад будет продолжать давать нам деньги и дальше. И что нам "простят" кредиты, которых сегодня, мягко говоря, наверняка уже много.
Вот о чём вопрос.
й питання - чому так сталося, в цьому ж напевне українці винні? чи агресор, який напав на нас? ситуація складна - тільки нормальні люди продовжують рухатися далі. й є купа тих, які будуть лише скиглити...
...
Поэтому считаю, что нужен именно мир, который в какой-то мере удовлетворял бы РФ.
сформулюйте умови такого миру - в котрий раз вже? чи виходить лише капітуляція - а поки це єдине, що декларує Раша. й знаєте що буде в цьому випадку? те саме, що ви написали вище - але без допомоги Заходу, без української мови (для вас це плюс) й з тотальними репресіями...
